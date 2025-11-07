Irlanda, il ct Hallgrimsson: “Ferguson si sta riprendendo, magari può giocare la seconda partita”

Ha destato più di una perplessità la decisione del commissario tecnico dell’Irlanda, Hallgrimsson, di convocare Evan Ferguson per le sfide contro Ungheria e Portogallo. L’attaccante della Roma, infatti, era reduce da un infortunio alla caviglia rimediato contro il Parma, con una prognosi che prevedeva il rientro solo dopo la sosta per le nazionali.

La chiamata del Ct ha quindi colto di sorpresa sia lo staff medico giallorosso sia i tifosi irlandesi, preoccupati per le condizioni del classe 2004. Hallgrimsson, però, ha voluto chiarire la propria scelta: “È tornato a giocare. Si sta riprendendo da un colpo. Lo chiameremo, e lo avremmo convocato comunque per valutarlo, magari facendolo giocare solo nella seconda partita.”

Il tecnico ha poi ribadito l’importanza del centravanti nel suo progetto: “È stato fondamentale nelle prime partite, sia per i gol che per il nostro rendimento. Lo abbiamo chiamato perché crediamo che sarà pronto.”

A Trigoria si attendono aggiornamenti: la Roma spera che la convocazione non si trasformi in un nuovo rischio per un giocatore che, dopo i problemi fisici delle ultime settimane, resta a rischio di pericolose ricadute.

