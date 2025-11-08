Roma-Udinese: le ultime sulle formazioni, dove vederla in tv e il probabile risultato

La Roma torna in campo domenica 9 novembre 2025 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico per affrontare l’Udinese, nell’ultima gara prima della sosta per le Nazionali. Una sfida importante per i giallorossi, chiamati a dare continuità al successo in Europa League contro i Rangers e restare in scia del Napoli capolista.
Nella Roma, Gasperini confermerà quasi in blocco l’undici che ha vinto a Glasgow: Pellegrini e Soulé agiranno alle spalle di Dovbyk, unico attaccante disponibile. Le uniche novità sono i rientri di Konè e Wesley, tenuti a riposo in Scozia. Ancora ai box Dybala, Bailey, Ferguson e Angelino.
L’Udinese, reduce da una buona serie di risultati, deve rinunciare a Kristensen e Miller; in dubbio Davis, che dovrebbe essere convocato ma al centro dell’attacco spazio a Buksa pronto a sostituirlo, con il grande ex Zaniolo a sostegno.
Dove vederla in tv
Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con ampio pre e post partita e collegamenti live dallo stadio.
Quote e pronostico
I bookmaker vedono nettamente favorita la squadra di Gasperini. L’esito più probabile è il segno 1, con il 1-0 come risultato esatto più gettonato, seguito dal 2-0.
Vittoria Roma (1): 1.58–1.60
Pareggio (X): 4.05
Vittoria Udinese (2): 6.50
Probabili formazioni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
All.: Gasperini.
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
All.: Runjaic.
Arbitro: Collu.
Assistenti: Cipressa – Trinchieri
IV uomo: Mucera
VAR: Dionisi
AVAR: Fabbri
Giallorossi.net – G. Pinoli
