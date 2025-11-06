In Scozia chance per Ziolkowski e Tskimikas. Il baby Romano pronto all’esordio

La Roma si presenta a Glasgow in piena emergenza offensiva. Dopo Ferguson e Dybala, anche Leon Bailey si è fermato: l’attaccante giamaicano ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale e dovrebbe tornare a disposizione soltanto verso la fine del mese.

Con un reparto d’attacco ridotto all’osso, Gasperini ha pochissime alternative e si affiderà al tridente formato da Pellegrini, Soulé e Dovbyk, praticamente l’unica soluzione possibile. Il tecnico giallorosso si aspetta risposte importanti dall’ucraino, chiamato a ritrovare il gol e la fiducia dopo settimane difficili.

In difesa e sugli esterni non mancano invece i ballottaggi. Possibile il ritorno tra i titolari di Ziolkowski e Tsimikas, mentre in mezzo al campo uno tra Koné e Cristante potrebbe lasciare spazio a El Aynaoui. Convocato anche il giovane Romano della Primavera, pronto a vivere la prima esperienza europea con i “grandi”.

“Turnover? Ci si riposa di notte – ha detto Gasperini in conferenza – poi qualcuno dei non titolari potrà giocare anche per essere esaminato. Ma siamo pochi, soprattutto in attacco. Quindi non c’è molta scelta”.

Fonti: Gasport / Il Messaggero / Il Romanista / La Repubblica