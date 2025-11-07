Gasperini è il tecnico del mese di ottobre. La Lega: “Sta dimostrando di essere un vincente”

Il lavoro paga, e quello di Gian Piero Gasperini sta già lasciando il segno a Roma. Il tecnico giallorosso è stato nominato “Coach of the Month” di ottobre dalla Lega Serie A, un riconoscimento che certifica il rendimento e la qualità del gioco della nuova Roma gasperiniana.
Nel mese appena concluso la squadra ha raccolto tre vittorie (contro Fiorentina, Sassuolo e Parma) e una sola sconfitta, quella contro l’Inter, mostrando una crescita costante e una precisa identità tattica.
La Lega Serie A, nel suo comunicato ufficiale, ha spiegato così la scelta: “Iniziare la stagione in un nuovo club con una piazza ambiziosa come Roma non è mai semplice, ma Gian Piero Gasperini sta dimostrando, una volta di più, di essere un allenatore vincente. Dopo le splendide stagioni con l’Atalanta, ha già plasmato la Roma secondo il suo credo tattico, proponendo una squadra continua, dinamica e votata al gioco offensivo”.
Il premio sarà consegnato domenica 9 novembre, nel prepartita di Roma-Udinese allo stadio Olimpico. Un riconoscimento simbolico, ma che fotografa bene il momento: la Roma di Gasperini cresce, convince e adesso — premi alla mano — comincia anche a raccogliere.
x me la priorità rimane entrare nelle prime quattro
un ottimo allenatore….ma che abbiamo vinto? il derby. Sono sicuro chemcon innesti giusto è l’unico che veramente ci potrà fare di nuovo piangere dalla gioia come il 17 giugno 2001.
Un semplice riconoscimento dalla non giusta Lega, se lo merita tutto. Sta fecendo un ottimo lavoro sopratutto in maniera calma e umile. Se Massare gli avesse dato i giusti giocatori saremmo primi 3 punti sopra al Napule’, ne sono sicuro.
Ha fatto a volte delle scelte che io non condivido ma questo conta poco sono soltanto un tifoso.
Forza Roma grande Mister
Il Mister è un allenatore vincente l’ha dimostrato negli anni con L’Atalanta. Qui è il primo anno e non ha potuto ancora scegliere i suo giocatori. Adesso con quelli che si trova deve fare le scelte di giocare senza punte con una intensità sul pressing che ancora non tutti lo sanno fare ci vuole tempo. l’ultima partita di coppa si è visto questo pressing e con la punta che dava il riferimento al centro dell’attacco. Vai Mister pure a casa giochi COSI’
entrare in champions sarebbe il nostro scudetto.
e sempre Ranieri sia lodato… 🙏🙏🙏
Je stanno a da lo zuccherino…!
Ma se sbajano, Gasp ha appena iniziato…
E nunn’e’ na minaccia ma na promessa!!!
Arriveremo ai nostri obbiettivi e il premio sarà ben altro…:
LA STORIA!!!
FORZA ROMA
Una squadra continua, dinamica e votata al gioco offensivo? Stanno parlando della Roma o dell’Atalanta degli ultimi nove anni? Comunque, l’importante è che ci siano i risultati.
per me vincere Europa league che garantisce CL anche come testa di serie
