Lotito: “Stadio Roma? Anche noi ci siamo. Gualtieri parla di quello perchè è romanista…”

Giornata importante ieri per il futuro del nuovo stadio della Roma, con il sindaco Roberto Gualtieri che, nel corso dell’evento all’Auditorium Parco della Musica dedicato ai suoi quattro anni di mandato, ha confermato che entro novembre sarà presentato il progetto definitivo dell’impianto di Pietralata.
All’incontro era presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, arrivato con qualche minuto di ritardo ma deciso ad ascoltare il primo cittadino, soprattutto in relazione al tema dello stadio Flaminio, su cui anche la società biancoceleste ha avviato le proprie pratiche.
Al termine del discorso di Gualtieri, Lotito ha commentato con il suo consueto tono ironico: “Ha citato lo stadio della Roma, era scontato che parlasse anche del nostro, perché anche noi abbiamo presentato le carte. Ha parlato più di quello della Roma? Beh, ma lui è romanista”, le parole riportate da La Repubblica.
Durante l’intervento del sindaco, Lotito ha più volte applaudito, mostrandosi poi conciliante: “Gualtieri è una persona che sta dimostrando di avere le qualità per fare il sindaco”. Al termine dell’evento, i due si sono fermati a parlare per circa dieci minuti. Inevitabile che tra gli argomenti affrontati ci fosse anche il progetto per lo stadio della Lazio, che prosegue parallelamente a quello romanista.
Fonte: La Repubblica
A lotirchio che ci fa cin lo stadio???Nin sanno nemmeno cose’ il sold out ,imparasse dai tifosi della magica
a quelli là basta una stia, uno stadio è troppo…
Ie basterebbe un campo de cicoria senza spalti tanto nun ce vanno
Ci sono gli 11 alberi al Flaminio come gli anni di B……non se po’ fa!
11 retrocessioni.
gli anni di B so 12. perchè loro iniziarono la loro storia nel girone B. ossia la nostra attuale serie B.
in B ce so nati!
immediatamente organizziamo il Comitato del Sorcio Flaminiota…a noi sono 40 anni che ci boicottano ..e a questi regalano uno stadio ???
che scandalo ….
Voi potete pure giocare nei campi tra i trattori, ospiti indesiderati di Roma
voi potete giocà pure su un campo dilettantistico…uno stadio quando lo riempite…..poi gualtieri è romanista….invece tu!…….
A Claudio non spenne tutti quei sordi pe lo stadio da retta compra un pezzo de terra ce metti 2 porte 2 gradinate con canne innocenti e morsetti e 4 tavole sopra tanto ve bastano mica sete tanti
pensa a mette l’acqua calda loti’!!!
Lotirchio, veramente la Roma sono diversi anni ormai che ha presentato più di un progetto (SERIO) non ci hanno regalato niente. sarebbe Anche normale che lo fanno fare prima a noi e parlano più del vostro, che pretendi?
Lotito vuole il Flaminio solo perché c’ha un cugino che vive al decimo piano della palazzina davanti la gradinata e così se po’ guarda la partite gratis, niente viene a caso
La Lazio ha presentato 2 figurine … non siamo sullo stesso piano
i soliti complessato……fateve na vita sbiaditi
