Dybala trema, Pellegrini si candida

La serata di San Siro lascia strascichi pesanti in casa Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Dybala oggi si sottoporrà agli esami strumentali al flessore della coscia sinistra dopo la fitta accusata pochi secondi dopo il rigore fallito contro il Milan.

Le sensazioni non sono buone: si teme una lesione muscolare, con tempi di recupero stimati intorno alle quattro settimane. Per Gian Piero Gasperini si tratta di una pessima notizia. La Roma perde il suo faro tecnico proprio nel momento in cui il calendario si fa più fitto e delicato.

L’argentino, che nelle ultime settimane aveva ritrovato brillantezza e continuità, rischia di saltare Rangers, Udinese, Cremonese e Midtylland, puntando a rientrare soltanto verso la fine di novembre per il big match contro il Napoli. Tutto sarà più chiaro dopo gli esami di oggi: se la lesione sarà di secondo grado, scrive oggi Il Messaggero, il rientro potrebbe slittare addirittura al 2026.

L’infortunio di Dybala complica anche i piani tattici del tecnico giallorosso, che dovrà abbandonare l’esperimento del falso nove. Con Ferguson ancora ai box, toccherà a Dovbyk prendersi sulle spalle il peso dell’attacco. Avrà più spazio anche Lorenzo Pellegrini, pronto a giocare in posizione più centrale per garantire qualità e collegamento tra centrocampo e reparto offensivo.

Un nuovo stop, dunque, per Dybala e una nuova sfida per Gasperini, chiamato a ridisegnare la Roma e a trovare nuove soluzioni per un attacco sempre a corto di gol.

