FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 6 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Soulè resta a casa, Scaloni non lo convoca

Nonostante il buon momento vissuto in giallorosso, Matias Soulè continua a essere ignorato da Scaloni: l’attaccante della Roma non è stato convocato dal ct dell’Argentina per l’amchevole contro l’Angola. Non se ne dispiace Gasperini, che potrà lavorarci nella pausa per le nazionali.

Ore 9:30 – Rangers-Roma: Cristante e Pellegrini sugli scudi

Le pagelle dei quotidiani dopo il 2-0 di Glasgow incoronano Soulé (7), Cristante (7.07) e Pellegrini (7.07) come migliori in campo. Bene anche Dovbyk (6.36), prezioso nell’azione del raddoppio. Gasperini convince tutti (7) per una Roma dominante e ritrovata. Le uniche insufficienze arrivano per Tsimikas (5.78 di media), apparso ancora una volta in difficoltà.

LEGGI ANCHE – A tutto Cristante: “Resto a vita alla Roma. Colpito da Wesley, Ghilardi dimostrerà il suo valore”

Ore 8:00 – Rohl: “Roma cinica, ci ha puniti sulle sbavature”

Danny Rohl, tecnico dei Rangers, ha riconosciuto la superiorità giallorossa dopo il 2-0 dell’Ibrox: “Abbiamo giocato bene a tratti, ma la Roma è stata molto cinica. È bastata una sbavatura per subire gol”. In conferenza ha aggiunto: “Fisicamente sono più forti, dobbiamo imparare a reggere 90 minuti a questo livello. Loro difendono bene e hanno sfruttato ogni occasione”.

IN AGGIORNAMENTO…