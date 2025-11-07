ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento a parte per Ferguson, Bailey, Angelino e Dybala. L’irlandese migliora, attesa una risposta al suo ct

Archiviata la vittoria di Glasgow, la Roma è rientrata nella Capitale in tarda mattinata e nel pomeriggio è subito tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida di domenica contro l’Udinese allo Stadio Olimpico.

Seduta di scarico per chi è sceso in campo contro i Rangers, mentre hanno lavorato a parte gli infortunati Dybala, Bailey, Ferguson e Angeliño.

Proprio l’attaccante irlandese ha mostrato segnali incoraggianti: dopo il problema alla caviglia, Ferguson è tornato a correre in campo e nelle prossime ore valuterà insieme allo staff medico se rispondere o meno alla convocazione della nazionale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini