Dybala trema, Pellegrini si candida

La serata di San Siro lascia strascichi pesanti in casa Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Dybala oggi si sottoporrà agli esami strumentali al flessore della coscia sinistra dopo la fitta accusata pochi secondi dopo il rigore fallito contro il Milan.
Le sensazioni non sono buone: si teme una lesione muscolare, con tempi di recupero stimati intorno alle quattro settimane. Per Gian Piero Gasperini si tratta di una pessima notizia. La Roma perde il suo faro tecnico proprio nel momento in cui il calendario si fa più fitto e delicato.
L’argentino, che nelle ultime settimane aveva ritrovato brillantezza e continuità, rischia di saltare Rangers, Udinese, Cremonese e Midtylland, puntando a rientrare soltanto verso la fine di novembre per il big match contro il Napoli. Tutto sarà più chiaro dopo gli esami di oggi: se la lesione sarà di secondo grado, scrive oggi Il Messaggero, il rientro potrebbe slittare addirittura al 2026.
L’infortunio di Dybala complica anche i piani tattici del tecnico giallorosso, che dovrà abbandonare l’esperimento del falso nove. Con Ferguson ancora ai box, toccherà a Dovbyk prendersi sulle spalle il peso dell’attacco. Avrà più spazio anche Lorenzo Pellegrini, pronto a giocare in posizione più centrale per garantire qualità e collegamento tra centrocampo e reparto offensivo.
Un nuovo stop, dunque, per Dybala e una nuova sfida per Gasperini, chiamato a ridisegnare la Roma e a trovare nuove soluzioni per un attacco sempre a corto di gol.
Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero
Spazio a Elsha e Baldanzi oltre che a Bailey che ho visto molto bene contro il Milan in quei venti minuti.
Baily invece io l’ho visto veramente fuori d’acqua. Purtroppo Elsha non mi dà alcuna garanzia di qualificazione in CL, idem Baldanzi e Pellegrini.
Staremo a vedere. Confido in Ranieri e Gasperini per restare concentrati sull’ obiettivo qualificazione. A gennaio, se possibile, fattibile, anche con uno sforzo Monster per noi…andiamo su Kean.
La coperta è ancora una volta veramente corta considerati tutti questi impegni ravvicinati.
Ogni anno ci scopriamo in queste condizioni e ciò avviene con tutti gli allenatori.
Le responsabilità della società sono evidenti, con un mercato che non è mai all’altezza degli obiettivi fissati.
Ricordo ancora le parole sincere verso i tifosi di Mourinho “se Dybala fosse stato sano non sarebbe venuto a giocare con la Roma”.
Questa è la verità da oltre 3 anni. Voglio un bene dell’anima a Paulo per la classe immensa che mostra in ogni suo tocco, ma costruire una squadra con lui titolare vuole dire giocare buona parte del campionato in 10.
I limiti immensi del mercato di Massara si vedono perché l’attacco è inesistente ed il centrocampo è troppo corto. E’ vero che Ranieri aveva detto che bisognava stringere i denti per 2 sessioni, ma se non ci sono i soldi ci devono essere almeno le idee (e quelle da 5 anni non ci sono).
Non si ha la capacità di scoprire giovani e quelli un più di esperienza si strapagano.
Servirebbe tanto avere un DS bravo cresciuto in una provinciale capace di far quadrare i conti con pochi soldi, invece no commettiamo sempre lo stesso errore.
Riprova che la proprietà ha preso l’ennesimo allenatore acchiappa tifosi ma la volontà di sostenerlo per arrivare in Champions non c’è.
Ovvio che aspettiamo il MKT di gennaio. Bailey l ho visto benissimo in quei 20 minuti. Come ho già detto vorrei vedere Baldanzi titolare qualche volta, anche per capire il valore di questo ragazzo.
mi sa che hai bisogno di controllare la vista allora
Asterix, stavolta non mi trovi d’accordo. La scelta di Gasp non può essere considerata come una scelta acchiappatifosi.
Gasperini era inviso alla maggior parte della piazza romana, se l’obiettivo era quello avrebbero preso un Allegri per esempio. Ed era la scelta migliore, la più semplice proprio considerando che avresti avuto un allenatore che ti gestiva ciò che avevi.
Io credo che effettivamente si sia voluto iniziare un ciclo imperniato su un allenatore che sa costruire nel tempo una rosa come ha fatto a Bergamo. Per questo bisogna avere pazienza però. Qualche idea nuova come dici te in realtà si è vista. La Roma dei primi 30 minuti di Milano, se hai visto bene, è l’Atalanta di Gasp, tutta corsa, pressing, inserimenti.
Poi è chiaro che non hai i giocatori per farlo quel calcio e qui si ci sono le colpe della società che ha operato una scelta alla vorrei ma non posso.
L’inadeguatezza dei giocatori la si comincia a vedere con gli infortuni, perchè Gasp i calciatori li spreme all’inverosimile e giocando ogni tre giorni i nodi vengono al pettine.
Vedremo per gennaio cosa ci porterà la befana ma è chiaro che non questa rosa in champions è difficile arrivare anche se la classifica direbbe il contrario. Ma chi riesce a vedere oltre il proprio naso sa che è così.
@ rod, invece sono proprio i primi 30 minuti di milano che danno la speranza di arrivare in zona champions.
la squadra è in forma, nella seconda parte del secondo tempo, il milan èm calato e noi siamo venuti fuori, come con il Parma
i giocatori per centrocampo e difesa ci sono. el ain sta facendo bene e, se ci fai caso, viene sempre più cercato dai compagni, pisilli, quando è entrato mi è sembrato più concentrato, baldanzi lo vorrei vedere di più, pellegrini entra più carico dello scorso anno e bayley è da poco che si allena, per cui è fuori dagli schemi e fuori forma
in attacco serve qualcosa. dovbik lo conosciamo e ferguson ancora non si è visto, ma anche lui è al primo anno in italia con un allenatore che non allena come gli altri.
quello che abbiamo visto è che la roma poteva farne 3 in 15 minuti al milan, e come ha detto gasperini, se creiamo occasioni le partite le vinciamo.
io alla zona champions ci credo. per la coppa dipende da queste 2 partite. se le vinciamo siamo in corsa
@Rod
dubito che Allegri avrebbe accettato la Roma.
Quando cacci Mourinho, DDR e Juric in quel modo non c’era proprio la fila a venire..
Inoltre a livello societario il Milan è oggettivamente più forte della Roma.
Se vedi le scelte fatte da altri “vecchi” allenatori come Ancelotti, Conte in questi anni nessuno è mai stato vicino alla Roma riprova che tra gli addetti ai lavori qualche dubbio sulla presidenza USA c’è.
Nell’arrivo di Gasperini c’è tanto merito di Ranieri, condizioni contrattuali più favorevoli di quelle che avrebbe ottenuto da altre parti ed il fatto che la nuova proprietà estera dell’Atalanta ha obiettivi di ridimensionamento negli investimenti.
Non ho aspettative per il mercato di gennaio se lo gestisce Massara.
Spero nel recupero di Dybala e Dovbik.
L’ assenza di Dybala potrebbe giovare soprattutto a Soule’ , è ora che l’ argentino dimostri che giocatore è, che non si è ancora capito.
Soule 3 gol 2 assist con 2 gol annullati.
Anche col Milan assist importanti.
Lo scorso anno , nelle ultime 11 partite senza il campione dalla c minuscola 4 gol 4 assist
VAI MATTIAS è il tuo momento .
Discorso valido anche per Pellegrini
stranamente lo scorso anno
Roma 3 Milan 1
Inter 0 Roma 1
senza la ” luce ” in campo
Strano no ?
3 gol e 2 assist fin qui e ancora non hai capito di chi parli!? Ah namo bene…è il nostro capocannoniere e miglior assistman al momento e se Gasp avesse usato il cervello faceva uscire dybala (che non si sarebbe rotto) alla terza da titolare non Soule
Evidentemente ne capisci poco di calcio perche Soule fino ad ora è il top player della Roma per il campionato in corso tra gol e assist
Mmmmmm….mi sa che a non capirlo sono rimasti in pochi.
22 anni appena compiuti, squadra della capitale sulle spalle, da quando è stabilmente tra i titolari gol e assist pesantissimi, nel 2025 nessuna squadra ha fatto bene come noi…ma c’è ancora chi no ha capito che giocatore sia.
Pintus sei tu che ne capisci poco… io non ho mai detto che il ragazzo non ha le capacità tecniche ma che non ha ancora trovato la sua dimensione, che giocatore è? è quello che con una giocata può risolverti la partita (come a Pisa e a Firenze) o è quello che quando non segna e non fa assist risulta spesso tra i peggiori in campo? perchè se continua con questa discontinuità allora siamo ai livelli di un Politano o di un Isaksen qualunque, con Orsolini siamo già oltre….
vediamo se si sveglia l’ucraino piu che altro.
eh si, con tutte le palle che ha avuto contro il Milan….una sola palla, quasi ingiocabile, e fa un passaggio d’oro a piede moscio pellegrini…ma che volete da sto ragazzo?
Ecco quello che plaudiva a Pinto, che aveva preso Dybala a parametro zero (e 70 milioni di stipendio…).
È ovvio che complessivamente sia una brutta notizia; tuttavia questa è l’ occasione di testare quanto valgono le seconde linee, che ora hanno l’onore e l’onere di fare la loro parte.
chiarire seconde linee… se sono Elsha e Pellegrini….di loro sappiamo tutto. spero in Baily, Baldanzi, Dovbik e anche nel riscatto del simpatico e sfortunato Irish man.
Io non so nemmeno tutto di me stesso, figurati riguardo a giocatori professionisti con decenni di carriera alle spalle.
Date troppo per scontate le cose che devono ancora venire, nel bene e nel male.
Anche questo è vero.
Non c’e sono soluzione interni per i problemi della ROMA tranne un mercato di alta qualita a gennaio che i Friedkin non sono disposti a fare
ci hai parlato ieri sera e non ci hai detto nulla , eh birichino…
@Sor pasquino
Più che altro parlano per loro i cinque anni trascorsi. E i sesti-settimi posti.
Mai fatto un mercato di qualità.
Figurati se lo fanno a gennaio.
Birichino.
a gennaio non ti danno nessuno,se non scarti è noto
con dybala siamo alle solite …. giocatore eccelso tecnicamente ma totalmente inaffidabile fisicamente ….! io dico no al rinnovo contrattuale!!! grazie e auguri
Rinnovo a Dybala? Il valore di mercato è di 55 milioni di euro, la Roma fa un offerta shock al Real Madrid: 70 milioni…Dan se ci sei batti un colpo con 💛❤️
Soule’ ha già dimostrato di essere forte, unico che segna (5 gol finora lo ricordo sempre, di cui 2 inspiegabilmente annullati, oltre ad assist vari), basta che giochi nella sua posizione e nel suo ruolo, dentro Dovbyk e appena ristabilito alternanza con Ferguson. Infortunio di Dybala, scontato dopo 3 partite consecutive, riporterà a scelte più normali e consone ai giocatori in rosa, Pellegrini va bene dalla panchina, poi tutti e due un gran bel ciaone a giugno 2026. Dentro ora anche Pisilli tra i pochi che si inserisce in verticale e che vede la porta, riportare Celik tra i tre dietro, Wesley a destra, con catena di destra di nuovo punto di forza, a sx ti devi accontentare di Tsimikas (ma dalla primavera un esterno di gamba proprio non c’è?) in attesa di vedere se Angelino potrà riprendersi. A gennaio ci vorrebbero tre innesti, un altro centravanti, un esterno sx a tutta fascia ed un esterno alto a sx, non servono nemmeno giocatori top ma funzionali a Gasperini, anche in prestito o giovani di grande gamba e fame di affermarsi, si potrebbe fare rispedendo dal prestito Bailey e Tsimikas venuti in villeggiatura a Roma, i non considerati Dovbyk, Elsha e Baldanzi, spazio salariale ci sarebbe.
ottimo commento!
non si possono dare 8 milioni l’anno ad un giocatore di cristallo. fortissimo, top player, ma sempre di cristallo resta.
ma come si fa a pensare di competere con un quasi pensionato Elsha, un attaccante che al momento dopo quasi due anni mi sembra abbia fatto un gol, due centravanti spuntati e nemmeno tanto in salute e uno che che si è rotto il primo giorno mentre si allacciava i scarpini, aggiungo che non credo sia il caso di rinnovare Dybala e quando sarà di nuovo disponibile centellinarlo. questo dicono i fatti. e dicono anche che in estate chi doveva impostare la Roma ha fatto errori madornali, peggio di chi lo ha preceduto.
La speranza è che spesso è nelle emergenze che escono le sorprese.
Più pragmaticamente invece, questa potrebbe essere un’occasione per Dovbyk. Giocando con i tre centrocampisti e due punte, Dovbyk e Soulè, l’ucraino potrebbe trovarsi meglio, meno isolato e magari meno spalle alla porta. Chissà.
In ogni caso, personalmente, non andrei su Pellegrini, ma appunto su Dovbyk al posto di Dybala. Vedremo il campo cosa dirà.
Forza Roma, vietato fermarsi!
L’infortunio di Dybala pesa, ma il momento poteva essere anche peggiore di questo, visto che i Rangers sono la cenerentola della EL con zero punti, 6 gol subiti ed uno solo realizzato e che dopo l’Udinese in casa ci sarà la sosta x le nazionali.
Quanto alla diatriba sul fatto che Dybala sia o meno un lusso che vale la candela, per me il problema non è tanto il numero di partite che gioca.
Per un Dybala al top x 20 partite l’anno firmerei il rinnovo ora, magari a cifre un po’ inferiori rispetto a quelle attuali, ma senza esitazione.
Il problema di Paulo non sono solo e tanto le frequenti defezioni, ma l’evidenza che anche quando gioca spesso lo fa col freno a mano tirato, vuoi perché ancora in fase di recupero dall’ultimo stop, vuoi per il timore di recidiva.
Spesso i nuovi infortuni arrivano quando comincia ad apparire di nuovo quello di un tempo, quando lo si rivede giocare per 90 minuti, saltare l’uomo, scattare in profondità, ovvero a tirare senza frenare la gamba.
Speriamo che il responso della visita di oggi sia quello che ad ora appare più probabile, vale a dire 4 settimane di stop, con conseguente rientro a fine novembre contro il Napoli.
Tuttavia, anche dovesse rientrare in tempo per quella partita fondamentale per le nostre ambizioni di Champions, difficilmente sarà il giocatore visto nelle ultime settimane.
Pellegrini qualita’? ma avete visto il tiro che ha fatto su assist di Dybala? in pratica ha passato la palla al portiere
stessi tiri fatti da Dybala Cristante El Aynaoui……fisse solo lui il problema sarebbe di facile soluzione
EL SHA !!!!!!!!
Ma Baldanzi, Pisilli e sulla fascia sx Elsha no? Perché non usare i pezzi buoni che abbiamo? Per il resto bisogna liberarci a tutti i costi di Dybala e Pellegrini che tengono sotto scacco questa squadra e sostituirli con due giocatori sani e produttivi. Con il Milan no comment! Dybala che non ha azzeccato un tiro, Pellegrini come sempre perde quasi tutti i contrasti ed è utile solo per battere i calci d’angolo. Quando capiremo che questi due personaggi stanno complicando la vita alla Roma, finalmente si inizierà a fare qualcosa di bello, ovviamente con i sostituti di livello. Purtroppo anche Dobvik e Ferguson sono assolutamente da sostituire. Buttare un’altra stagione che si sta mettendo bene sarebbe veramente un peccato. Non è ancora perso nulla ma se continuiamo ad affidarci a questi quattro elementi, sarà 6/7 posto anche quest’anno e altre scuse fresche per il futuro mercato! Anzi… Rischiamo di perdere pezzi pregiati della squadra.
Senza Dybala la Roma ha una media punti più alta.
La Roma deve pensare a questo campionato e al prossimo assolutamente via i maturi che non rendono come dovrebbero da questa squadra squadra, sono arrivati al capolinea e debbono scendere e far salire giovani talenti che corrono per tutti i 90 minuti. Dai con i ragazzi che abbiamo in rosa faranno sicuramente bene con Gasperini.
Con tutto il bene per Dybala vediamo i numeri: Dei tre centravanti è di gran lunga quello con più minutaggio 456 con 1 gol e 1 assist da calcio d’angolo più un rigore decisivo sbagliato; Ferguson 304 min. con 0 gol e 1 assist; Dovbyk massacrato quasi da tutti, 285 min. 2 gol 1 assist: Con Dybala due anni 6° posto e un anno 5°.Lo scorso anno 6 gol di cui 3 su rigore e 2 assist da calcio d’angolo. Prima del suo arrivo la Roma vinse la Conference: se si ragionasse un po’ si direbbe che c’è vita oltre e forse capiremmo che è tutta un fanfara che la comunicazione romana fa senza vedere in modo onestamente intellettuale. Putroppo tantissime persone ci cascano e non è assolutamente un bene.
Prossima campagna acquisti solo gente che tira fucilate da almeno 25 metri. So sicuro che se a Gasp je dai Malinovskyi tempo qualche partita te lo ritrovi titolare fisso.
E’ un mio modestissimo parere, ma ho l’impressione che quest’anno Dybala in area segni molto meno rispetto agli anni passati. Forse perchè deve fare un gioco più dispendioso ma rispetto allo scorso anno, prima dell’infortunio, è meno risolutivo. Ho sempre pensato che Soulè e Dybala insieme non possono stare.
Chi metteresti?
Ciccio Graziani . . .
io non mi dispero più di tanto, i fatti dimostrano che quando Dybala non c’è, Soulè diventa un giocatore determinante e decisivo, cosa che non vediamo mai quando giocano in coppia.
con tutto il bene che voglio ma speriamo che a gennaio pellegrini vada altrove
secondo me a San Siro per la prima volta abbiamo visto una Roma che somiglia all’atalanta di Gasperini. con la differenza pero’ che con l’atalanta arriva al tiro in porta gente come Lookman e De Ketelaere e con noi Pellegrini Cristante e El Aynoui. nel senso che quelle tre occasioni sbagliate se le dai a Lookman finisci il primo tempo in vantaggio per tre a zero
