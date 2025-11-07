Genoa, De Rossi si presenta: “Qui ho dirigenti con cui lavorare bene. Il Ferraris deve tornare un inferno”

È ufficialmente iniziata l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. L’ex capitano e allenatore della Roma è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo tecnico rossoblù, subentrando a Patrick Vieira con il compito di risollevare un Grifone scivolato all’ultimo posto in classifica.

De Rossi si è mostrato motivato e lucido, consapevole della difficoltà della sfida ma anche dell’opportunità che lo attende: “Ringrazio la società per la fiducia. Ho capito subito che il direttore sportivo Diego Lopez era la persona che volevo accanto, perché finalmente si parla di calcio. Galliani, dopo la mia esperienza alla SPAL, mi disse di non scegliere una piazza, ma le persone. E qui ho dirigenti con cui posso lavorare bene”.

L’ex bandiera giallorossa ha raccontato come sia arrivato a Genova dopo vari contatti sfumati: “Negli ultimi mesi mi si sono chiuse tante porte, ma penso che questo sia il posto migliore rispetto alle occasioni avute. Il Genoa è un grande club e per me è un onore essere qui. Mi sento al posto giusto”.

De Rossi ha poi tracciato la rotta da seguire, tra identità, spirito e tifoseria: “Devi adattare le idee al materiale umano, ma anche rispettare il DNA del club. In casa lo stadio si accende, deve diventare un’arma in più. Abbiamo fretta di fare punti. Voglio vedere una squadra che va oltre i propri limiti: il Ferraris deve tornare un inferno”.

Con la sfida alla Fiorentina alle porte, DDR predica realismo: “Non avrei scelto di debuttare contro una squadra così forte, ma siamo pronti. Se sono qui qualche problema c’è stato, lo stiamo analizzando. Sarebbe un errore pensare di cambiare tutto in tre giorni. Il Genoa è stato costruito per il 4-2-3-1, ma possiamo adattarci”.

Impossibile non evocare i suoi legami con la Capitale: “La Roma è la storia di una vita, il Boca è stato molto importante. Qui sento una passione simile, può nascere qualcosa di grande anche con questa tifoseria”. Infine, una battuta sul curioso destino che lo vedrà squalificato proprio contro la sua ex squadra: “Essere squalificato dopo quel rosso a Marassi mi fa sorridere. Non meritavo l’espulsione, ma la pagherò cara perché odio stare lontano dal campo”.

