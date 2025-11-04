FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 4 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:40 – Roma, 1500 tifosi attesi a Glasgow

Giovedì alle 21 la Roma affronterà i Rangers all’Ibrox Stadium con 1500 tifosi giallorossi al seguito. Il club ha comunicato che i biglietti sono stati inviati via mail agli acquirenti e, in caso di problemi nella ricezione, è possibile contattare l’assistenza al numero 06-89386000 (dalle 9 alle 18:30). Cencelli aperti dalle 18:30. (asroma.com)

Ore 11:15 – Roma, occhi su Giovane del Verona

Nome nuovo per l’attacco della Roma, alla ricerca di rinforzi per sbloccare la sterilità offensiva della squadra di Gasperini. Come scrive Nicolo Shira, i giallorossi seguono anche Giovane, attaccante classe 2003 dell’Hellas Verona autore di un buon avvio di campionato dove ha messo a segno 1 gol e 3 assist. Su di lui ci sono anche Inter, Atalanta e Milan.

Ore 10:40 – Rangers-Roma, arbitra Krogh

Sarà Morten Krogh l’arbitro di Rangers-Roma, la delicatissima partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all’Ibrox Stadium. Il direttore di gara danese, alla prima contro i giallorossi, sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali D. Wollenberg Rasmussen e Steffen Bramsen, mentre il IV Uomo sarà Mads Kristoffersen. Al VAR ci sarà il belga Bram Van Driessche, il francese Willy Delajod sarà l’AVAR.

Ore 9:30 – La Repubblica: “Date un Castro alla Roma”

“La Roma può farcela”, scrive La Repubblica, nonostante la sconfitta di San Siro. La squadra di Gasperini ha mostrato di avere tutto per puntare ai primi quattro posti, tranne la concretezza sotto porta. La sterilità offensiva resta il vero limite: “Dategli un Castro”, l’appello del quotidiano, indicando nel profilo del bomber del Bologna il tipo di attaccante che servirebbe ai giallorossi per trasformare gioco in punti. (La Repubblica)

LEGGI ANCHE – Gasp chiede rinforzi, Massara si muove: gli obiettivi per gennaio



Ore 9:10 – L’incubo degli infortuni a singhiozzo

Nessun infortunio grave, ma una raffica di stop ha complicato il lavoro di Gasperini. Pellegrini ha saltato il ritiro, Bailey si è fermato subito per due mesi, Dybala e Hermoso hanno avuto guai muscolari, Wesley la gastroenterite nel derby. Ferguson è ai box per una distorsione, mentre Angeliño è fermo da settembre per una bronchite asmatica. Da settimane Gasp è costretto agli adattamenti continui. (Corriere dello Sport)

Ore 10:20 – Roma, rifinitura a Glasgow prima dei Rangers

Gasperini cambia programma in vista della sfida di Europa League: la Roma non si allenerà a Trigoria ma direttamente a Ibrox, dopo la conferenza stampa delle 17:30 locali. La scelta è legata al lungo viaggio verso la Scozia, circa tre ore e mezza di volo. Stessa organizzazione prevista anche per la trasferta di dicembre contro il Celtic.

Ore 8:00 – Roma, Joya e dolori

Contro il Milan la Roma ha mostrato il suo volto migliore per 35 minuti, dominando nel gioco ma non nel risultato. La squadra di Gasperini produce tanto ma spreca troppo: 6 grandi occasioni contro 1, ma solo 1,95 gol attesi contro i 3,32 dei rossoneri. “Manca precisione e cattiveria sotto porta”, ammette il tecnico, che ora dovrà fare a meno di Dybala e Ferguson contro Rangers e Udinese. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…