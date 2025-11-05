Roma, attacco a pezzi: Bailey si ferma di nuovo

Non c’è pace per l’attacco della Roma. Dopo gli infortuni di Dybala e Ferguson, anche Leon Bailey si è fermato nell’allenamento di ieri, complicando ulteriormente i piani di Gian Piero Gasperini.
A riportarlo è Filippo Biafora de Il Tempo, che su X ha scritto: “Altri problemi in attacco per Gasperini: ieri in allenamento si è fermato Leon Bailey. Oggi si capirà meglio l’entità del problema muscolare.”
Altri problemi in attacco per Gasperini: ieri in allenamento si è fermato Leon #Bailey. Oggi si capirà meglio l’entità del problema muscolare#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/tsjh36V0bJ
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 5, 2025
Un fulmine a ciel non troppo sereno per il tecnico giallorosso, già alle prese con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini. Per il giamaicano si tratta del secondo stop stagionale, dopo quello rimediato al primo allenamento con la Roma, che lo aveva tenuto fuori per quasi due mesi.
La natura del nuovo problema non è ancora chiara, la speranza è che stavolta non debba restare fuori così a lungo. Un’assenza pesante, che getta ombre sulla tenuta fisica di un calciatore che sembra patire troppo spesso problemi muscolari. Con Dybala, Ferguson e ora Bailey fuori causa, Gasperini dovrà reinventarsi l’attacco. Toccherà a Dovbyk, Soulé e probabilmente Pellegrini reggere il peso offensivo nelle prossime partite, con pochissime alternative a disposizione.
Più passa il tempo e più mi ricorda Renato Sanchez. Non lo so, sarà na mia impressione ma me sa che questo è fracico.
concordo,
dopo Balzaretti vedrai che a giugno va via anche Massara, hanno fatto grandi porc**e.
Mi sa che l’errore lo abbia fatto Massara, ha preso tre giocatori dal campionato inglese e non se ne salva uno.
Come Zhegrova, come De Britney.
Ah no, il motto è: solo noi sbagliamo il calciomercato…
De Bruyne…non Britney
e pure questo a giugno se ne torna da dove è venuto. che errore prendere giocatori con noie fisiche frequenti. lo stesso Dybala (qualitativamente indiscutibile) sta diventando un problema, se non altro per lo stipendio che prende.
tra poco davvero bisognerà tirare dentro qualche primavera
Eccheccaxx!!!
Comincio a temere per lo stress che accumula così SOULE’.
Sarebbe drammatico!!!
FORZA ROMA
E il padre adottivo/procuratore che dice? che dice?
Che quanno baylei stara’ bene ce innamoreremo de lui ………..quanno?
un altro capolavoro di Massara !i problemi fisici di questo si sapevano !. Non so a questo punto quanti a gennaio servono !. Questo tecnico sta facendo come Mou le nozze con i fichi secchi.
quando nell’11 titolare ne hai 1 solo nuovo, wesley (oltretutto adattato a sx) vuol dire che il mercato è stato un fallimento.
ditemi un altro nuovo, inamovibile.
io non lo vedo.
❤️🧡💛
tutto giusto, ma senza soldi chi prendi?? possono arrivare giovani promesse ( ghilardi, ziolkowski) oppure giocatori da rilanciare bailey e ferguson. <Non si scappa
Rispedire a casa questo ex giocatore. E Massara con lui.
Bravo Massara, ottimo mercato con giocatori rotti e sopravvalutati.
ma come ..volevate un ds italiano.. quanti di voi quando c era pianto chiedevano sartori, massara, ecc la verità e che nessuna ha la bacchetta magica e che tanti di voi tifosi ( da lunedì a venerdi) della Roma siete schizzofrenici.. lasciate lavorare la gente e alla fine tirate ognuno si voi le conclusioni. il livello dei giocatori è scarso e, trovare gente forte è veramente difficile.
Pinto*
A questo punto a gennaio converrebbe anticipare i due prestiti e rispedirli entrambi al mittente, creando spazio salariale che permetterebbe di affondare per altri calciatori sicuramente più adatti. Magari Zirkzee e poi un DESTRO veloce che possa giocare a sinistra, di sette giocatori offensivi 5 sono Mancini, mai vista na cosa del genere.
Spiegami bene questa cosa di anticipare i prestiti.
via subito mercato di m…. ogni anno la stessa storia!!° non e’ possibile non c entrano nulla i Ds ma un responsabile la presidenza!
Io penso che shomurodov con Gasperini si sarebbe trasformato in un super Sayan!
I nodi sono arrivati al pettine
Ferguson rotto
Bailey rotto
Dybala rotto
In attacco c’è solo Dovbik
Non capisco perché noi non possiamo comprare giocatori da formare e lanciare come fanno tutte le squadre del mondo. Però in conferenza stampa nessuno giornalista pone questo tipo di domande a massara e Company
sono d accordo su shomu..avrebbe fatto piu goal di fergusom e forse pure di dovbyk. e non era sempre rotto e ricopriva pure piu ruoli. ora come ora sta a 7 goal su 11 partite in turchia. quindi forse almeno 2 o 3 on Italia li avrebbe fatti. per farci due euro che ci servivano, ok, abbiamo ceduto uno che almeno giocava
Ferguson rotto. Però bisognerebbe avere 1) U n po’di onestà intellettuale ( si dice così?) Ferguson si è “rotto ” dopo un intervento vergognoso e criminale , da parte di quello del Parma. Altrimenti oggi non era rotto.
2)in Italia chi compra giocatori da formare e lanciare in giro per il mondo ?
3) Anche ammettendo il caso , che la Roma facesse questo tipi di operazioni , cosa succederebbe ? Gli verrebbe dato il tempo di formarsi ai nuovi giocatori , e se saremmo d”accordo a eventuali loro cessioni?
A Como , se po fa, o fanno i sesti o fanno i 12esimi non gli cambia niente. A Roma?
Ghilardi el anaoui wesley e ziolkowsky sono giovani da formare mi sembra, solo che qui vengono bollati come pippe prima ancora di averli visti giocare. Su Bailey ci sta che s’infortuni dopo due mesi d’inattività e senza preparazione. Ferguson l’anno azzoppato e Dybala ..è Dybala nel bene e nel male.
Il problema è che a noi ce piace tanto criticare a prescindere, per esempio Le Fee, qui inviso a tutti, è titolare inamovibile di una squadra che ora è quarta in premier. Siamo impazienti e molto spesso incompetenti, io per primo, però pretendiamo di insegnare il mestiere a professionisti del settore come Ghisolfi Pinto o Massara. Quest’ estate è stata fatta una crociata per RIOS senza che la maggior parte sapesse se è moro o biondo, andatelo a vedere Rios nel Benfica: bel sorriso bei capelli, 30 milioni. EL anaoui invece massacrato a prescindere ed invece pian piano si sta facendo conoscere (domenica per me tra i migliori in campo), per non parlare di Wesley bollato come scarsone da 25 milioni ed oggi imprescindibile . Lasciamo parlare il campo e lavorare l’allenatore che ad oggi la Roma ha un solo grande problema : non segna.
Forza Roma.
Pochissime alternative per davvero…ma non dimentichiamo:
a) l’utilizzabilità di Cristante come trequartista (dove forse dà il meglio, inclusa la fase di aggressione sulle seconde palle);
b) Elsha che è stato, in origine, una punta (2a ma talora pure 1a);
c) la possibilità di far esordire Arena, presumibilmente come subentrante a Dovbyk (rimane pur sempre il giocatore più giovane ad aver segnato tra i professionisti…e con Gasp non può che essere migliorato);
d) comunque, il possibile subentro di Baldanzi, per uno dei trequartisti: per la legge dei grandi numeri, prima o poi completerà una giocata buona. E l’impegno per mettere in apprensione gli avversari non gli manca.
E poi: questo c’abbiamo, e ce lo dobbiamo far andare bene fino a tempi migliori…
mandateli a casa dibala, baley molto peggio di iturbe
anche fosse sano, per me è un tipo di calciatore che non si presta per la serie a, squadre chiuse, tattica esasperata, zerp spazi.
è uno che vuole sempre la palla sui piedi, gioca a mille tocchi, vive di strappi, magari in europa può essere piu a suo agio, ma se ha tutti sti problemi fisici che senso ha tenerlo?
e poì è il 4′ mancino nello stesso reparto…
❤️🧡💛
Concordo Rudy, sarebbe devastante quando passi in vantaggio e si creano spazi. Ma se in vantaggio non ce passi perchè non segni allora non te serve a niente.
RSA Roma…
e’ il momento di mettere in panchina qualche bambino della primavera .. hai visto mai ..
se continua cosi’ i prossimi giocatori che li sostituiranno
ho 4 nomi della primavera che non sfigureranno sono Almaviva, Paratici, Della Rocca e Arena i 4 moschettieri della primavera
Guidi ha degli ottimi sostituti e tutto il settore giovanile della Roma e’ in fermento dalla primavera all’under 15 nazionali
Su Dybala ormai c’abbiamo fatto il callo e la sua bassa tenuta fisica va di pari passo con il suo grande talento.
Ma ci possiamo permettere un Dybala non mezza squadra così.
Adesso a Gennaio è quasi imperativo riparare perché di falle se ne stanno aprendo anche troppe.
Con il Milan la mancanza di giocatori e di una punta cin personalità e cazzim ha concesso agli strisciati un gol pesante perdura dal macato rigore a segno per la Roma.
Gli impegni sono ancora tanti una rosa così da poche alternative e parecchi dubbi.
Giocatore integro…
A Gasperini lo hanno preso proprio bene per il… cu£@, chissà cosa gli dirà a Ranieri.
Su Bailey-Ferguson-Dybala la sorpresa sarebbe se giocassero tre partite consecutive….
non che si rompano ogni tre….é la loro storia calcistica
Presto, presto, subito dentro un primavera.
Altro regalino di Monchi ma i gaggi siamo noi
