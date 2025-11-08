Lotito: “Stadio Roma? Anche noi ci siamo. Gualtieri parla di quello perchè è romanista…”

Giornata importante ieri per il futuro del nuovo stadio della Roma, con il sindaco Roberto Gualtieri che, nel corso dell’evento all’Auditorium Parco della Musica dedicato ai suoi quattro anni di mandato, ha confermato che entro novembre sarà presentato il progetto definitivo dell’impianto di Pietralata.

All’incontro era presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, arrivato con qualche minuto di ritardo ma deciso ad ascoltare il primo cittadino, soprattutto in relazione al tema dello stadio Flaminio, su cui anche la società biancoceleste ha avviato le proprie pratiche.

Al termine del discorso di Gualtieri, Lotito ha commentato con il suo consueto tono ironico: “Ha citato lo stadio della Roma, era scontato che parlasse anche del nostro, perché anche noi abbiamo presentato le carte. Ha parlato più di quello della Roma? Beh, ma lui è romanista”, le parole riportate da La Repubblica.

Durante l’intervento del sindaco, Lotito ha più volte applaudito, mostrandosi poi conciliante: “Gualtieri è una persona che sta dimostrando di avere le qualità per fare il sindaco”. Al termine dell’evento, i due si sono fermati a parlare per circa dieci minuti. Inevitabile che tra gli argomenti affrontati ci fosse anche il progetto per lo stadio della Lazio, che prosegue parallelamente a quello romanista.

Fonte: La Repubblica