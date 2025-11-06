RANGERS-ROMA 0-2: le pagelle

La Roma passa per due a zero all’Ibrox Stadium di Glasgow, battendo i Rangers grazie alle reti di Soulè e Pellegrini realizzate nel primo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Ibrox Stadium per affrontare gli scozzesi nel match valido per la quarta giornata di Europa League:

Svilar 6,5 – Gli scozzesi sono poca cosa e difficilmente inquadrano la porta, lui è comunque attento nelle poche occasioni create da Cherimiti e compagni.

Mancini 7 – Una leggerezza difensiva prima del gran salvataggio su Moore. Serve a Dovbyk il pallone che l’ucraino lavora con sapienza per il due a zero.

Ndicka 6,5 – Schierato ancora da centrale, si conferma a buoni livelli.

Hermoso 6 – La velocità di Gassama lo mette in grave affanno nel primo tempo. Decisamente meglio nella ripresa.

Celik 6 – Prestazione ordinata, senza picchi. Dal 72′ Wesley 6 – In campo nell’ultima parte di gara per dare nuovo sprint alla fascia sinistra.

El Aynaoui 6,5 – Conferma la crescita delle ultime partite con una prestazione solida.

Cristante 7 – Torna ad agire in mediana, lo fa con ordine e sapienza. Sponda decisiva per il vantaggio di Soulè. Non sbaglia praticamente nulla.

Tsimikas 5,5 – La fascia sinistra stenta, lui combina poco (e male). Dal 72′ Rensch 6 – Schierato a destra, non ha molte occasioni di farsi notare.

Soulè 7 – Gioca da protagonista, spesso nel vivo della manovra offensiva. Segna un gol facile che gli dà fiducia. Dal 65′ Konè 6,5 – Positivo.

Pellegrini 7 – Bel gol alla prima occasione capitata sul suo piede educato. Cerca di ricambiare il favore a Dovbyk ma senza successo. Dal 65′ El Shaarawy 6 – Il piede c’è, la brillantezza un po’ meno. Ma la prova è comunque sufficiente.

Dovbyk 6 – Solita prestazione dai due volti: sbaglia qualche pallone in area che avrebbe meritato miglior sorte, ma è bravo a servire l’assist per il raddoppio giallorosso.

GIAN PIERO GASPERINI 6,5 – La Roma conferma di non avere mezze misure: altra vittoria in trasferta, la seconda in Europa League. Partita condotta in porto senza affanni. Ora sotto con l’Udinese, avversario che si preannuncia decisamente più ostico.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

