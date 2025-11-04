Dybala, lesione di medio grado: stop di tre settimane

Arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Paulo Dybala. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi l’attaccante argentino hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.
Lo stop previsto è di circa tre settimane, una notizia che conferma le preoccupazioni emerse dopo il problema accusato domenica sera a San Siro, pochi istanti dopo il rigore fallito contro il Milan.
Dybala salterà dunque le prossime tre partite della Roma — Rangers, Udinese e Cremonese — e proverà a tornare a disposizione per la sfida contro il Napoli in programma il prossimo 30 novembre. Gasperini perde così il suo uomo di maggior talento proprio nel momento più delicato del calendario.
La Roma dovrà ora ridisegnare l’attacco, affidandosi a Dovbyk come riferimento centrale e valutando il rilancio di Pellegrini in posizione più avanzata, in attesa del rientro della Joya.
+++Dybala:
Esami strumentali.
Lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.
Stop tre settimane https://t.co/nVR8ss3Dtu
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 4, 2025
Spero non gli rinnovino il contratto. Gioca 3 partite e poi sta fuori un mese se va bene… E’ un lusso che non possiamo permetterci.
Dateci Niko Paz a giugno
Ci sono 300 tipi di rinnovi, alle giuste condizioni, secondo me può ancor fare la differenza in alcune partite.
@Romolo99 sì, fra il Real Madrid e la carbonara sicuramente sceglierebbe quest’ultima.
Di Dybala è sballata la gestione, come di tante cose alla Roma.
Dybala deve essere un valore aggiunto, non l’attaccante su cui poggiare l’attacco giallorosso.
E’ un giocatore che va gestito e fatto giocare per spezzoni di partita in modo da sfruttare la sua classe cristallina che ti può spostare il risultato. Se lo fai giocare ogni tre giorni per 90 minuti e gli imponi di andare a fare pressing si rompe e lo perdi per un mese.
Il problema è che la società non ci punta da tempo perchè ha preso Soule come sostituto e ha provato a piazzarlo ma con quell’ingaggio nessuno te lo compra. Del resto cosa deve fare Gasperini se in attacco non ha un cristiano che vede la porta? Mette il più talentuoso che ha.
Le colpe sono della società che ha fatto un mercato zoppo.
Almeno avesse segnato cavolo!! Tre settimane? Magari, forse prima di natale…
avrebbe dovuto riposare contro il parma hanno sbagliato a fargli giocare tre partite in una settimana. Tutto qua
Se fa male pure se respira.
Ragazzi : realismo
Dibala non pi essere confermato. Mi dispiace da morire. Ma prima viene la Roma.
Un ingaggio da top player per un giocatore che gioca il 30% delle partite la roma non può permetterselo
Porca ZOCC… si può dire???
Mamma mia che JELLA!!!!!!
Non è jella ma la conseguenza della sua mala gestione.
Jella è un evento sfortunato improbabile ma capitato. Se un evento è il più probabile possibile non è jella ma normalità
Viceversa, in caso analoghi, rabiot, De Bruyne, non è mala gestione, o scelte sbagliate societarie, ma è iella.
Però pensandoci è strano che De Bruyne si sia fatto male, ha fatto tutta la preparazione estiva e pure in montagna..
esatto ROD
zero jella
dybala è uno che non puo giocare 3 partite di seguito in 1 settimana.
era matematico.
❤️🧡💛
si tutto bello ma guardate che è italiano Iella con la i
Quindi un mese e mezzo.
Grande giocatore, ma non possiamo permettercelo a queste condizioni.
A giugno arrivederci e grazie.
non erano 3 settimane ?
1 mese e mezzo non sono 6 settimane ?
3 settimane sono un mese e mezzo?! Manco le basi…
In realtà direi che è andata non di lusso, ma di extralusso.
Temevo una situazione alla De Bruyne o alla Lukaku,
in pratica è lo stesso infortunio subito contro il Torino.
C’è un fatto: giocato bene sicuro, ma le 3 partite iniziate con il falso nove
(e basta co’sto nueve!) le abbiamo perse.
Così a naso mi viene in mente Roma-Parma 2-1, che pur essendo iniziata con Ferguson di fatto è stata giocata da dopo 1 minuto con Dybala centrale (Dovbyk è entrato solo al 73′).
Ma poi, tolta forse quella col Torino che non ricordo bene, sia con l’Inter che col Milan il problema è stata la finalizzazione, non le occasioni create; in entrambe le situazioni il punteggio finale avrebbe potuto essere diverso.
Mi pare quindi più una coincidenza statistica che una vera e propria equazione.
mi raccomando.,…… rinnovo subito! Siamo coerenti con la realtà, forte e forte ma non fisicamente ormai; lasciamo che vada altrove, leggasi lo stesso per il Lollo che ha già fatto le sue due partite normali a stagione che paragonare alla pochezza delle sue prestazioni ci fanno stropicciare gli occhi
La punizione di Pellegrini andava dritta nel sette: vedi il fermo immagine o al rallentatore.
Il problema di Pellegrini sono quei tifosi che dimenticano presto quello che di buono fai. Tolto Dybala, è lui il più talentuoso. L’anno scorso, con Ranieri, hai giocato oltre 2 terzi di campionato senza Dybala… ed hai visto i risultati. Cmq i giocatori forti li devi tenere: in campo c’è chi porta l’acqua e CHI la distribuisce.
Che come al solito diventan 2 mesi se va bene e torna dopo natale… la musica e’ quella, la canzone la conosci.
Infatti Master…tre settimane dichiarate è come se poi una volta trascorse, ti metti gli scarpini ed entri in campo. Specialmente poi uno come Dybala che c’ha i muscoli di cristallo
Mah tre si tre no…
Mi risulta diffida capire perché sia il calciatore, sia lo staff e sia Gasperini, lo abbiano schierato per tre match consecutivi nonostante sia reduce da un’ operazione e da un infortunio muscolare, e soprattutto cosa nella Roma non sia chiaro riguardo al significato della parola ‘gestione’ riferita al giocatore di maggior talento della Rosa.
Vederlo in campo più a lungo del 22enne Soulé, l’ altra sera, è stato assurdo.
Concordo pienamente, se la cercano. Oltretutto subentrando dalla panchina può essere determinante, come a Pisa
E’ l’unico che centra la porta su azione o perlomeno ci va vicino. Ecco perchè lo schiera sempre.
Soulè si è fatto bruciare sullo scatto dal quarantenne Modric davanti a Gasperini.
Forse vorrà significare qualcosa.
Gioca 3 gare consecutive, poiche’ gli altri il mister non li considera all’altezza… e direi che i fatti gli danno ragione.
@Zenone
Questi non lo capiscono… Soulè potrebbe essergli figlio per differenza di età ma Modric gli ha fatto vedere cosa significa Tigna (non quella dei gatti), voglia, cazzimma. Soulè ha fatto una brutta figura e Gasparetto ha abbozzato poi, nel secondo tempo, dopo 6 minuti ha capito che non era storia: tra Dybala e Soulè c’è ancora tanta ma tanta differenza….
Caro Zenone, l’ azione di cui parli, svoltasi nel primo tempo, trattasi non di atletismo ma di posizione, non di velocità stiamo parlando. Modric, fenomeno assoluto, era posizionato molto meglio di Matia. Si chiama esperienza. Se poi vuoi usare pretesti a caso…sentiti libero.
Per Rod. Evidentemente c’è altro, perché numeri la media gol e assist di Dovbik e Soulé è superiore a quella di Paulo.
Secondo me è più una questione di leadership morale e tecnica. Possesso, ampiezza di gioco, dribbling. Non solo di gol.
Vedremo come sarà la Roma delle partite senza Dybala. Al momento la stagione di Ranieri e le partite col Gasp, ci dicono che la Roma vince anche senza l’ argentino senior.
Con tutto il bene per Dybala vediamo i numeri: Dei tre centravanti è di gran lunga quello con più minutaggio 456 con 1 gol e 1 assist da calcio d’angolo più un rigore decisivo sbagliato; Ferguson 304 min. con 0 gol e 1 assist; Dovbyk massacrato quasi da tutti, 285 min. 2 gol 1 assist: Con Dybala due anni 6° posto e un anno 5°.Lo scorso anno 6 gol di cui 3 su rigore e 2 assist da calcio d’angolo. Prima del suo arrivo la Roma vinse la Conference: se si ragionasse un po’ si direbbe che c’è vita oltre e forse capiremmo che è tutta un fanfara che la comunicazione romana fa senza vedere in modo onestamente intellettuale. Putroppo tantissime persone ci cascano e non è assolutamente un bene.
l’anno dopo con Dybala ( gol suo ) abbiamo vinto l’EL… ok si c’è l’hanno scippata ma questa non è colpa sua
Grazie a te apprendiamo che Dybala è centravanti.
I numeri parlano chiaro ma è incontestabile che Dybala è il più talentuoso in squadra e di cui però puoi fare a meno se ti schieri in un certo modo, Ranieri docet.
le mele con le pere….dybala supera l’uomo crea superiorità e gioco, calcia pure le palle inattive, mette il panico nelle difese avversarie, tocca 40 volte i palloni dei 2 centravanti della roma, masi infortuna ed ha sbagliato un rigore ed ora tutti i tifosi diversamente dotati lo criticano…che risate
L’anno scorso d’estate la Souloukou era riuscita a cedere Dybala a una sconosciuta squadra araba addirittura con un pagamento per la Roma (10 testoni) ,assicurandogli uno stipendio esagerato.
Il fallimento della trattativa fu salutato con gioia sfrenata dal popolo giallorosso.
Riferisco i fatti, il mio commento è superfluo.
Assolutamente vero.
Segue il quesito: chi può prendere questa proprietà da avanspettacolo al posto di Dybala con quattro spicci?
Qualche altra pippa delle quali mi pare che abbiamo già fatto il pieno?
Siamo sempre al no money no party….
Ottima tecnica, tanto attaccamento alla maglia ma fragilità fisica che è una costante, insieme agli anni che passano… Niente rinnovo di contratto… Amen 💛❤️
Attaccamento all’Italia, non alla maglia
E’ ora di dire basta a diversi giocatori che non sono piu’ competitivi tipo dybala, pellegrini, il greco, baldanzi, dovbik, ferguson, bailey e ci metto anche soule’ tutte mossette ma consistenza zero spaccato. Ci serve gente che corre e soprattutto sia sana fisicamente!! Non capisco il motivo per il quale la roma compri sempre lo scarto degli altri!!!! Ormai e’ diventata una cattiva abitudine! A proposito vorrei ricordare a Ranieri e Massara che shoumorodov e’ capocannoniere in turchia e loro lo hanno svenduto per 30 miseri denari!
Ti ho messo il like per la 2a parte su Shomu: che nel finale di campionato scorso, con Ranieri, aveva già soppiantato Dovbyk: ed è un fatto (anche che sia stato ceduto per quattro spicci). Così come, per buona parte del girone di ritorno, l’assenza di Dybala e, poco più tardi, di Pelle (comunque già inutilizzato).
Ma accomunare, sia pure per ragioni diverse (con risultati complessivi di rendimento utile purtroppo simili), Dyba e Pelle, i 2 top-ingaggi della rosa, con Soulé e Bailey (che se anche non funzionasse – ed è presto per dirlo -, una volta recuperato, sarebbe non riscattabile), non è corretto. Specialmente per il primo…
Abbiamo un problema finanziario sulle cessioni mal fatte o mancate, grosso come una casa (entro le regole FFP), che si trascina almeno dal mercato del 2024.
Elsha, per dire, ha rinegoziato al ribasso; Baldanzi rimane una pedina che ha mercato A PREZZI coerenti con il non fare minusvalenza, il greco Tsimikas non è costato nulla, e Ferguson è in prestito con la consapevolezza, fin dall’inizio, che fosse una scommessa.
Dovbyk, invece, per ingaggio e valore residuo è un problema di mercato anche più spinoso di Pelle e Dybala, comunque in scadenza.
Il fatto è che la società le SCELTE le dovrà fare (meglio se a gennaio, quando si potrà ancora salvare la stagione), e per farle occorre una programmazione, ed una preparazione delle trattative, che non ha più alibi nel non (poter) fare e nel non aver ormai fatto. E, non secondariamente ci vuole anche uno scouting GIA’ svolto (non sui media delle voci di calciomercato)…
A questa società di fondo mancano logica e buonsenso, Dybala se lo tieni può garantirti rendimento e qualità solamente usandolo negli ultimi 30 minuti, non puoi farlo partire titolare soprattutto con impegni ravvicinati.
cioè… Gasp dovrà far giocare due titolari che ha pubblicamente detto erano sul mercato estivo, se perché non adatti o non in forma o altro poco conta, e il problema è Dybala???
cioè… sono stati spesi 30 ml per comprare il sostituto di Dybala e Gasp lo fa giocare lì stesso a sx fuori ruolo e il problema è Dybala???
ma non sarà che Massara e/o Dan non sono stati in grado di prendere un centravanti e un esterno sx con le caratteristiche richieste da Gasp vedendo i 3 che Gasp aveva pubblicamente messo sul mercato???
E io ero contento che non è stato venduto . Vedi che dopo hanno preso bernardo silva, pulisic ,leao me sembra che non sono riusciti in ultimo Massara a trovare un top giocatore perché di questo stiamo parlando .Il rinnovo si può fare a uno stipendio da Ghirardi perché quando gioca fa ancora la differenza . Poi se Massara prende bernardo silva a zero si può pensare di salutarlo ma altrimenti me tengo ripeto con ingaggio molto ridotto dybala e affianco uno che può diventarlo.
un conto e’ farsi male a causa di un contrasto, di un fallo, di un piede messo male durante la corsa, ci puo’ stare. Ma continuare a farsi male, con lunghi tempi di convalescenza, per aver calciato il pallone da fermo significa una fragilita’ muscolare incompatibile con il calcio professionistico ad alto livello e a quello stipendio, la Roma non se lo puo’ permettere
trovo agghiacciante criticare il giocatore più forte in rosa, mai una polemica e sempre pronto a dare il fritto….si mette a disposizione dell’allenatore, che nonostante tutto continua farlo giocare senza risparmio in un ruolo non adatto e a farlo correre per 95 minuti a partita…ora tutti chiedere la sua testa?? sinceramente trovo folle qsto atteggiamento, mi chiedo ma chi abbiamo in rosa che può avvicinarsi a lui?? soulè? abbiamo la possibilità di prendere altri fuoriclasse??
abbiamo altri giocatori che solo con il marketing e il brand si ripagano lo stipendio?
Una mazzata che non ci voleva . Un altro frutto avvelenato della tristissima serata milanese . Una risorsa in meno per le prossime due gare che si annunciano molto difficili .
La storia di un campione che ha raggiunto una certa Età.
Poiché Gasperini come a suo tempo Spalletti, per quanto bravi, hanno le fisse….a volte serve il destino e qualche infortunio, che li costringe a cercare soluzioni diverse, a volte cambiano le cose in meglio!!!
Pensiero personale: se Hermoso avesse un po’ di raffreddore la troverei cosa gradita, ogni partita crea almeno un Palla gol…x gli altri
Dybala deve giocare l’ultima mezz’ora di partita però ora basta con sta tarantella di infortuni muscolari la Roma può andare avanti anche senza di lui
La questione centrrale non è che Dybala si rompa sistematicamente, ma che nella Roma di Gasperini l’argentino sia diventato l’attaccante titolare. Non è responsabilità del tecnico.
Voglio sperare che non ci sarà alcun rinnovo, né per lui né per Pellegrini. Serve gente sana e compatibile con il credo calcistico di Gasperini, in grado e con la volontà di fare le due fasi altrimenti è perfettamente inutile che rimanga lo stesso Gasperini.
La storia è sempre la stessa… Non si può puntare su di dybala come attaccante principale ma come ciliegina per spezzoni di partita. Il problema è che non hai altri attaccanti che fanno la differenza, colpa dei mancati acquisti in avanti. Se gioca 3 partite di fila in 7 giorni si rompe. E comunque non è più decisivo da un anno ormai. Un rinnovo lo vedo lontano ma se vai a calcolare quante partite in percentuale salta e quanto incide nelle giocate, è lì che si dovrebbe fare il prezzo del rinnovo
Per me non dovrebbe essere oltre 2.5 mln l anno, se accetta lo tieni e ne fai un arma, altrimenti nada. La verità è un altra. È vero che ha un contratto pesante ma è vero anche che un calciatore di quel livello per sostituirlo la roma non può comprarlo per cui si è andato avanti con lui. Si pensava a Soulé e sta facendo bene ma deve ancora crescere in continuità e intelligenza calcistica. Per me con il Milan era il primo a dover uscire perché al secon tempo era con la lingua di fuori
