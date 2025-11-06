“ON AIR!” – CORSI: “Approfittiamo del malcontento di Lookman e portiamo qua”, PRUZZO: “Stasera Artemio deve far cambiare idea a Gasp”, PES: “Farà strano vedere De Rossi con un’altra casacca”, ROSSI: “Scelta del Genoa quantomeno coraggiosa”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Daniele De Rossi vuole fare l’allenatore e fa bene a vivere questa avventura. Mi sembra da parte del Genoa una scelta quantomeno coraggiosa, perchè non mi sembra uno specialista della salvezza…Paradossalmente mi sarei aspettato di vedere la Fiorentina puntare su De Rossi per cominciare a costruire oggi in vista della prossima stagione, e vedere un tecnico alla D’Aversa sulla panchina del Genoa… I Rangers? Faccio fatica a pensare che un allenatore faccia all-in sulla partita di stasera per poi giocarsi i resti contro l’Udinese, sarebbe un controsenso. Se stasera giochiamo con Rensch e Tsimikas, giochiamo con giocatori presi da Ajax e Liverpool, mica dal Rocca Cannuccia…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Provo a immedesimarmi in Gasperini: la Roma in campionato sta lì, e allora forse un pensierino in più sul campionato ce lo faccio rispetto alla coppa. Le rotazioni devi farle, l’allenatore deve far sentire tutti importanti. Se gioca Rensch e non Wesley, non è che non gioca Cafu, il livello più o meno è quello lì…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “In Europa dovunque vai trovi squadre che corrono. Stasera la differenza la farà l’aspetto tecnico, spero che si tirerà più di collo che di piatto…fra l’altro bisogna distingue tra il tiro di interno e quello di piatto. Il tiro di piatto non è un difetto, il problema è quando calci troppo debolmente. Lovric? A me piaceva, ma ultimamente ha trovato meno spazio nell’Udinese. Ha 27 anni, è esperto e affidabile. Ci potrebbe stare, se Pisilli non lo vede proprio…Maldini? Boh, Gasp lo faceva giocare spesso, magari al posto di Baldanzi, ma non mi sembra uno che veda così tanto la porta nemmeno lui…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Juric ieri sera gli è partito a Lookman…avete visto? Ma approfittiamo di questo malcontento di Lookman e portiamolo a Roma…Questo non ci vuole stare più là con quel pazzo, che fra l’altro è un allenatore che mena…tranne che con Mancini, lì ha preso la sveglia… Mi chiedo se Lookman andrebbe bene a Gasp. Ieri è stato uno dei migliori in campo, aveva fatto pure un bel gol, e quello lo va a levare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Soulè sono d’accordo con Gasperini, non vedo una sua flessione. Lui e Dybala non si pestano i piedi, però quando sono in campo entrambi inevitabilmente Soulè diventa meno protagonista perchè c’è Dybala al centro. Soulè però lo vedo sempre partecipativo, io spero che tra stasera e domenica ci faccia vedere qualcosa. De Rossi al Genoa? Sarà strano vedere un simbolo sulla panchina di un’altra squadra. L’addio con la Roma è una ferita ancora aperta. Quando verrà all’Olimpico vederlo con un’altra giacca addosso un po’ di effetto lo farà. Per lui penso che la piazza di Genoa sia quella giusta, meglio della Fiorentina, che sarebbe stata una scelta molto rischiosa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Quando Zeman era l’allenatore della Roma tanti giocatori chiesero di essere ceduti perchè ritenevano certi allenamenti superflui. Se Aldair ti dice “è inutile che faccia i gradoni, perchè mi fanno più bene che male”, io penso che l’allenatore debba ascoltarlo. Non tutti i calciatori sono uguali… Quando un allenatore ar5riva in una nuova squadra ha bisogno di tempo per apire le caratteristiche dei giocatori, sia tattiche che fisiche. In questa fase Gasp è ancora in una fase di apprendimento di questa rosa, ha ancora bisogno di conoscerlo sto gruppo. Noi ci dimentichiamo che la Roma sta vivendo una fase di transizione dal vecchio sistema a quello nuovo, e che c’è bisogno di tempo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non è il momento di fare calcoli, ma di certo non si può più scherzare dopo le due sconfitte casalinghe. Oggi devi prendere i tre punti, e poi battere il Midtylland casa per sistemare le cose quest’anno per non rischiare a gennaio, quando ci possono essere altri impegni e altre realtà. La partita di stasera è da vincere contro una squadra in evidente difficoltà…De Rossi? Speriamo trovi un feeling migliore con i dirigenti del Genoa di quanto non ne abbia trovato qui a Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’importante stasera è trovare le motivazioni. La Roma deve fare punti e trovare fiducia davanti, altrimenti diventa un casino tutto le partite a inventarti l’attaccante. L’amico Artemio deve sfruttare la situazione e far cambiare idea a Gasp, e lo può fare con i suoi pregi e i suoi limiti. Bisogna trovare il modo di vincere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Konè in panchina? A me sembra il giocatore adatto a questa partita, ci sarà da battagliare. Il Rangers è scarso, è vero, ma quando vai lì con quel pubblico…si dice che il pubblico non segna, ma ogni tanto lo fa. La Roma è più forte, ma in Europa ha dimostrato di non essere la più forte per niente e deve darsi una svegliata. Secondo me passerà il turno, ma deve cominciare a fare punti. Ma sarà complicata, specie nello sbloccarla. Le rotazioni servono, tre partite a settimana non le puoi tenere…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per la Roma sarebbe importante evitare il playoff, sarebbero due partite in meno dove rischi anche di andare fuori. Però credo che si possa anche passare attraverso il playoff, non è un grandissimo problema, anche perchè arrivando ventesimo giocheresti due partite in più ma magari avresti risparmiato energie per il campionato. Con due sconfitte in casa la Roma non ha grandi possibilità di arrivare tra le prime otto, dovrebbe vincerle tutte o quasi. Il Rangers è in difficoltà, ma vincere lì non è mai scontato. Non pensiamo di andare a passeggiare…”

