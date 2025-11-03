FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 3 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Milan-Roma, le pagelle dei giornali
Dopo il ko col Milan, i quotidiani premiano solo Svilar (7) e Cristante, tra i pochi a salvarsi. Deludono Dybala, autore dell’errore dal dischetto, e i centrali difensivi Hermoso, Mancini e Ndicka. Buona la prova di Wesley, discreta quella di El Aynaoui e Pellegrini. Gasperini prende la sufficienza per aver tenuto in piedi la squadra nonostante le occasioni sprecate. (Corsport / Gasport / Il Tempo / Il Messaggero / Leggo)
Ore 9:10 – La moviola: Guida promosso dai quotidiani
Buona prova per Marco Guida in Milan-Roma: media voto 6.5, con il Corriere dello Sport che gli assegna 7. Tutti concordi sulla correttezza del rigore per fallo di mano di Fofana su punizione di Pellegrini e sull’assenza del secondo giallo. Giusta anche la scelta di non concedere penalty a Dybala nel primo tempo. Unico a bocciare il fischietto campano è Il Romanista (5.5), che critica la gestione del finale.
Ore 8:00 – Dybala, primo errore dopo 18 centri
Contro il Milan Paulo Dybala ha sbagliato il suo primo calcio di rigore tra tutte le competizioni con la maglia della Roma su 19 tentativi. In generale, l’attaccante argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana. (Gazzetta dello Sport)
A me sembra che sto ragazzo, serio sicuramente e forte, ci abbia regalato più delusioni che gioie..
Ah, si?
Cioè il primo rigore su 20 che non ha segnato (tra l’altro grande parata di Maignan) e settimana scorsa ci ha portato in testa alla classifica, più tutti i gol e assist che ha fatto in 4 anni di Roma, ma tu dici che ci ha dato piu delusioni? Commento da fantascenza e cosi ingiusto ed ingrato che mi rattrista. Se poi Purtroppo ha problemi fisici che lo limitano nella quantità (e a volte qualità) delle partite che riesce a giocare, è colpa sua? Pensi lo faccia apposta ad operarsi, infortunarsi piu di altri giocatori? Ma siete tifosi che volete bene alla a Roma o male? 4 giorni fà era un eroe, ora un deludente. Bah…
Non voglio commentare l’esito della partita perché an ora mi rode, ma voglio solo commentare la gestione dei cartelli perché, se per i nostri ci potevano anche stare, a quelli del Bilan ne mancano almeno un paio. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Io mi chiedo perchè il greco in assenza di Angelinhoi non sta giocando. Per me la difesa titolare deve essere Celik Mancini Ndika….punto! Wesley per me rende di più a destra e poi basta giocare senza un centravanti. Se si vuole aggiungere EA a centrocampo ok ma a quel punto metterei Dovbik e al suo fianco uno tra Dybala/Soule/Bailey.
