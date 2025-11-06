De Rossi al Genoa e Vanoli alla Fiorentina: domenica lo scontro tra subentrati

Cambi di panchine in Serie A poco prima della sosta di metà novembre. Il Genoa, dopo aver salutato Vieira, è pronto a scommettere una fiche importante su Daniele De Rossi.

L’ex capitano ed allenatore della Roma ha detto sì a un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo in caso di salvezza: accordo blindato, con tanto di conferenza di presentazione già fissata a venerdì 7 novembre in compagnia del ds Diego Lopez.

Anche la Fiorentina ha rotto gli indugi e si appresta ad annunciare ufficialmente il nuovo allenatore dopo il divorzio con Pioli: è pronto Vanoli, che in queste ore sta trattando la risoluzione del contratto ancora in essere con il Torino.

La viola aveva pensato a D’Aversa, ma le proteste della piazza hanno spinto il club toscano a puntare sull’ex tecnico granata. Anche in questo caso l’accordo è blindato e si attende solo l’ufficialità. I due nuovi tecnici si affronteranno proprio domenica prossima in un Genoa-Fiorentina che si preannuncia incandescente.

De Rossi però esordirà dalla tribuna, dovendo scontare un turno di squalifica per un rosso rimediato proprio a Marassi in quel Genoa-Roma terminato 1 a 1 che costò l’esonero all’ex centrocampista giallorosso.

Giallorossi.net – G. Pinoli