ULTIME DA TRIGORIA – Out Dybala, Ferguson e Angelino. Contro i Rangers si cambia

Due giorni a Rangers-Roma e a Trigoria è tempo di scelte obbligate. Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con le assenze di Dybala, Ferguson e Angelino, tre pedine importanti del suo scacchiere, e sarà costretto a ridisegnare la formazione in vista della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.
L’argentino è fermo per una lesione al bicipite femorale sinistro e ne avrà almeno fino a fine novembre; Ferguson, ancora alle prese con il trauma distorsivo alla caviglia, tornerà solo dopo la sosta; Angelino, debilitato da una bronchite asmatica, prosegue il lavoro differenziato e non sarà della trasferta.
Con un’emergenza offensiva sempre più evidente e la necessità di gestire le energie anche in vista della gara di domenica contro l’Udinese, Gasperini pensa a un leggero turnover. In attacco spazio a Dovbyk, tornato al gol contro il Parma e pronto a guidare la linea offensiva. Alle sue spalle dovrebbe rivedersi Lorenzo Pellegrini, che tornerà titolare, mentre Soulé resta favorito su El Shaarawy per completare il tridente.
Sulle fasce, possibile occasione dal primo minuto per Tsimikas, mentre Pisilli si candida per una maglia a centrocampo accanto a El Aynaoui o Koné, in un reparto da ruotare con attenzione viste le tante partite ravvicinate.
La Roma arriverà a Glasgow domani pomeriggio, con l’allenamento di rifinitura fissato direttamente all’Ibrox Stadium, dove si terrà anche la conferenza stampa del tecnico. L’obiettivo è chiaro: centrare una vittoria che riavvicinerebbe la qualificazione e ridarebbe slancio dopo il ko di San Siro.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
sicuramente il sapientone sa cosa fare
C’è poco da fare.
Se si avesse una rosa completa si farebbe turnover. Per esempio non puoi schierare ancora Soulè ma dovresti puntare su ElSharawi, dovresti far riposare Konè e sostituirlo con Pisilli. Anche sulle fasce Wesley e Celik dovrebbero rifiatare.
Ma poi quanto scende la resa della squadra? Su un campo molto ostico come quello dei Rangers e con la necessità di vincere per fare i punti necessari ad entrare nelle prime otto.
La coperta è corta e nessun sapientone può farci niente.
Entrare tra le prime 8 ??? Credetemi, qui è un miracolo se si arriva ai sedicesimi… !
questa partita è molto importante anche se mi sembra tanti guardino solo al campionato. a sinistra farei giocare el sharawy e non pellegrini..bisogna vincere non possiamo lasciar el’europa league
meglio uscire dall Europa e puntare sul campionato e coppa Italia
