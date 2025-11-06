Nela: “Io, gli scozzesi e quel dito medio a McLean”

Sebino Nela non ha dimenticato quella notte del 25 aprile 1984, quando la Roma ribaltò all’Olimpico il 2-0 subito all’andata contro il Dundee United, conquistando la finale di Coppa dei Campioni. E neppure quel celebre gesto di stizza rivolto a Jim McLean, allora tecnico degli scozzesi.

“Qualche giorno dopo la gara d’andata — ricorda Nela — il loro allenatore rilasciò un’intervista in cui parlava male e prendeva in giro gli italiani. In realtà non c’entrava nulla la Roma, ma fu sgradevole verso il nostro modo di fare. A fine partita, dopo la rimonta e il 3-0, invece di festeggiare andammo a cercarlo. La foto con il dito medio è rimasta famosa”.

Oggi, a quarant’anni di distanza, un’altra sfida scozzese attende la Roma: quella con i Rangers all’Ibrox Stadium. Nela, intervistato alla vigilia del match, invita i giallorossi a reagire dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan: «L’atmosfera sarà bellissima, affascinante per un calciatore entrare in uno stadio come l’Ibrox e avere contro un pubblico così. Ma non bisogna sbagliare l’approccio: la Roma deve giocare con personalità e far valere una qualità tecnica certamente superiore».

Fonte: Corriere della Sera