Conferenza Runjaic: “Contro la Roma da sfavoriti ma vogliamo metterli in difficoltà”

Alla vigilia di Roma-Udinese, ultima gara prima della sosta per le nazionali, il tecnico dei friulani Karel Runjaic ha parlato in conferenza stampa, mentre Gian Piero Gasperini ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

L’allenatore bianconero ha elogiato la Roma e riconosciuto la difficoltà della sfida: “Quest’estate hanno cambiato allenatore, portando un tecnico di grande esperienza, e hanno un gruppo molto esperto. Giocano uomo contro uomo, hanno giocatori di altissimo livello e si sono rinforzati sul mercato. Con 21 punti e buone prestazioni anche in Europa League, sarà una partita impegnativa. Dovremo essere solidi come collettivo, difendere con coraggio e cercare di essere efficaci in fase offensiva. Rispettiamo molto questa squadra: sarà una sfida importante”.

“Davis? Sarà convocato ma non credo che sia in grado di partire dal primo minuto, può giocare al massimo mezz’ora. Non ci sarà Miller, ha avuto una contusione due giorni fa, ovviamente l’altro assente è Kristensen – le sue dichiarazioni parlando dei singoli -. Kamara o Zemura? Jordan ha iniziato bene le preparazione e ha avuto le sue occasioni, Hassan invece vuole sempre dare il proprio contributo, ha sfruttato bene le chance, è una bella concorrenza”.

Su Zaniolo: “Ci dà qualità ed esperienza, non si risparmia. Deve migliorare le scelte, sono sicuro che diventerà ancora più importante. Sa che è in un momento cruciale della sua carriera, il suo obiettivo è continuare a segnare.

Bertola, Palma o Goglichidze? Sono tutti giovani, hanno poca esperienza in Serie A. Hanno bisogno di crescere e ci vorrà tempo. Ora abbiamo Solet che è un punto di riferimento pur essendo giovane ed è arrivato solo a gennaio, abbiamo Kabasele che è importante per la sua esperienza. Ekkelenkamp? Ha avuto un momento difficile dopo l’infortunio ma sappiamo quanto ci può dare, deve credere in sé stesso”

Runjaic ha poi ricordato la sconfitta per 3-0 della scorsa stagione, sottolineando come la sua Udinese sia cresciuta: “Non basterebbe ripetere la prestazione fatta contro l’Atalanta, perché vedo una Roma leggermente superiore. Giocano con grande intensità, pressano bene e vincono molti duelli, specialmente in casa. A volte il calcio regala risultati diversi da quanto si vede in campo, ma se daremo la prestazione giusta avremo le nostre possibilità”.

Infine, un messaggio di fiducia: “Sappiamo di non essere favoriti, ma siamo motivati. Servirà il miglior approccio possibile, dovremo partire bene e mettere in campo tutto quello che abbiamo. La Roma ha grande qualità, ma vogliamo metterla in difficoltà”.

