SERIE A – La Juve di Spalletti frena nel derby (0-0). Reti bianche anche tra Como e Cagliari

Prosegue l’undicesima giornata di Serie A all’insegna dell’equilibrio e zero gol. All’Allianz Stadium si è chiuso senza reti il derby della Mole tra Juventus e Torino, una partita combattuta, nervosa ma avara di emozioni vere.

Lo 0-0 finale permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a 19 punti, mentre i granata di Barone si portano a quota 14, confermandosi formazione solida ma ancora poco incisiva in fase offensiva. Stesso copione nelle gare del pomeriggio, dove i gol sono rimasti un miraggio.

A Como, la squadra di Cesc Fabregas ha pareggiato 0-0 con il Cagliari, muovendo comunque la classifica e portandosi a meno tre dalla Roma di Gasperini. Pareggio a reti bianche anche al “Via del Mare”, dove Lecce e Verona si sono annullate a vicenda in uno scontro diretto pesante per la salvezza: tanto agonismo, ma pochissime occasioni da una parte e dall’altra.