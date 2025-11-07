“ON AIR!” – PIACENTINI: “La Roma corre, è questa la vera rivoluzione di Gasp”, MATTIOLI: “Allenamenti seri, i risultati si vedono”, ROSSI: “Pellegrini-Soulè coppia migliore rispetto a quella con Dybala”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La partita di Cristante di ieri è stata il simbolo della serietà della prestazione della Roma, è stato praticamente perfetto, impeccabile in tutto, senza sbavature. Ieri la Roma ha fatto una partita seria, ha capito il momento e non ha avuto intenzione di concedersi pause. E il messaggio lo ha mandato Gasperini cambiando pochissimo dell’undici titolare…L’attacco? La coppia Pellegrini-Soulè è più coppia di Dybala-Soulè…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma è una squadra allenata bene. A me è piaciuto l’atteggiamento, la partita poteva sembrare facile ma l’hai fatta diventare facile te. Oggi la Roma è diventata una signora squadra, e mi viene il dubbio: per tanti anni abbiamo criticato certi giocatori che forse sono meno peggio di quello che si pensava…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il percorso è quello giusto, al di là dei risultati. La sconfitta di Milano non rispecchia quello che avevamo visto in campo. Ho visto una bella Roma, che ha corso, e parto sempre da quello. La vera rivoluzione di Gasperini è quella. Gasp non è Sacchi, non ha rivoluzionato la storia del calcio, ma dà alle sue squadre grande corsa e condizione fisica. Io vedo questi segnali e questo mi fa ben sperare…Contro l’Udinese confermerei Pellegrini con Soulè e Dovbyk, e con Konè al posto di El Aynaoui…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il sistema funziona, si vede la differenza della Roma di oggi rispetto a quella di un anno fa. Questa è la linea che devi seguire per migliorare, sia nei singoli, sia negli inserimento dal mercato. Ieri primai30-35 minuti li hai annichiliti, i Rangers non uscivano a uscire dalla propria metà campo. Ora bisogna migliorare la lettura dei match quando gli avversari cambiano modulo, lì la Roma va un po’ in confusione, è successo anche contro il Milan quando è passato al 4-4-2. In quel momento sembra che ti vengono a mancare dei punti di riferimento…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Buona prestazione al netto della valutazione dei Rangers, squadra non irresistibile. Io penso che la Roma abbia ancora la possibilità di entrare nelle prime otto in europa League. Qualche segnale da Dovbyk, ha dato il suo contributo al gioco offensivo, ci sono stati dei miglioramenti anche se lo vedo ancora bloccato sul piano individuale. Mi sembra che giochi ancora col freno a mano tirato. Tsimikas ancora in difficoltà, lui però era abituato a giocare a quattro in difesa, e questo cambia di molto la situazione. Il contesto gli è sconosciuto, ed è emblematico il fatto che Gasp sposti Wesley a sinistra. E poi occhio a El Aynaoui, è in crescita esponenziale, non è appariscente ma tatticamente ha un’intelligenza importante…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sulla gara di ieri c’è poco da dire. Partita noiosissima, però l’hai vinta per cui va bene così. I migliori? Direi Cristante, forse Soulè. Pellegrini? Non ce lo metterei mai, a parte il gol che è stato molto carino. Però è vero, lui è stato tra i migliori di ieri, ma non è stata una bella partita. Sono deluso dai solo due gol fatti, potevi farne di più, ma se Celik va contro le leggi della fisica… Soulè gioca meglio senza Dybala? No, Soulè gioca meglio quando non ci sono campioni di fronte. Soulè è un bel giocatore, quando farà la differenza nelle partite importanti diventerà un giocatore vero…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Di bello ieri ho visto l’approccio alla partita, che è stato corretto. Queste partite devi approcciarle bene altrimenti rischi di impiccartele da solo, nonostante i Rangers abbiano confermato di essere una squadra in grande difficoltà. Mi è piaciuta molto la prestazione di Cristante ieri, e anche quella di Soulè, molto brillante. Ci portiamo a casa la seconda vittoria consecutiva in Europa, che non è facile…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Gasperini ha toccato con mano che Dybala va gestito in una certa maniera e quello che è successo penso possa far riflettere il tecnico sul minutaggio più che sulle presenze. Io un ragionamento del genere lo farei. Dybala può essere l’uomo in più nelle seconde parti delle partite, quando le squadre calano. E’ un ragionamento che va fatto, sempre però tenendo conto che lì davanti non hai abbondanza di talento…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma sta crescendo, e non da ora. Anche nelle partite in cui aveva perso mi era piaciuta, sta raggiungendo un livello importante. Fisicamente finalmente vedo una Roma in grado di competere con le migliori, gli allenamenti seri si fanno sentire…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’Udinese se la becchi in giornata ti rompe le scatole ed è difficile giocarci contro. E’ una squadra fisica, rognosa, e ha Zaniolo che sta giocando bene. Però non mi sembra proibitiva. Poi certo, giocare tre partite a settimana può lasciare strascichi. La Roma deve stare attenta, e se riesce ad andare in vantaggio ci può stare la vittoria. Deve accelerare un po’ in campionato, perchè poi cominciano ad arrivare le partite più complicate…”

Paolo Marcacci (Radio Radio): “In Roma-Udinese si affrontano due tecnici speculari, è una partita molto intrigante. La Roma ha speso abbastanza ieri, sarà una partita interessante quella di domenica. A prescindere dall’avversario di ieri, contro i Rangers abbiamo visto conferme di quello che avevamo apprezzato a Milano…”

