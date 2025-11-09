Sessantunmila ragioni per vincere

Sessantunmila cuori pronti a spingere la Roma verso un’altra impresa. L’Olimpico è un catino giallorosso, sold out per la sfida contro l’Udinese dell’ex Zaniolo. Una partita che vale più di tre punti, perché i risultati di ieri hanno spalancato una porta che nessuno si aspettava di vedere già oggi: con Juve e Milan frenate, e Napoli e Inter attese da sfide complicate, vincere significherebbe tornare a sognare la vetta.
Gasperini lo sa. E chiede alla squadra di dare tutto, nonostante le assenze pesanti in attacco. Ancora fuori Dybala, Bailey e Ferguson, ma la Roma non ha intenzione di rallentare: Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk, chiamato a concretizzare la mole di gioco creata nelle ultime settimane.
Di fronte c’è l’Udinese di Runjaic, formazione compatta e fisica, tosta e rapida, una squadra che gioca con orgoglio e sa colpire negli spazi. E poi c’è Zaniolo, il grande ex, pronto a ritrovare la sua vecchia casa con la motivazione di chi ha ancora qualcosa da dimostrare. Insomma, sarà dura.
Oggi all’Olimpico si gioca una partita che pesa doppio: sul campo e sulla classifica. E la Roma, trascinata dal suo popolo e in crescita sotto l’aspetto del gioco, punta a prendersi l’intera posta.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Al di la del valore dei Rangers, a Glasgov ho visto una squadra bellissima, si intravede una concretezza ormai dimenticata e quasi insperata e crescerà di partita in partita. Ovvio che in cuor mio vorrei vincere il campionato e per il momento anche l’Europa Ligue, ma sono già appagato nel vedere le partite della mia bella Roma. Ieri ho visto Torino juve e Parma milan (tanto per gufare) ma che noia!!! quando gioca la Roma, sarà perchè è la squadra del cuore, ma vedo inventiva, soluzioni individuali pregevoli e di qualità. Non critichiamo più questa squadra alla prima defezione, sosteniamola e basta che ci sta già ripagando alla grande FRS
Oggi bisogna solo vincere.
Dobbiamo liberarci della Dybala “dipendenza”. Tanto nei momenti importanti è sempre rotto. Con Ranieri ci riuscimmo molto velocemente.
E Soule deve dimostrare di essere davvero uno forte e non solo una partita ogni quattro.
Forza Roma
Na vòrta giocà in casa era na garanzia, da quest’anno è n’incognita…
Nessuna illusione ma visti i risultati ottenuti da milan e juve, se si ottiene una vittoria stasera si può incominciare a pensare in grande. Piccola finestrell: Quando la Procura Sportiva si deciderà ad aprire un inchiesta su certi “svarioni arbitrali” che favoriscono le solite note non sarà mai troppo tardi. Quei cartellini sventolati a senso unico e i troppi errori banali, cominciano a diventare un “accumolo” insopportabile Occhio al… “Collu e al Var” 😇😉
Chiederò l’impossibile ma mai come stasera voglio un arbitraggio “corretto”
DOBBIAMO prendere l’intera posta…i 3 punti….e basta!!!!……
La vittoria oggi è fondamentale e giustamente come dice Fiorini, per tanti motivi.
Ma la raccomandazione è che se non succede non iniziamo i processi.
andiamo a prenderli, che fisicamente saranno pure forti, ma con i piedi…
zanuolu chi?
ASR
a me piacerebbe kone-cristante-elanaui
Forza Roma.
