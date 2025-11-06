LIVE! RANGERS-ROMA, le formazioni ufficiali: chance per Tsimikas, Soulè-Pellegrini dietro Dovbyk

7
20

Notte europea per la Roma, chiamata a rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive all’Olimpico contro Lille e Plzen. All’Ibrox Stadium di Glasgow, i giallorossi affrontano i Rangers: serve una vittoria per rimettere in piedi una classifica deficitaria e ritrovare fiducia dopo il ko di Milano.

Gasperini, alle prese con l’emergenza in attacco, dovrebbe affidarsi al tridente formato da Pellegrini, Soulé e Dovbyk per cercare il colpo in uno degli stadi più caldi d’Europa. Vincere a Glasgow non sarà facile, ma per la Roma è il momento di tirare fuori orgoglio, carattere e gol.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’INBROX STADIUM

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 19:00 Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto ma non piove sopra Glasgow. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Rangers e Roma.

RANGERS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

RANGERS (in attesa di conferma): Butland; Djiga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danil, Aarsgaard; Chermiti. All.: Rohl.
A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.
A disp.: –

ARBITRO: Krogh.
ASSISTENTI: Rasmussen-Bramsen.
QUARTO UOMO: Kristoffersen.
VAR: Van Driessche. AVAR: Delajod.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

7 Commenti

  1. oggi la Roma deve far cambiare solo una cosa di questa stagione Europea. solo una: TUTTO!
    3 punti contro una squadra importante solo di nome, ormai. perché il Glasgow Ranger è robetta quest’anno.

  2. Questi sono scarsi, in crisi e da sempre il calcio scozzese non combina nulla. Noi siamo secondi in serie A; mo non facciamo che questi sono dei mostri…l’unico problema è il freddo, perche tra Roma e la Scozia calano 20 gradi!!!

    Attacchiamo, mangiamoli e torniamo subito al caldo!!!!

  5. Ma quando giocano Pisilli e Reinsh. Credo che ci possano stare nelle rotazioni, anche per far rifiatare Kone o Cristante e Wesley. Quest’anno abbiamo la possibilità di arrivare tra le prime 4 e dobbiamo cercare di arrivarci.

  7. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome