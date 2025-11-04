Gasp chiede rinforzi, Massara si muove: gli obiettivi per gennaio

La Roma prepara le mosse per il mercato di gennaio. Con l’infortunio di Dybala e la mancanza di alternative in attacco, Gian Piero Gasperini ha chiesto rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Secondo quanto riportato oggi da Leggo, il club giallorosso ha avviato i contatti con Joshua Zirkzee e con tre giovani talenti seguiti da tempo: il trequartista Alphadjo Cissè, 19 anni, del Verona (attualmente in prestito al Catanzaro), il centravanti 20enne Jeremy Arévalo del Racing Santander e l’esterno sinistro di piede destro Said El Mala del Colonia.

Si tratta di profili accessibili e di prospettiva, che garantirebbero al tecnico nuove soluzioni in avanti e maggiore profondità di rosa. La società si muove con discrezione, valutando la fattibilità di operazioni che potrebbero concretizzarsi già nei primi giorni di gennaio.

La lotta scudetto, intanto, si infiamma: quattro squadre in un punto, con la Roma che vuole restare agganciata al treno di testa. Per riuscirci, servirà anche l’aiuto del mercato.

Fonte: Leggo