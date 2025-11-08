Corsa e pazienza: così El Aynaoui si è preso la Roma. E con l’Udinese ancora titolare

Ci vuole pazienza per scalare le gerarchie di una squadra come la Roma. E ci vuole ancora più calma per non farsi schiacciare dal peso dei 25 milioni di euro spesi in estate per il tuo cartellino. Neil El Aynaoui ha entrambe le qualità, e partita dopo partita sta conquistando la fiducia di Gian Piero Gasperini, che domenica contro l’Udinese lo schiererà ancora una volta al centro del campo.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico giallorosso è pronto a confermare il marocchino in mediana accanto a Koné, con Cristante avanzato sulla trequarti, una soluzione già vista nelle ultime gare e che ha dato equilibrio e solidità.
Da quando è entrato stabilmente tra i titolari, El Aynaoui ha portato copertura, ritmo e ordine tattico, diventando un riferimento silenzioso nel centrocampo romanista. La sua ascesa è iniziata contro il Sassuolo, ma la vera svolta è arrivata nella sfida con il Parma: da quel momento non è più uscito dal campo.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: contatti con Alphadjo Cissè, il trequartista piace a Gasp
Fonte: La Repubblica
Speriamo che migliori sempre di più , bisogna prendere questa vittoria è davvero vitale per le speranze Champions.
Le cose che ha fatto vedere nelle ultime partite lasciano una buona percezione per il futuro di questo giocatore, silenzioso, umile ma caparbio nella certezza delle sue capacità. Anziche criticarlo o bollarlo come l’ennesimo flop del mercato della Roma, diamogli un po di spazio nella nostra fiducia e apettiamo che finisca quel procedemento di “assestamento” ad un ambiente ipercritico ed a un sistema di gioco molto diverso da quello praticato per anni. Ha tutto per riuscire, corsa, recupero palla, visione di gioco. In un altro articolo dove si parla della “vecchia guardia” c’è molto poco da condividere con i commenti di alcuni “tifosi” che asseriscono che giocano perchè non ci sono giocatori all’altezza per sostituirli, che la loro mediocrita ha destinato la Roma ai 6 o 7 posti in classifica. Vorrei ricordare a quei signori che, nel passato campionato, con un SIGNOR RANIERI in panchina, con questi giocatori, nel girone di ritorno, ha fatto piu punti di tutte le altre squadre, compresa il Napoli che poi ha vinto lo scudetto. Con questo voglio dire che, forse(!), sostituirli non è cosi semplice come questi signori suggeriscono. Forse(!) un po piu di calore nel tifare e meno critiche sarebbe…….più opportuno?
SEMPRE, ovunque e dovunque, forza ROMAAAAAAAAAAAAA
Ottimo centrocampo però non abbiamo ricambi…
Pisilli come ricambio a Koné va benissimo.. come ricambio a El Aynaoui sarebbe stato utilissimo Gourna-Douath..
El Aynaoui é un cucitore di gioco, un rammendatore di trame che si sfilacciano.
Ha dimostrato doti interiori non comuni : resistere senza lasciarsi andare alle critiche preconcette della gente, che al suo posto si può si aspettava quel flop di Rios, non è impresa di tutti e lui lo ha fatto.
meglio che non andiamo a vedere i tuoi precedenti commenti su EA, come accaduto altre volte, tipico esempio di chi cavalca l’onda del momento. Parente del Corsi?
Tutto giusto, opinioni e chiacchiere in libertà, ma perché 25 milioni, fonte Transfermakt che acquisisce dati annota 23,5, ma perché questo pressapochismo non veritiero, che ci vuole a scrivere i dati ufficiali.
se è per questo ne valeva 12/13 su TM prima che lo comprassimo…cmq piu di 20 è troppo alto come valore per il giocatore che è
forza Roma
El Aynaoui mi ricorda tanto Cristante, meno forte di testa, migliore coi piedi. Nelle ultime due partite ha dato tanto, ma manco si nota. Intanto va bene, forse ci vuole qualche gol.
il problema non è El Annouy….ma noi tifosi ..le radio..gli opinionisti..i giornalisti….questo ancora prima di vederlo già era una pippa….vi nomino solo gli ultimi giocatori che avete considerato pippe ….salah Edine..Le fee…Dahl..Zalenski…..questi a parte Le fee fanno tutti la Champions…. a sinistra adesso invece de Tsimikas e Angelino stavamo a posto per 10 anni…..
questo ragazzo mi piace ci sarà utilissimo uscirà alla distanza ha la stoffa e umiltà per fare carriera
Invece io credo che con l’Udinese partirà dalla panchina. Vedremo.
Mi è sempre piaciuto, è di un altro livello.
Zenone scusa , non riesco a vedere tutte le partite … mi conforta che dici che rios è un flop, sta andando male ?
El aynaoui ha mostrato finora doti da interditore e recupera palloni, smista in orizzontale, ma dovrebbe crescere nei passaggi filtranti in verticale, nelle scelte su come giocare la palla, e nelle incursioni in area, ricordando che è un centrocampista che l anno scorso ha fatto 8 gol, era stato preso anche per questa sua completezza. Questo processo arriverà con il tempo, sta acquisendo sicurezza nelle giocate e sta crescendo sentendo la fiducia di gasp.. C è da attenderlo, qui a Roma i radiolari lo avevano già bocciato come pippa.. Questi grandi espertoni I di calcio Che dicono di essere giornalisti sportivi.
Ennesima dimostrazione che i giocatori vanno aspettati prima di sparare sentenze soprattutto quelli che vengono dall’estero….
Speriamo che con il tempo migliori ulteriormente giustificando così quei 25 milioni (tanti) spesi per acquistare il suo cartellino. Per adesso, giocatore discreto, non eccelle nè in positivo nè in negativo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.