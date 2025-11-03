Graziani punge la Roma: “Con me e Pruzzo finiva 4-1. Manca un vero centravanti”

0
20

Ciccio Graziani non fa sconti alla Roma dopo la sconfitta di San Siro. Intervenuto alla Domenica Sportiva, l’ex bomber giallorosso ha analizzato con la consueta schiettezza il ko contro il Milan, individuando nel reparto offensivo il principale problema della squadra di Gian Piero Gasperini.

“Lo dico in maniera semplicistica: se c’eravamo io e Pruzzo vincevamo 4-1 stasera”, ha esordito Graziani con ironia, per poi approfondire il concetto. “La Roma crea tanto, mette molti palloni in area, ma purtroppo non riempie mai la zona centrale. Non c’è nessuno che intuisce il tipo di cross. Manca un giocatore che sappia approfittare di tutte queste situazioni.”

Secondo l’ex attaccante, i giallorossi avrebbero bisogno di un finalizzatore vero, capace di trasformare la mole di gioco prodotta in gol: “La Roma ha qualità, ma non ha due riferimenti davanti, o anche solo uno, che sappia capitalizzare quanto costruito.”
LEGGI ANCHE – Boniek: “Non capisco Dovbyk, fa troppo a sportellate. Ferguson? Era gasato, poi si è spento”

 

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome