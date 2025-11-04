ULTIME DA TRIGORIA – Out Dybala, Ferguson e Angelino. Contro i Rangers si cambia

Due giorni a Rangers-Roma e a Trigoria è tempo di scelte obbligate. Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con le assenze di Dybala, Ferguson e Angelino, tre pedine importanti del suo scacchiere, e sarà costretto a ridisegnare la formazione in vista della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

L’argentino è fermo per una lesione al bicipite femorale sinistro e ne avrà almeno fino a fine novembre; Ferguson, ancora alle prese con il trauma distorsivo alla caviglia, tornerà solo dopo la sosta; Angelino, debilitato da una bronchite asmatica, prosegue il lavoro differenziato e non sarà della trasferta.

Con un’emergenza offensiva sempre più evidente e la necessità di gestire le energie anche in vista della gara di domenica contro l’Udinese, Gasperini pensa a un leggero turnover. In attacco spazio a Dovbyk, tornato al gol contro il Parma e pronto a guidare la linea offensiva. Alle sue spalle dovrebbe rivedersi Lorenzo Pellegrini, che tornerà titolare, mentre Soulé resta favorito su El Shaarawy per completare il tridente.

Sulle fasce, possibile occasione dal primo minuto per Tsimikas, mentre Pisilli si candida per una maglia a centrocampo accanto a El Aynaoui o Koné, in un reparto da ruotare con attenzione viste le tante partite ravvicinate.

La Roma arriverà a Glasgow domani pomeriggio, con l’allenamento di rifinitura fissato direttamente all’Ibrox Stadium, dove si terrà anche la conferenza stampa del tecnico. L’obiettivo è chiaro: centrare una vittoria che riavvicinerebbe la qualificazione e ridarebbe slancio dopo il ko di San Siro.

LEGGI ANCHE – Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato

Giallorossi.net – Andrea Fiorini