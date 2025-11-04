Fiorentina, esonerato Pioli. In pole c’è D’Aversa, ma i tifosi protestano

La Fiorentina ha rotto gli indugi: Stefano Pioli non è più l’allenatore dei viola. La separazione era nell’aria dopo il ko interno contro il Lecce che lascia i toscani in fondo alla classifica, e ora arriva l’annuncio ufficiale.

La squadra verrà momentaneamente affidata a Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera viola. Ancora da decidere il nome del nuovo tecnico: nei giorni scorsi si era parlato di Palladino, nelle ultime ore di Vanoli, ma ora sembrano crescere le quotazioni di Roberto D’Aversa.

Una mossa che non sembra rendere felici i tifosi viola: dure le proteste sui social nei confronti della società che sembra puntare su un progetto al ribasso rispetto alle ambizioni iniziali.

Giallorossi.net – T. De Cortis

