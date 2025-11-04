“ON AIR!” – CORSI: “Balzaretti via, ora speriamo lo segua Massara”, CASANO: “Voti gonfiati a Konè, non ha fatto il salto di qualità”, LO MONACO: “Lo Zaniolo in versione prime mi preoccupa”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma sta a 21 punti dopo dieci partite: a oggi il campionato della Roma è da 80 punti, e con 80 punti vai in Champions. Tanti dicono che contro Udinese e Cremonese farai sei punti, e in quel caso la media salirebbe a 85 punti: l’anno scorso con 85 punti sapete dove sarebbe arrivata la Roma? Avrebbe vinto lo scudetto. Giocateci contro l’Udinese… io l’ho vista contro l’Atalanta, non è per niente facile specie dopo aver giocato a Glasgow di giovedì sera, e senza Dybala e senza Ferguson. Sento dire che la Roma ha perso tutti gli scontri diretti, ma Roma-Inter o Milan-Roma sono scontri diretto? Lo scontro diretto è tra squadre in corsa per lo stesso obiettivo, per me gli scontri diretti della Roma sono contro Bologna, Atalanta, Lazio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini se potesse, cambierebbe tutto l’attacco tranne Soulè, ma non si può fare. E’ difficile farlo a giugno, figuriamoci a gennaio. Lookman? Non riesco a trovare un motivo per cu dovrebbe lasciare l’Atalanta per andare alla Roma. Per uno che puntava a finire al PSG, trasferirsi alla Roma sarebbe un passo indietro. Io mi accontenterei anche di Laurientè. Zirkzee sarebbe già qualcosa in più: non come caratteristiche, ma come percorso è molto simile a Hojlund…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Konè per me è un calciatore che per ora non ha fatto un salto di qualità. Le sue pagelle sono fortemente condizionate dal pensiero personale, perchè spesso sono stati dati voti che non rispecchiavamo le prestazioni fatte: sono stati bocciati calciatori al fianco di Konè che invece avevano fatto meglio di Konè…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Oh, hanno cacciato Balzaretti…è venuto, e l’hanno già mandato via. Non è mai servito a niente, e qualcuno se nè accorto. Ne servirà un altro al posto suo a controllare gli orari dei treni? Speriamo lo seguirà Massara, perchè di solito quando vanno via gli uomini che scelgono, alla fine se ne vanno pure loro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Vista l’assenza di Dybala la Roma contro il Glasgow potrebbe giocare con El Aynaoui e Konè a centrocampo, Cristante e Pellegrini sulla trequarti, e Dovbyk centravanti. Anche se non sono sicura Pellegrini possa ricoprire quel ruolo lì…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io penso che la lesione per Dybala ci sarà, la speranza è che sia un grado basso in modo da riaverlo per il Napoli. Non penso che la lesione possa essere di secondo grado, in quel caso non si riesce nemmeno a lasciare il campo con le proprie gambe…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io vedo tantissimi infortuni non solo nella Roma, ma in tutta la Serie A: tanto per dirne qualcuno sono fermi Bremer, De Bruyne, Rabiot, Mkhitaryan, Lukaku, Pulisic…Dybala è una delle tante vittime, anche perchè l’Italia sta diventando un po’ un cimitero degli elefanti e questi sono i risultati…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Gli ultimi infortuni di Dybala sono ai confini della realtà: due per calciare rigori, uno per fare un colpo di tacco e uno per tirare una punizione… Fra l’altro ora chi tirerà i rigori? Io voto per Cristante. Ma intanto speriamo di prenderli i rigori… Come cambierà Gasperini la Roma senza Dybala? Penso che giocheranno Soulè e Dovbyk, e a Glasgow immagino che ci sarà Pellegrini…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma non è in perfette condizioni e deve andare ad affrontare una trasferta complicata in Europa, anche se i Rangers stanno vivendo un momento negativo. E poi c’è l’Udinese, che sembra l’Atalanta di Gasperini. E’ una squadra che in questo momento può dare fastidio a tutte. E poi ho rivisto uno Zaniolo prime, che sta tornando a fare la differenza in una squadra che sta giocando molto bene, e questo mi preoccupa. Udinese e Cremonese non sono partite che ti porti a casa con punteggio pieno, io me lo auguro, ma così chiediamo alla Roma di tenere un passo scudetto, e mi sembra un po’ troppo per questa squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A San Siro la Roma ha fatto una delle migliori prestazioni della stagione anche se ha passato dieci minuti veramente di difficoltà, e non so dovute a cosa. In questo momento davanti la squadra ha troppe difficoltà, è un problema che ti porti dietro e non so se riuscirai a venirne fuori rapidamente. Devi cercare di mantenere questo livello difensivo e di volta in volta trovare una soluzione che ti permetta di restare a quel livello, tra le prime quattro, e poi sperare che a gennaio ci sia qualche occasione di mercato. Bisogna già mettersi in moto adesso…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se guardiamo la prestazione fatta contro il Milan possiamo dire che la Roma arriva bene alla gara di Europa League, se guardiamo il risultato no. A livello di gioco, contro Milan e Inter sono state fatte le migliori prestazioni a livello di gioco. I primi 40 minuti sono stati di dominio, è una squadra che sta bene. E’ ovvio che l’infortunio di Dybala non ci voleva, ma è sempre latente, mi sono stupito quando ha giocato tre o quattro partite di fila. Ma in generale la Roma mi sembra una squadra quadrata, e navigherà spesso nelle posizioni di testa…”

