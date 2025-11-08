Corsa e pazienza: così El Aynaoui si è preso la Roma. E con l’Udinese ancora titolare

Ci vuole pazienza per scalare le gerarchie di una squadra come la Roma. E ci vuole ancora più calma per non farsi schiacciare dal peso dei 25 milioni di euro spesi in estate per il tuo cartellino. Neil El Aynaoui ha entrambe le qualità, e partita dopo partita sta conquistando la fiducia di Gian Piero Gasperini, che domenica contro l’Udinese lo schiererà ancora una volta al centro del campo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico giallorosso è pronto a confermare il marocchino in mediana accanto a Koné, con Cristante avanzato sulla trequarti, una soluzione già vista nelle ultime gare e che ha dato equilibrio e solidità.

Da quando è entrato stabilmente tra i titolari, El Aynaoui ha portato copertura, ritmo e ordine tattico, diventando un riferimento silenzioso nel centrocampo romanista. La sua ascesa è iniziata contro il Sassuolo, ma la vera svolta è arrivata nella sfida con il Parma: da quel momento non è più uscito dal campo.

Fonte: La Repubblica