PELLEGRINI: “Roma in crescita e possiamo fare anche meglio. Finalmente mi sento bene fisicamente”

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Rangers-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa all’Ibrox Stadium.

La reazione c’è stata, siete una certezza.

“Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Non era una partita semplice, era importante dare continuità a quello che stiamo facendo. Possiamo fare ancora meglio, ma siamo sulla strada giusta.”

Che momento state vivendo?

“E’ presto per fotografare. Va apprezzato il continuo miglioramento del gruppo. Abbiamo fatto risultato non con questa determinazione e questo miglioramento. L’obiettivo è migliorarci, poi tra un po’ sarà tutto più chiaro”.

Come stai fisicamente? Che impatto ha avuto Gasp su te e la squadra?

“L’inizio è stato un po’ difficile, venivo dall’intervento. Mi mancava il ritmo partita. Poi dal derby ho avuto quella continuità che desideravo, che poi mi ha fatto calare. Ora invece mi sento molto bene fisicamente, lucido, libero. Sono tanto contento, l’estate è stata molto difficile anche mentalmente. Sul mister, è molto esigente, ma lui sa le cose giuste da toccare. Sono molto contento che sia lui l’allenatore della Roma, sia da giocatore che da tifoso”.

Come state lì davanti?

“Stiamo cercando di comunicare molto. Oggi Artem ha fatto degli smarcamenti che tempo fa non avrebbe fatto. Sono piccoli miglioramenti di reparto. Se fa un certo movimenti, riesco a servirlo meglio e lui può calciare. Stiamo lavorando, stiamo facendo molto meglio in queste ultime partite, e si può fare anche meglio”.

Futuro?

“Grazie a tutti…”

LEGGI ANCHE – Roma, il Napoli torna su Pellegrini. E a gennaio si prospetta un duello per Mainoo

Fonte: Sky Sport