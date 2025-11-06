La Roma si aggrappa a Dovbyk

Dopo i ko interni contro Lille e Viktoria Plzen, la Roma si gioca una fetta di stagione europea nella notte di Ibrox. Contro i Rangers, ultimi nel girone e fermi ancora a zero punti, la squadra di Gasperini ha un solo obiettivo: vincere per rilanciare una classifica deficitaria e restare in corsa per la qualificazione.

Per riuscirci, il tecnico giallorosso dovrà affidarsi al suo unico vero centravanti disponibile. Con Dybala, Bailey e Ferguson fuori per infortunio, Artem Dovbyk torna al centro dell’attacco e, di fatto, al centro del progetto. Il suo rendimento, fin qui altalenante, non può più permettersi pause. Gasperini ha un bisogno disperato che l’ucraino ritrovi quella convinzione feroce e quella cattiveria sotto porta che avevano fatto di lui il bomber implacabile dei tempi del Girona.

LEGGI ANCHE – Bailey si ferma di nuovo: emergenza totale in attacco

Finora, il peso dell’attacco giallorosso è ricaduto quasi interamente sulle invenzioni di Dybala e Soulé, ma stasera a Glasgow servirà il numero nove: il giocatore che faccia gol, che apra spazi, che trascini i compagni. Per Dovbyk è un bivio, una partita che può cambiare la sua stagione e forse anche il giudizio di Gasperini, che lo ha spesso richiamato a maggiore incisività.

La missione è complessa, ma non impossibile. I Rangers, quarti in campionato e in piena crisi di risultati, restano una nobile decaduta dal grande passato e cercheranno di risollevarsi proprio davanti al loro pubblico. La Roma, però, non può permettersi di concedere nulla: all’Ibrox serviranno concretezza, fame e un centravanti finalmente decisivo.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, Gazzetta dello Sport: “A gennaio si può riaprire lo scambio Dovbyk-Gimenez”

Fonti: Corsport / Il Messaggero / Il Tempo / Il Romanista