Genoa, è il giorno della scelta: De Rossi in attesa, cosa manca per chiudere

Il Genoa è pronto a decidere il nome del nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Patrick Vieira, il club rossoblù si prepara a voltare pagina: in cima alla lista c’è Daniele De Rossi, seguito da Paolo Vanoli, con la coppia Criscito-Murgita sullo sfondo.

Come riporta la stampa odierna, per De Rossi non è una questione di soldi, ma di progetto e chiarezza. L’ex tecnico della Roma, oggi a Milano in attesa della chiamata, chiede fiducia e stabilità, elementi mancati nelle sue precedenti esperienze a Ferrara e nella Capitale. Il contratto proposto prevederebbe otto mesi di accordo con rinnovo automatico di due anni in caso di salvezza.

Anche Vanoli resta in corsa, ma le sue priorità sembravano rivolte alla Fiorentina. Intanto, dopo la vittoria ottenuta dal tandem Criscito-Murgita, una parte della dirigenza spinge per confermarli fino a fine stagione.

La decisione finale spetta al nuovo ds Diego Lopez, che dovrà scegliere in tempi brevi. De Rossi, libero dopo la rescissione con la Roma, si dice pronto a tornare in panchina: ha studiato, si è aggiornato, e non vede l’ora di tornare a sentire “l’odore dell’erba”.
