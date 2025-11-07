Gasperini è il tecnico del mese di ottobre. La Lega: “Sta dimostrando di essere un vincente”

Il lavoro paga, e quello di Gian Piero Gasperini sta già lasciando il segno a Roma. Il tecnico giallorosso è stato nominato “Coach of the Month” di ottobre dalla Lega Serie A, un riconoscimento che certifica il rendimento e la qualità del gioco della nuova Roma gasperiniana.

Nel mese appena concluso la squadra ha raccolto tre vittorie (contro Fiorentina, Sassuolo e Parma) e una sola sconfitta, quella contro l’Inter, mostrando una crescita costante e una precisa identità tattica.

La Lega Serie A, nel suo comunicato ufficiale, ha spiegato così la scelta: “Iniziare la stagione in un nuovo club con una piazza ambiziosa come Roma non è mai semplice, ma Gian Piero Gasperini sta dimostrando, una volta di più, di essere un allenatore vincente. Dopo le splendide stagioni con l’Atalanta, ha già plasmato la Roma secondo il suo credo tattico, proponendo una squadra continua, dinamica e votata al gioco offensivo”.

Il premio sarà consegnato domenica 9 novembre, nel prepartita di Roma-Udinese allo stadio Olimpico. Un riconoscimento simbolico, ma che fotografa bene il momento: la Roma di Gasperini cresce, convince e adesso — premi alla mano — comincia anche a raccogliere.