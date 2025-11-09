Stadio, la Roma accelera: entro 16 mesi la prima pietra

Dopo mesi di attesa, la Roma entra nel vivo della fase decisiva per il nuovo stadio di Pietralata. Il sindaco Roberto Gualtieri ha confermato che il progetto definitivo sarà presentato in Campidoglio nell’ultima settimana di novembre, avviando ufficialmente il countdown verso l’impianto che cambierà il futuro del club e della città.

L’investimento complessivo è imponente: 1,1 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai 528 milioni inizialmente previsti. Una cifra gonfiata dalle prescrizioni del Comune e dalle opere pubbliche necessarie per integrare il progetto nel tessuto urbano. Ma la Roma, come si legge tra le righe, ritiene di aver fatto «i compiti a casa» in modo impeccabile.

Il nuovo stadio avrà una capienza di 62.000 posti (5.500 riservati a vip e corporate), sarà circondato da un parco di 11 ettari, quello che lo stesso Gualtieri ha definito “un polmone di gioia”, e rappresenterà un modello di rigenerazione urbana.

Il percorso amministrativo prevede ora l’analisi da parte del Campidoglio, prevista a inizio 2026, e successivamente la Conferenza di servizi decisoria in Regione Lazio, che potrà durare fino a 180 giorni. Se tutto filerà liscio, la posa della prima pietra è fissata per il 2027, con l’obiettivo di inaugurare lo stadio nella stagione 2029-2030.

Ma c’è anche una scadenza più vicina: entro ottobre 2026, la FIGC dovrà comunicare alla UEFA i cinque impianti italiani scelti per ospitare Euro 2032. E tra questi potrebbero rientrare anche quelli “cantierabili” entro marzo 2027. In sostanza, se Pietralata vuole esserci, bisogna correre.

Chissà che, per il giorno della presentazione, Dan Friedkin non possa tornare a Roma per assistere di persona a quello che, simbolicamente, sarà un passo storico. Dopo anni di attese, rinvii e promesse, il sogno dello stadio giallorosso è finalmente pronto a diventare realtà.

Fonte: Corriere della Sera