LIVE! GASPERINI: “Dobbiamo vincere tre partite sue cinque per qualificarci. Turnover? Non capisco cosa ci sia da riposare…” (VIDEO)

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa della sfida di domani sera sul campo dei Rangers Glasgow, match valido per la quarta giornata della fase campionato dell’Europa League 2025/2026.

Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso sulle insidie della trasferta in terra scozzese, delle condizioni della squadra e dell’emergenza in attacco dopo gli infortuni di Dybala e Bailey.

Come sta Dovbyk? Come lo sta vedendo? E’ il momento decisivo?

“Sta bene, per fortuna non è tra quelli infortunati. Non c’è un momento decisivo, ogni momento la sua importanza”.

Che partita si aspetta domani? Cosa pensi dell’atmosfera?

“Partite sempre molto difficili, con ambienti carichi e caldi, contro squadre molto dinamiche. Ci aspettiamo una gara sotto l’aspetto atletico molto impegnativa, dovremo essere molto bravi per fare una bella gara”.

L’obiettivo è ancora entrare al turno successivo o spera ancora di entrare tra le prime otto?

“Prima dobbiamo conquistare quello che è possibile. Le due sconfitte in casa ci spingono a fare molta attenzione, dobbiamo vincere 3 delle prossime cinque per qualificarci, e non sarà facile perchè in Europa i ritmi sono diversi rispetto al nostro campionato”.

Gli expected gol la preoccupa? La Roma produce tanto per segnare…

“Le partite non si possono comparare, sono tutte diverse. E’ evidente che abbiamo una percentuale realizzativa inferiore a quanto produciamo. Ma essere spesso pericolosi è già qualcosa di positivo. Sarebbe preoccupante se non fosse così”.

Quanti cambi ha intenzione di fare? Servirà turnover pensando a domenica?

“Penso solo a domani, non a domenica. Perchè dovrebbe riposare qualcuno, non capisco cosa ci sia di riposare, si riposano stasera. Se poi deve giocare qualcun altro per valutarlo o farlo giocare, quello è un altro conto. Ma riposare…si riposa a casa. Vedremo se giocherà qualcun altro…”

El Aynaoui in posizione più avanzata alla luce di questi infortuni?

“Potrebbe…Siamo numericamente risicati, anche se a me piace anche quando gioca 20 metri più indietro, ma può fare entrambi i ruoli”.

Ha notato una leggera pressione in rendimento di Soulè? Tanti dicono che lui e Dybala non possono giocare insieme, che c’è un timore reverenziale che lo fa giocare col freno a mano tirato. E’ così?

“No, secondo me no, però ognuno può pensare come vuole. Soulé ha fatto delle ottime prestazioni, poi bisogna anche comprendere che per gli attaccanti non è sempre facile dare continuità di alte prestazioni. Lui ha giocato sempre, qualche volta magari ha dato la sensazione di essere un po’ più stanco e in quel caso è stato sostituito, ma poi ha rigiocato le partite successive e comunque rappresenta un valore per questa squadra. Quindi non credo alla cosa di Dybala, anzi, Dybala è un riferimento tecnico importante che aiuta non solo per sé stesso, ma aiuta anche a giocare bene quelli che gli sono vicini. Questa è un po’ la caratteristica dei giocatori forti”.

De Rossi al Genoa, un commento?

“Ma è ufficiale? No…e se non è ufficiale…”

