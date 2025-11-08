ROMA-UDINESE: i convocati di Gasperini

La Roma ha diramato la lista dei giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la partita di domani pomeriggio contro l’Udinese. Non sarà presente Evan Ferguson: out, come previsto, anche Dybala, Bailey e Angelino.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar;

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli;

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy