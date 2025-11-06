RANGERS-ROMA 0-2: le pagelle

La Roma passa per due a zero all’Ibrox Stadium di Glasgow, battendo i Rangers grazie alle reti di Soulè e Pellegrini realizzate nel primo tempo.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Ibrox Stadium per affrontare gli scozzesi nel match valido per la quarta giornata di Europa League:
Svilar 6,5 – Gli scozzesi sono poca cosa e difficilmente inquadrano la porta, lui è comunque attento nelle poche occasioni create da Cherimiti e compagni.
Mancini 7 – Una leggerezza difensiva prima del gran salvataggio su Moore. Serve a Dovbyk il pallone che l’ucraino lavora con sapienza per il due a zero.
Ndicka 6,5 – Schierato ancora da centrale, si conferma a buoni livelli.
Hermoso 6 – La velocità di Gassama lo mette in grave affanno nel primo tempo. Decisamente meglio nella ripresa.
Celik 6 – Prestazione ordinata, senza picchi. Dal 72′ Wesley 6 – In campo nell’ultima parte di gara per dare nuovo sprint alla fascia sinistra.
El Aynaoui 6,5 – Conferma la crescita delle ultime partite con una prestazione solida.
Cristante 7 – Torna ad agire in mediana, lo fa con ordine e sapienza. Sponda decisiva per il vantaggio di Soulè. Non sbaglia praticamente nulla.
Tsimikas 5,5 – La fascia sinistra stenta, lui combina poco (e male). Dal 72′ Rensch 6 – Schierato a destra, non ha molte occasioni di farsi notare.
Soulè 7 – Gioca da protagonista, spesso nel vivo della manovra offensiva. Segna un gol facile che gli dà fiducia. Dal 65′ Konè 6,5 – Positivo.
Pellegrini 7 – Bel gol alla prima occasione capitata sul suo piede educato. Cerca di ricambiare il favore a Dovbyk ma senza successo. Dal 65′ El Shaarawy 6 – Il piede c’è, la brillantezza un po’ meno. Ma la prova è comunque sufficiente.
Dovbyk 6 – Solita prestazione dai due volti: sbaglia qualche pallone in area che avrebbe meritato miglior sorte, ma è bravo a servire l’assist per il raddoppio giallorosso.
GIAN PIERO GASPERINI 6,5 – La Roma conferma di non avere mezze misure: altra vittoria in trasferta, la seconda in Europa League. Partita condotta in porto senza affanni. Ora sotto con l’Udinese, avversario che si preannuncia decisamente più ostico.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Quanto mi manca vedere un forte attaccante, avdre quel brivido quando vedi una palla buona ti aspetti qualcosa di buono. di sorprendente, con Artem invece spero che non la perde. So che ha fattonun buon assist ma quante palle meritavano di piu, tipo quella filtrante di Lorenzo.
Bravi tutti comunque un ottimo per Soule’!
Forza Roma
Pochi commenti, spero almeno leggiate: buona notte a tutte le tifose e ai tifosi Romanisti
Rensch? Ma non era wesley?
Rensch 6,5 (non 6-), per la solidità mostrata da subito e la falcata di chi sa controllare la palla.
Pisilli (c’è stato anche lui, sia pure per 7-8′): un 6,5 “motivazionale” lo merita lasciando intravedere di aver appreso sempre meglio come posizionarsi e perché ha tentato la profondità non appena si apriva un varco.
BTW: Soulé dà l’impressione di essersi potenziato con dedizione e spirito di sacrificio, ma di aver perso non certo la tecnica, ma lo spunto in velocità. Però sa tirare sempre meglio in porta, muovendosi ed eludendo la linea della difesa: e non è poco.
Pensate un pò se avessimo venduto Cristante (come in tanti volevano)
quattro considerazioni
Oggi Soule’ e Pellegrini liberi da Dybala risultano tra i migliori ( Dybala resta il piu’ tecnico della Roma—ma questa cosa non puo’ sfuggire )
La presenza di Dovbik ( che pur ha un piede solo ) tiene comunque impegnata la difesa avversaria piu’ che col falso nove —chiunque sia
Pellegrini mi e’ parso occupare una posizione ed una zona che gli permette un gioco piu’ efficace
EA sta sicuramente crescendo partita dopo partita
Non so se i Rangers siano poca cosa , ma tali li ha fatti apparire la Roma.
Loro erano con molti ragazzini , reduci da un fallimento societario, c’è crisi, si vede e quindi c’è da prendere il tutto con le molle. Però ho visto una nostra forma fisica egregia, si è corso per 90 ‘ : impareggiabile Cristante. Adesso vediamo che succede con l’Udinese, che è una super catenacciara e molto forte fisicamente: per me sarà tanto indicativa.
Test veramente poco probante. Ora sotto con Franculino e company, sono tosti.
Pagelle condivisibili.
Roma in evidente crescita, sopratutto x consapevolezza ed intesa tra compagni.
Bravi anche a gestire le energie in vista di domenica.
L’Udinese è in un buon momento e noi ci arriveremo con solo l’allenamento di rifinitura x preparare la partita.
La carenza di alternative costringerà molti dei nostri agli straordinari, soprattutto in attacco.
Meno male che dopo c’è la sosta.
Daje!!
Sulla valutazione di Celik hanno dimenticato di citare o domandarsi come ha fatto a non mettere dentro la palla del 3-0…
certo se Dovbyk non è riuscito ha fare un tiro in porta manco con questi che erano veramente scarsi non so proprio più che pensare di questo giocatore, si è vero c’è stato l’assist per il 2a0, ma è davvero poco poco quello che fa in campo, il 6 in pagella è veramente un regalo per quello che ho visto io. Forza Roma
