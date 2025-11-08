SERIE A – La Juve di Spalletti frena nel derby (0-0). Reti bianche anche tra Como e Cagliari

6
64

Prosegue l’undicesima giornata di Serie A all’insegna dell’equilibrio e zero gol. All’Allianz Stadium si è chiuso senza reti il derby della Mole tra Juventus e Torino, una partita combattuta, nervosa ma avara di emozioni vere.

Lo 0-0 finale permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a 19 punti, mentre i granata di Barone si portano a quota 14, confermandosi formazione solida ma ancora poco incisiva in fase offensiva. Stesso copione nelle gare del pomeriggio, dove i gol sono rimasti un miraggio.

A Como, la squadra di Cesc Fabregas ha pareggiato 0-0 con il Cagliari, muovendo comunque la classifica e portandosi a meno tre dalla Roma di Gasperini. Pareggio a reti bianche anche al “Via del Mare”, dove Lecce e Verona si sono annullate a vicenda in uno scontro diretto pesante per la salvezza: tanto agonismo, ma pochissime occasioni da una parte e dall’altra.

6 Commenti

  1. La partita di domani è troppo importante…. Potresti guadagnare punti sulla Juve ed una tra Bologna e Napoli
    Forza Roma
    Anche vittoria sporca andrebbe bene

  2. Non mi pare che la Yuventus di Spalletti sia diversa da quella di Tudor. Mancano I grandi giocatori di una volta, sono un insieme di discreti pedatori e nulla più. Il loro valore aggiunto è la compiacenza arbitrale. Senza di questa non vanno da nessuna parte.

  5. il Milan vince, gran peccato, volevo vedere saelemakers e il suo Milan perdere punti. questo gran fenomeno quando il Milan ci ha buttato fuori dalla coppa Italia giocava col pannolino

  6. Già si è inceppata la giuve di Spalletti 😂 Comunque i Grandi acquisti della giuve.
    , uno svincolato e due prestiti , ( giusto per ricordarlo ) cioè David, Zhegrova e Openda, stanno facendo faville…

