In Scozia chance per Ziolkowski e Tskimikas. Il baby Romano pronto all’esordio

La Roma si presenta a Glasgow in piena emergenza offensiva. Dopo Ferguson e Dybala, anche Leon Bailey si è fermato: l’attaccante giamaicano ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale e dovrebbe tornare a disposizione soltanto verso la fine del mese.

Con un reparto d’attacco ridotto all’osso, Gasperini ha pochissime alternative e si affiderà al tridente formato da Pellegrini, Soulé e Dovbyk, praticamente l’unica soluzione possibile. Il tecnico giallorosso si aspetta risposte importanti dall’ucraino, chiamato a ritrovare il gol e la fiducia dopo settimane difficili.

In difesa e sugli esterni non mancano invece i ballottaggi. Possibile il ritorno tra i titolari di Ziolkowski e Tsimikas, mentre in mezzo al campo uno tra Koné e Cristante potrebbe lasciare spazio a El Aynaoui. Convocato anche il giovane Romano della Primavera, pronto a vivere la prima esperienza europea con i “grandi”.
Turnover? Ci si riposa di notte – ha detto Gasperini in conferenza – poi qualcuno dei non titolari potrà giocare anche per essere esaminato. Ma siamo pochi, soprattutto in attacco. Quindi non c’è molta scelta”.

  1. Sarebbe ora di buttare in campo qualche attaccante o centrocampista della primavera.
    Mourinho che viveva le stesse difficoltà di un mercato insoddisfacente cercò qualche soluzione tra i nostri giovani, i migliori di Italia.
    Gennaio è lontano e fino ad allora saremo in totale emergenza. Meglio rischiare che continuare a provare soluzioni che non vanno.

  2. Illazioni (o forse no, ma…)…Pelle non è adatto per una partita del genere con altri due davanti; Soulé dovrebbe, almeno inizialmente, riposare; e il centrocampo a 3, con Cristante vertice alto di una sorta di rombo, è molto più solido. Al più si potrebbe provare Pisilli al posto di Cristante in quella posizione. L’importante, poi, è che Celik faccia il braccetto e, eventualmente, Rensch (che fine ha fatto?) vada sulla fascia.
    Queste le “mie” personalissime illazioni; ma almeno lo dico.

    • concordo totalmente con le tue illazioni…forse giusto su Soulé proprio perché manca Dybala non ci rinuncerei anzi io sono tra quelli che lo vedono meglio senza Dybala ..o Dybala o Soulé in campo

  4. Forse sbaglio,ma io rischierei Romano,magari non dal principio. Forse non sentirebbe la pressione che potrebbe sentire se esordisse all’Olimpico. Un po’,se non sbaglio come successe a Zaniolo a Madrid. Tra l’altro risultò unio dei migliori. Ma è una mia opinione

