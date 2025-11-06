De Rossi al Genoa e Vanoli alla Fiorentina: domenica lo scontro tra subentrati

Cambi di panchine in Serie A poco prima della sosta di metà novembre. Il Genoa, dopo aver salutato Vieira, è pronto a scommettere una fiche importante su Daniele De Rossi.
L’ex capitano ed allenatore della Roma ha detto sì a un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo in caso di salvezza: accordo blindato, con tanto di conferenza di presentazione già fissata a venerdì 7 novembre in compagnia del ds Diego Lopez.
Anche la Fiorentina ha rotto gli indugi e si appresta ad annunciare ufficialmente il nuovo allenatore dopo il divorzio con Pioli: è pronto Vanoli, che in queste ore sta trattando la risoluzione del contratto ancora in essere con il Torino.
La viola aveva pensato a D’Aversa, ma le proteste della piazza hanno spinto il club toscano a puntare sull’ex tecnico granata. Anche in questo caso l’accordo è blindato e si attende solo l’ufficialità. I due nuovi tecnici si affronteranno proprio domenica prossima in un Genoa-Fiorentina che si preannuncia incandescente.
De Rossi però esordirà dalla tribuna, dovendo scontare un turno di squalifica per un rosso rimediato proprio a Marassi in quel Genoa-Roma terminato 1 a 1 che costò l’esonero all’ex centrocampista giallorosso.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Auguri a Daniele per la sua nuova avventura. Piazza importante ma sfida difficile
Statisticamente parlando prima o poi la Fiorentina darà una svolta al suo campionato vincendo una partita, e solitamente con il cambio di allenatore poi alla prima si prendono sempre punti…Comunque se guardiamo le aspirazioni delle due squadre in partenza, De Rossi ha il compito più agevole in quanto gli basta pilotare il Genoa verso una salvezza tranquilla, cosa che evidentemente non va bene per la Fiorentina le cui aspirazioni erano (e sono) quelle minimo alla qualificazione in Europa League.. o a questo punto in conference league…
Danielì mannali in B te prego!
