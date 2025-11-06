LIVE! RANGERS-ROMA, le formazioni ufficiali: chance per Tsimikas, Soulè-Pellegrini dietro Dovbyk

Notte europea per la Roma, chiamata a rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive all’Olimpico contro Lille e Plzen. All’Ibrox Stadium di Glasgow, i giallorossi affrontano i Rangers: serve una vittoria per rimettere in piedi una classifica deficitaria e ritrovare fiducia dopo il ko di Milano.
Gasperini, alle prese con l’emergenza in attacco, dovrebbe affidarsi al tridente formato da Pellegrini, Soulé e Dovbyk per cercare il colpo in uno degli stadi più caldi d’Europa. Vincere a Glasgow non sarà facile, ma per la Roma è il momento di tirare fuori orgoglio, carattere e gol.
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’INBROX STADIUM
Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto ma non piove sopra Glasgow. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Rangers e Roma.
RANGERS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
RANGERS (in attesa di conferma): Butland; Djiga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danil, Aarsgaard; Chermiti. All.: Rohl.
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.
A disp.: –
ARBITRO: Krogh.
ASSISTENTI: Rasmussen-Bramsen.
QUARTO UOMO: Kristoffersen.
VAR: Van Driessche. AVAR: Delajod.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
oggi la Roma deve far cambiare solo una cosa di questa stagione Europea. solo una: TUTTO!
3 punti contro una squadra importante solo di nome, ormai. perché il Glasgow Ranger è robetta quest’anno.
Questi sono scarsi, in crisi e da sempre il calcio scozzese non combina nulla. Noi siamo secondi in serie A; mo non facciamo che questi sono dei mostri…l’unico problema è il freddo, perche tra Roma e la Scozia calano 20 gradi!!!
Attacchiamo, mangiamoli e torniamo subito al caldo!!!!
Speriamo in una vittoria altrimenti il cammino si farà duro. Cerchiamo da segna’
Andiamo a vincere ! ( Se gli attacanti segneranno… ).
Ma quando giocano Pisilli e Reinsh. Credo che ci possano stare nelle rotazioni, anche per far rifiatare Kone o Cristante e Wesley. Quest’anno abbiamo la possibilità di arrivare tra le prime 4 e dobbiamo cercare di arrivarci.
el shaarawy ha preso in gestione un chiringuito a fuerteventura?
❤️🧡💛
Tifando
Celtic vincere sarebbe piacere doppio. Fare entrare poi Elsha.
