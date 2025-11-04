FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 4 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 13:40 – Roma, 1500 tifosi attesi a Glasgow
Giovedì alle 21 la Roma affronterà i Rangers all’Ibrox Stadium con 1500 tifosi giallorossi al seguito. Il club ha comunicato che i biglietti sono stati inviati via mail agli acquirenti e, in caso di problemi nella ricezione, è possibile contattare l’assistenza al numero 06-89386000 (dalle 9 alle 18:30). Cencelli aperti dalle 18:30. (asroma.com)
Ore 11:15 – Roma, occhi su Giovane del Verona
Nome nuovo per l’attacco della Roma, alla ricerca di rinforzi per sbloccare la sterilità offensiva della squadra di Gasperini. Come scrive Nicolo Shira, i giallorossi seguono anche Giovane, attaccante classe 2003 dell’Hellas Verona autore di un buon avvio di campionato dove ha messo a segno 1 gol e 3 assist. Su di lui ci sono anche Inter, Atalanta e Milan.
Ore 10:40 – Rangers-Roma, arbitra Krogh
Sarà Morten Krogh l’arbitro di Rangers-Roma, la delicatissima partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all’Ibrox Stadium. Il direttore di gara danese, alla prima contro i giallorossi, sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali D. Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen, mentre il IV Uomo sarà Mads Kristoffersen. Al VAR ci sarà il belga Bram Van Driessche, il francese Willy Delajod sarà l’AVAR.
Ore 9:30 – La Repubblica: “Date un Castro alla Roma”
“La Roma può farcela”, scrive La Repubblica, nonostante la sconfitta di San Siro. La squadra di Gasperini ha mostrato di avere tutto per puntare ai primi quattro posti, tranne la concretezza sotto porta. La sterilità offensiva resta il vero limite: “Dategli un Castro”, l’appello del quotidiano, indicando nel profilo del bomber del Bologna il tipo di attaccante che servirebbe ai giallorossi per trasformare gioco in punti. (La Repubblica)
Ore 9:10 – L’incubo degli infortuni a singhiozzo
Nessun infortunio grave, ma una raffica di stop ha complicato il lavoro di Gasperini. Pellegrini ha saltato il ritiro, Bailey si è fermato subito per due mesi, Dybala e Hermoso hanno avuto guai muscolari, Wesley la gastroenterite nel derby. Ferguson è ai box per una distorsione, mentre Angeliño è fermo da settembre per una bronchite asmatica. Da settimane Gasp è costretto agli adattamenti continui. (Corriere dello Sport)
Ore 10:20 – Roma, rifinitura a Glasgow prima dei Rangers
Gasperini cambia programma in vista della sfida di Europa League: la Roma non si allenerà a Trigoria ma direttamente a Ibrox, dopo la conferenza stampa delle 17:30 locali. La scelta è legata al lungo viaggio verso la Scozia, circa tre ore e mezza di volo. Stessa organizzazione prevista anche per la trasferta di dicembre contro il Celtic.
Ore 8:00 – Roma, Joya e dolori
Contro il Milan la Roma ha mostrato il suo volto migliore per 35 minuti, dominando nel gioco ma non nel risultato. La squadra di Gasperini produce tanto ma spreca troppo: 6 grandi occasioni contro 1, ma solo 1,95 gol attesi contro i 3,32 dei rossoneri. “Manca precisione e cattiveria sotto porta”, ammette il tecnico, che ora dovrà fare a meno di Dybala e Ferguson contro Rangers e Udinese. (Il Messaggero)
se bisogna pigliare un nano tanto vale mettere Baldanzi.
Si, ma ci sono nani e nani
malik fofana.
classe 2005.
imprendibile, nel ruolo dove abbiamo una voragine.
ancora abbordabile come cartellino, credo sui 30 mln.
è gia fortissimo, diventerà un top.
❤️🧡💛
Castro!?!?! Ma per carità!!!
Chi scrive queste robe di calcio ne capisce veramente poco.
io penso che Castro sia un buon giocatore, non è un Batistituta ma neanche un iturbe, e a noi avrebbe fatto molto comodo li davanti come punta…quest’estate speravo prendessero uno tra lui o bonny
Sempre Forza Roma
E già, perché Maradona e Messi, i 2 più grandi di tutti, sono 1,90.
Questo è forte, può diventare il nuovo Tevez.
I più grandi ? Pelè, Di Stefano, CR7. Quanto agli attaccanti, ali, serve uno come Greenwood del Marsiglia.
Castro? MAGARA!!!!
Si a gennaio non te lo daranno mai ammesso sempre che queste notizie siano vere ma ne dubito
Castro è stato scovato da Sartori ( e ti pareva… ) e a fine campionato lo cederà per i soliti 40 milioni in Premier.
l’attaccante del Verona è troppo Giovane
