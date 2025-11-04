Fiorentina, esonerato Pioli. In pole c’è D’Aversa, ma i tifosi protestano

4
45

La Fiorentina ha rotto gli indugi: Stefano Pioli non è più l’allenatore dei viola. La separazione era nell’aria dopo il ko interno contro il Lecce che lascia i toscani in fondo alla classifica, e ora arriva l’annuncio ufficiale.

La squadra verrà momentaneamente affidata a Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera viola. Ancora da decidere il nome del nuovo tecnico: nei giorni scorsi si era parlato di Palladino, nelle ultime ore di Vanoli, ma ora sembrano crescere le quotazioni di Roberto D’Aversa.

Una mossa che non sembra rendere felici i tifosi viola: dure le proteste sui social nei confronti della società che sembra puntare su un progetto al ribasso rispetto alle ambizioni iniziali.

Giallorossi.net – T. De Cortis
LEGGI ANCHE – Ausilio rivela: “C’è stato un contatto per Konè, ma poi la Roma…”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – CORSI: “Balzaretti via, ora speriamo lo segua Massara”, CASANO: “Voti gonfiati a Konè, non ha fatto il salto di qualità”, LO MONACO: “Lo Zaniolo in versione prime mi preoccupa”
Articolo successivoGenoa, è il giorno della scelta: De Rossi in attesa, cosa manca per chiudere

4 Commenti

  3. Se scelgono D’aversa, sono matematicamente in B…
    Rimango sull’idea che ho espresso su DDR al Genoa… Certi dirigenti non li capisco, senza logica certe scelte… 🤷🤦

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome