Stadio Roma, l’annuncio di Gualtieri: “Progetto definitivo entro novembre”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è tornato a parlare del nuovo stadio giallorosso durante il Rapporto alla città, tenutosi oggi nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

“Una grande operazione di rigenerazione vede protagonista Pietralata, il Rome Technopole, insieme al futuro Stadio della Roma, pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032. È un risultato che abbiamo fortemente voluto”, ha dichiarato Gualtieri.

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti il progetto: “Siamo sempre stati determinati a concretizzare questo sogno, con il massimo rigore nel rispetto delle regole, ma convinti che il nuovo stadio, con un parco attrezzato di 11 ettari, sarà un polmone di gioia che farà bene a tutta la città”.

Infine, l’annuncio tanto atteso dai tifosi della Roma: “Siamo felici di annunciare che entro novembre avremo il progetto definitivo. Sarà uno degli stadi più belli del mondo”. Un passo decisivo, dunque, verso la realizzazione del nuovo impianto di Pietralata, che rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un grande progetto di riqualificazione urbana per la Capitale.

LEGGI ANCHE – Friedkin vuole tutto: stadio, Zirkzee, l’Under 23. La Roma è già nel futuro