Fiorentina, esonerato Pioli. In pole c’è D’Aversa, ma i tifosi protestano

La Fiorentina ha rotto gli indugi: Stefano Pioli non è più l’allenatore dei viola. La separazione era nell’aria dopo il ko interno contro il Lecce che lascia i toscani in fondo alla classifica, e ora arriva l’annuncio ufficiale.
La squadra verrà momentaneamente affidata a Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera viola. Ancora da decidere il nome del nuovo tecnico: nei giorni scorsi si era parlato di Palladino, nelle ultime ore di Vanoli, ma ora sembrano crescere le quotazioni di Roberto D’Aversa.
Una mossa che non sembra rendere felici i tifosi viola: dure le proteste sui social nei confronti della società che sembra puntare su un progetto al ribasso rispetto alle ambizioni iniziali.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Spero che ‘nnate sparati ‘n B.
93 minuti di applausi al tuo commento.
sono sulla buona strada tranquillo
Se scelgono D’aversa, sono matematicamente in B…
Rimango sull’idea che ho espresso su DDR al Genoa… Certi dirigenti non li capisco, senza logica certe scelte… 🤷🤦
