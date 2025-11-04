Bailey è un enigma: Gasp ironizza, ma la Roma aspetta il vero Leon

È ancora un oggetto misterioso Leon Bailey, arrivato in estate tra curiosità e aspettative. Finora, però, il suo impatto con la Roma è stato tutt’altro che esplosivo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. I 50 minuti giocati contro il Sassuolo, unici veri lampi della sua stagione, avevano lasciato intravedere potenzialità interessanti, ma anche qualche limite evidente.
Lo stesso giamaicano, a fine partita, era stato il primo a fare autocritica: “La mia prestazione poteva essere migliore, non posso essere soddisfatto. Non stavo male, ma Gasperini non mi ha visto al meglio e ha fatto bene a cambiarmi.”
Parole che oggi suonano quasi profetiche. Da allora, il rendimento di Bailey è calato bruscamente. Tra infortuni, condizione fisica precaria e difficoltà nell’inserirsi nel sistema di Gasperini, l’ex Aston Villa non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile. Dopo la sconfitta di San Siro, il tecnico giallorosso ha commentato con un pizzico d’ironia la situazione del suo esterno: “Se sta raggiungendo la condizione migliore? Beh, spero proprio di no.”
Una battuta, certo, ma che lascia trasparire più di un pensiero. Perché se questo è il miglior Bailey visto finora, allora la Roma ha un problema. Gasperini spera che la scarsa incisività sotto porta, i palloni persi e le distrazioni in copertura siano solo il frutto di una forma ancora lontana dal top e di un processo di adattamento ancora incompleto.
Il potenziale non manca, ma il tempo inizia a stringere, soprattutto ora che Dybala è tornato ai box: la Roma ha bisogno del vero Bailey, e in fretta.
Fonte: Corriere dello Sport
Contro il milan la prima sostituzione con l’ingresso Bailey Pellegrini non ha portato nessun vantaggio.
La partita non è stata giocata male. Ma un attacco con un falso nove zoppo circondato da giocatori di posizione (Pellegrini) o senza fisicità non può essere incisivo contro una difesa chiusa. Non serve mandare in attacco i difensori centrali se non hai il centravanti (non crei nemmeno un effetto sorpresa sulle marcature dato che va in area di rigore da solo…). Sto rimpiangendo la logica tattica di Ranieri…
Purtroppo l’ammonizione di El Ayanoui ha condizionato la gara.
Rischiavamo di finire in 10 e non vi erano alternative a centrocampo (Pisilli non lo vede mediano) salvo scalare Cristante e mettere Pellegrini.
Bailey lo ha voluto Gasp ma credo che si stia ricredendo che non è stata una buona scelta.
Baldanzi è tanto fumoso ma è stato l’ennesimo acquisto sbagliato che ci è restato sul groppone.
Gasperini sta facendo un miracolo a restare lassù, anche con un ottimo gioco.
Dopo il due di picche di Rios e molti altri che non sono venuti alla Roma non solo hai preso per tanti soldi un giocatore di centrocampo che non fa la differenza per quella cifra) ma non contento hai preso un giocatore da Monchi, cioè da Monchi, praticamente già’ rotto e che non ha fatto la preparazione e devi pure pagarlo. Le operazioni di Massara non mi sono piaciute.
“Bailey è un enigma”: Era previsto e un giocatore a fine carriera
ora ha un paio disettimane nella sosta si rimetterà in forma
Questo è un giocatore che non ha fatto la preparazione estiva ed al primo allenamento si è infortunato. Ora stiamo a novembre dovrebbe rifare la preparazione al completo e spero lo stia facendo ed adattarsi al nuovo campionato. Questo è quanto!
Il problema semmai è non aver preso giocatori sani ed interessanti a giugno quando avevi tutto il tempo per plasmarli e lanciarli. Gasperini è davvero un top ma non bisogna tirare troppo la corda con lui, a giugno specialmente, bisogna dargli i giocatori giusti e non sono i Bailey o i Sancho di turno
Giusto Mardocheo, vallo a fare capire! Sono più di 10 anni che continuano a prendere giocatori precari. Questo è il risultato. È una brutta mentalità di mercato quella della Roma che continua a fare leva sul FpF come scusa. Il fatto è che pure prima era così e molto probabilmente lo sarà anche in futuro. Giocatori rotti o arrivati alla frutta. Così non si va da nessuna parte.
La cosa disarmante è che abbiamo avuto due mesi di mercato in cui si sapeva quanto fosse fondamentale per Gasp avere un surrogato di Lookman e ci siamo infognati su giocatori inutili.
La fissa per Echeverri, un ragazzino dal futuro ancora tutto da scoprire e che al Bayer ha giocato una manciata di minuti senza lasciare traccia.
La telenovela Sancho, uno con la capoccia guasta che al massimo ha fatto due mezze apparizioni europa league e niente piu.
Per poi ripiegare sulla scommessa Bailey, rotto appena arrivato e poi buttato in campo in condizioni precarie.
Aggiungiamo il fatto che già dovbyk non piaceva a gasperini, e tu chi prendi? Ferguson, altro pachiderma clone di Dovbyk, rotto da due anni e con un riscatto fuori di testa a quasi 40M.
In più manca pure un terzo attaccante da inserire nelle rotazioni che non può essere ElSha ormai mera figurina da 20 minuti a partita.
Allora, qual è stato il senso di privarsi di Shomu – onesto mestierante, non un campione, sia chiaro – che ha sempre dato tutto e che ora in Turchia ce lo ritroviamo addirittura capocannoniere, per rimediare quanto, un milione e mezzo?
Dice, “eh ma col falso nueve non segnano manco con le mani!”.
Vero, ma Gasperini che deve fare (oltre a fare una preghiera tutte le mattine affinchè Dybala che non si infortuni scendendo dal letto) se non ha attaccanti degni di questo nome?
Dai video che ho visto mi sembra un più che ottimo elemento, spero che non sia solo dai video.
spero non torni in forma a campionato finito.
De Renatino già n”avemo avuto uno e c è bastato e avanzato. Il secondo no eh!
Portaluppi? . . .
ma do sta il padre che ne parlava come se fosse un alieno…a me pare piu ET telefono casa
per il momento ha messo in mostra ottima tecnica ma allo stesso tempo fine a se stessa ed anche dal punto di vista della condizione fisica sembra avere buona velocità, come ci si aspettava, ma manca di concretezza sia nello spunto che nell’aggressività. Speriamo in un concreto miglioramento della condizione generate sotto tutti i punti di vista.
il problema di molti calciatori e’ notoriamente la testa, tante volte buona solo per portare cappello.
E’ un giocatore da spazi aperti. Se la Roma fosse passata in vantaggio a Milano allora sarebbe stato devastante, ma coi rossoneri arroccati a difesa del castello diventa inutile. Paradossalmente sarebbe stato molto più funzionale per la Roma di Ranieri.
El mega pacco del mago de Sevilla
La verità è che Bailey è stato buttato nella mischia appena è guarito clinicamente dalla lesione miotendinea.
Avrebbe avuto bisogno almeno di un altro mese e mezzo per ricondizionarsi atleticamente, ma la scarsa vena degli altri attaccanti lo ha costretto ad entrare in campo senza un minimo di preparazione atletica.
Non sarei così drastico nel giudicarlo,diamogli tempo e un pizzico di fiducia.
L’unico enigma è cosa ha spinto massara a prendere un giocatore del genere a parte l’incapacità di arrivare a qualcun altro.
A Roma i ds non fanno le squadre, portano i giocatori.
Bailey è un buon esterno, ma è stato un ERRORE dettato dalla frenesia del mercato di agosto.
Bailey è un esterno DX che si accentra per tirare in porta o per creare superiorità numerica, NON È un esterno sx.
Massara ha preso l’ennesimo esterno dx, quando li hai Dybala, soule e baldanzi.
Giocatore che non aggiunge nulla alla squadra, conscio del fatto che a fine stagione ritornerà alla base.
Calcolando anche il fatto che a parte Dybala e baldanzi, ne soule ne Bailey sono giocatori che giocano DENTRO il campo, ma sempre come esterni puri e anche in questo sono limitati nel loro modo di giocare e si è visto, soprattutto l’argentino.
Mercato d’estate disastroso sotto ogni punto di vista.
