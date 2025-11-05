RANGERS-ROMA: i convocati di Gasperini

La Roma vola a Glasgow in piena emergenza. Domani sera, alle 21:00, i giallorossi affronteranno i Rangers all’Ibrox Stadium per la quarta giornata della fase campionato di Europa League, ma Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con un reparto offensivo ridotto all’osso.
Fuori Paulo Dybala, Evan Ferguson e Leon Bailey, quest’ultimo fermatosi ieri in allenamento per una lesione al bicipite femorale sinistro. L’infermeria resta piena anche con Angelino, ancora alle prese con problemi fisici.
Convocato invece il giovane Alessandro Romano, centrocampista della Primavera, che completa una lista segnata dalle assenze e dalla necessità di attingere alle seconde linee.
La lista dei convocati:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy
Purtroppo siamo una squadra normale, per fortuna abbiamo un fuoriclasse come allenatore, altrimenti stavamo ai livelli della lazzie.
