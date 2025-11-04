Gasp chiede rinforzi, Massara si muove: gli obiettivi per gennaio

La Roma prepara le mosse per il mercato di gennaio. Con l’infortunio di Dybala e la mancanza di alternative in attacco, Gian Piero Gasperini ha chiesto rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.
Secondo quanto riportato oggi da Leggo, il club giallorosso ha avviato i contatti con Joshua Zirkzee e con tre giovani talenti seguiti da tempo: il trequartista Alphadjo Cissè, 19 anni, del Verona (attualmente in prestito al Catanzaro), il centravanti 20enne Jeremy Arévalo del Racing Santander e l’esterno sinistro di piede destro Said El Mala del Colonia.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: contatti con Alphadjo Cissè, il trequartista piace a Gasp
Si tratta di profili accessibili e di prospettiva, che garantirebbero al tecnico nuove soluzioni in avanti e maggiore profondità di rosa. La società si muove con discrezione, valutando la fattibilità di operazioni che potrebbero concretizzarsi già nei primi giorni di gennaio.
La lotta scudetto, intanto, si infiamma: quattro squadre in un punto, con la Roma che vuole restare agganciata al treno di testa. Per riuscirci, servirà anche l’aiuto del mercato.
LEGGI ANCHE – Roma, occhi su Jeremy Arévalo: contatti avviati con la famiglia del talento del Racing Santander
Fonte: Leggo
io mister sta facendo miracoli con una rosa molto poco qualitativa, è giusto darli qualche innesto nuovo “richiesto da lui”.
La rosa non molto competitiva con Ranieri faceva più punti di tutti. Con De Rossi, a parte il crollo finale dovuto all’aver puntato forte sulla Europa League (battemmo il Milan sia all’ andata che al ritorno e poi, crollammo contro il Bayer e perdemmo le ultime di campionato decimati dagli infortuni), idem… Bisogna ritornare alla logica. Svilar in porta; Ndicka, Mancini, Celik titolari dietro (Zio, Ghilardi ed Hermoso solo alternative); Wesley a destra e Tsimikas a sinistra (giocava la metà delle partite al Liverpool non può non poter giocare da noi) da alternare con Renesh, Angelino; Kone, Cristante a centrocampo (El Aynaui, Pisilli alternative); Soule (sempre e solo a destra, da quando ha iniziato a metterlo a sinistra o in attacco ha perso la bussola), Dybala o Bailey (con Pellegrini, Baldanzi e il dimenticato El Shaarawy come alternative) dietro una punta, Dovbyk (da rimettere in fiducia: era capocannoniere della Liga!!!).
Vi sembra una squadra così scarsa?
Fabio il credo calcistico del Gasp è molto diverso da quello di Ranieri…e se non li fa giocare c’è un motivo… lasciamo che sia l allenatore a decidere.. anche perche staimo parlando di uno dei migliori tecnici in circolazione… olretutto mi pare che siamo secondi in classifica lottando con squadre ben piu blasonate e che hanno speso molti piu soldi di noi nel calcmercato appena concluso…
Massara, ho il nome giusto 🙂 😀 Igor Thiago del Brentford , Premier league. 1.91 cm , Brasiliano, attaccante. 24 anni. ha già segnato 6 goal. Nn costa tanto.
Per gennaio , cmq , la vedo dura.
Daje
ci sono anche dei grossi nomi…vedo.Quinsi si vorrebbe competere co sta gente? e soprattutto co sta societa ‘?
Mr. Paletti . Stiamo freschi.
Certo che se i nomi so questi Zirkzee a parte dubito che risolveremo i problemi
Si, anche perchè Zirkzee è tra i nomi ma ovviamente non lo prenderanno, si accaserà in qualche squadra competitiva.
Per noi i soliti p&p che diventeranno fenomeni in erba nei post dei consueti utenti filo-proprietà, per poi sparire dai radar e divenire pesi morti.
Ricordiamoci il mercato dello scorso gennaio, se ne fosse salvato uno.
Eppure ricordo un comunicato roboante della società, in proposito, tipo che quelli erano campioni o giù di li.
Questa proprietà ormai ha credibilità zero, ha eguagliato pallotta.
Tante spolliciate ma mai un commento che contesti le mie asserzioni con dati concreti che dimostrino il contrario. Chissà com’è…..
Ilario ti rispondo… Zirkzee è un nome uscito dai giornali, questo non significa che piaccia al Gasp.. io mi baso su certezze e non su voci di qualche giornalista che butta 200 nomi a caso… il mercato estivo ha portato Wesley voluto espressamente dal Gasp che sembra buon giocatore … EA che dopo un periodo di adattamento sta iniziando a dimostrare che ci può stare … i due difensori giovani che per ora sono scesi poco perché si stanno utilizzando i titolari dello scorso anno .. Bailey è tornato da poco da un infortunio e deve entrare ancora nei meccanismi … il greco anche lui si è visto poco ed è forse quello che preoccupa di più … siamo secondi in classifica ad 1 punti dal primo posto …
ben oltre le aspettative iniziali dato che tutti i dirigenti hanno sempre detto che quest anno sarebbe stato un anno di transizione in cui si sarebbero inseriti nuovi e giovani giocatori e si sarebbe iniziato un nuovo progetto che richiede tempo in particolare… non ho mai sentito nessuno dei vertici societari che abbia parlato di lottare per lo scudetto in questa stagione … ho sempre sentito che si sarebbe lottato per entrare in zona Champions … quindi consapevoli che anche il 4 posto sarebbe stato sofferto … a me sembra che per ora stiano andando verso quella direzione … sicuramente il mercato di gennaio può migliorare la rosa attuale ma anche in questo caso sono stati chiari e non si mai esposti sulle possibilità finanziarie che sono limitate per
o soliti paletti
A gennaio se ne andranno anche Ndicka e El Aynaoui per un mese e non stiamo parlando di due riserve fisse.
E ovvio che dovranno arrivare almeno 3 rinforzi, FPF o non FPF.
in teoria Zenone, abbiamo in rosa 6 centrali. Su quel reparto mi sento tranquillo. A centrocampo e davanti assolutamente servono rinforzi, anche secondo me.
vedo.i Nomi di kean,di Vinicius, di kara, ottimo ma bastaaaaaaaaaa! Nomi che sono una scommessa . L unica cosa e’ il dissenso .ma con i sold out!!! la vedo dura
record di punti nel 2025, Ranieri in società, Gasp in panchina, perché non dovremmo anna a o stadio?
@16
Perchè una squadra competitiva è fatta anzitutto di giocatori forti.
Altrimenti in panca ci puoi mettere chi ti pare, pure Guardiola o…..Mourinho, ma sempre sesto – settimo arrivi.
Difatti guarda i piazzamenti da quando ci sono i friedkin.
I miei sono numeri, i vostri sogni bagnati.
Anche i punti fatti nel 2025 sono numeri. Anche i punti fino ad ora raccolti nella stagione in corso sono numeri. Anche i soldi immessi dalla proprietà sono numeri. Disertare lo stadio al momento mi sembra eccessivo anche perché soprattutto negli ultimi due anni ci sono segnali di costruzione della rosa e della struttura societaria che fanno sperare.
In particolare Gasperini.
Quindi abbiamo: il miglior allenatore italiano degli ultimi 10 anni, il portiere più forte della Serie A, uno dei centrali più forti d’Europa, il terzino destro della nazione brasiliana, il terzino destro di quella olandese, un centrocampista della Marocco che la nazionale più in forma di tutte, il mediano titolare della Nazionale Francese, il futuro esterno destro della nazionale argentina, il 9 dell’ Ucraina, il 9 dell’ Irlanda….
Poi per alcuni abbiamo anche super Cristante e Mancini.
Anche questi sono fatti.
A gennaio capiremo con più chiarezza cosa vogliono fare i Friedkin della A.S. Roma.
Quest’anno è’ la prima volta da quando hanno preso le redini della Società che la squadra è tra le prime in classifica e può competere seriamente per la lotta al 4° posto.
Che ci siano però delle gravi carenze nel reparto offensivo è noto a tutti, quindi ci si aspetta da parte della proprietà uno sforzo economico per mettere a segno acquisti di un certo livello che ci permettano di andare finalmente in Champions League.
“A gennaio capiremo cosa vogliono fare i Friedkin”… ma si può scrivere una cosa del genere? Ma veramente state messi così? E’ bastata una sconfitta immeritata a San Siro per far ricicciare fuori tutti i contestadores. Cosa c’è che non è chiaro in ciò che ci dice la società, compreso Ranieri, da mesi su questi mercati (estate scorsa e gennaio) a riguardo del settlement agreement? E’ proprio vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. E cosa avete ancora bisogno di capire a riguardo delle intenzioni della proprietà? Oltre 1 miliardo investito, uno stadio che costerà 1.2 billions, Ranieri che lo grida da mesi, miglior allenatore su piazza portato a Roma etc etc… ma voi dovete capire a gennaio le intenzioni dei Friedkin… veramente sarebbe da chiedervi se ci facciate o ci siate. Spero per voi la prima, anche se da tifoso è l’ipotesi che più mi infastidisce. Pensate a tifare invece di stare sempre pronti col fucile puntato. Siete pesanti e insopportabili!!!!
servono almeno due titolari non dei giovanotti di prospettiva che faranno le riserve e vedranno il campo poco o niente
Prenderanno qualche sconosciuto e poi diranno che per i paletti del Fair play finanziario questo è il massimo che possono fare
Ormai lo sappiamo.
Quando sento o leggo “Massara si muove” mi vengono i brividi e mi girano le scatole. Doveva muoversi PRIMA , ha avuto 4 mesi per prendere una punta con le caratteristiche richieste da Gasperini…..e ovviamente ha toppato tutti gli obiettivi. Come DS meglio di Massara ce ne sono diversi anche in Italia.
Giusto. Ma senza un euro in tasca la vedo dura per tutti.
Il problema è anzitutto la proprietà americana farlocca di turno….
Se sono nomi fatti da Gasperini mi fido . Cmq a Gennaio si comincia a programmare qualche acquisto a parametro zero e se non nero c è un certo rudigher e Bernardo silva ecco se vogliamo essere giocare la champion servono questi giocatori .cmq a gennaio spero sia capace di cedere tanti giocatori che non li vede proprio . per il centrocampo prenderei frendrup e in difesa solet proponendo anche giocatori .
accontentamose se già non ce li compra pippe e rotti….
Mi preparo con il coretto 🎼 POH’ POH’ 😂😂😂POHJANPALO SEGNERÀ.
Forza Roma
Be il primo mercato lo ha sbagliato alla grande diamogli una 2 chance . Se sbaglia dia le dimissioni perché di giocatori buoni ci sono i nomi frendrup ,solet ,pedersen ,giovane, ilicic,marinosky ,bernabe,cercati solo per fare degli esempi .
Said El Mala è un fenomeno. Poco conosciuto ma un autentico fenomeno. Dopo I primi due dribbling crollerebbe lo stadio. Se confermasse quanto dimostrato a colonia farebbe impazzire i tifosi. In Italia non lo prenderebbero mai se non con le cattive. Purtroppo penso che Massara non lo conosca. Se viene è un acquisto da 10!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.