Sessantunmila ragioni per vincere

Sessantunmila cuori pronti a spingere la Roma verso un’altra impresa. L’Olimpico è un catino giallorosso, sold out per la sfida contro l’Udinese dell’ex Zaniolo. Una partita che vale più di tre punti, perché i risultati di ieri hanno spalancato una porta che nessuno si aspettava di vedere già oggi: con Juve e Milan frenate, e Napoli e Inter attese da sfide complicate, vincere significherebbe tornare a sognare la vetta.

Gasperini lo sa. E chiede alla squadra di dare tutto, nonostante le assenze pesanti in attacco. Ancora fuori Dybala, Bailey e Ferguson, ma la Roma non ha intenzione di rallentare: Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk, chiamato a concretizzare la mole di gioco creata nelle ultime settimane.

Di fronte c’è l’Udinese di Runjaic, formazione compatta e fisica, tosta e rapida, una squadra che gioca con orgoglio e sa colpire negli spazi. E poi c’è Zaniolo, il grande ex, pronto a ritrovare la sua vecchia casa con la motivazione di chi ha ancora qualcosa da dimostrare. Insomma, sarà dura.

Oggi all’Olimpico si gioca una partita che pesa doppio: sul campo e sulla classifica. E la Roma, trascinata dal suo popolo e in crescita sotto l’aspetto del gioco, punta a prendersi l’intera posta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini