SERIE A – La Juve di Spalletti frena nel derby (0-0). Reti bianche anche tra Como e Cagliari

Prosegue l’undicesima giornata di Serie A all’insegna dell’equilibrio e zero gol. All’Allianz Stadium si è chiuso senza reti il derby della Mole tra Juventus e Torino, una partita combattuta, nervosa ma avara di emozioni vere.
Lo 0-0 finale permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a 19 punti, mentre i granata di Barone si portano a quota 14, confermandosi formazione solida ma ancora poco incisiva in fase offensiva. Stesso copione nelle gare del pomeriggio, dove i gol sono rimasti un miraggio.
A Como, la squadra di Cesc Fabregas ha pareggiato 0-0 con il Cagliari, muovendo comunque la classifica e portandosi a meno tre dalla Roma di Gasperini. Pareggio a reti bianche anche al “Via del Mare”, dove Lecce e Verona si sono annullate a vicenda in uno scontro diretto pesante per la salvezza: tanto agonismo, ma pochissime occasioni da una parte e dall’altra.
La partita di domani è troppo importante…. Potresti guadagnare punti sulla Juve ed una tra Bologna e Napoli
Forza Roma
Anche vittoria sporca andrebbe bene
Non mi pare che la Yuventus di Spalletti sia diversa da quella di Tudor. Mancano I grandi giocatori di una volta, sono un insieme di discreti pedatori e nulla più. Il loro valore aggiunto è la compiacenza arbitrale. Senza di questa non vanno da nessuna parte.
Rigore al milan confermato nonostante il VAR … cose mai viste! Solo in serie A
ottimo, almeno la juve è a distanza. Cerchiamo di aumentarla domani
il Milan vince, gran peccato, volevo vedere saelemakers e il suo Milan perdere punti. questo gran fenomeno quando il Milan ci ha buttato fuori dalla coppa Italia giocava col pannolino
Già si è inceppata la giuve di Spalletti 😂 Comunque i Grandi acquisti della giuve.
, uno svincolato e due prestiti , ( giusto per ricordarlo ) cioè David, Zhegrova e Openda, stanno facendo faville…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.