LIVE! RANGERS-ROMA, le formazioni ufficiali: chance per Tsimikas, Soulè-Pellegrini dietro Dovbyk

Notte europea per la Roma, chiamata a rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive all’Olimpico contro Lille e Plzen. All’Ibrox Stadium di Glasgow, i giallorossi affrontano i Rangers: serve una vittoria per rimettere in piedi una classifica deficitaria e ritrovare fiducia dopo il ko di Milano.

Gasperini, alle prese con l’emergenza in attacco, dovrebbe affidarsi al tridente formato da Pellegrini, Soulé e Dovbyk per cercare il colpo in uno degli stadi più caldi d’Europa. Vincere a Glasgow non sarà facile, ma per la Roma è il momento di tirare fuori orgoglio, carattere e gol.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’INBROX STADIUM

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto ma non piove sopra Glasgow. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Rangers e Roma.

RANGERS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

RANGERS (in attesa di conferma): Butland; Djiga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danil, Aarsgaard; Chermiti. All.: Rohl.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Gasperini.

A disp.: –

ARBITRO: Krogh.

ASSISTENTI: Rasmussen-Bramsen.

QUARTO UOMO: Kristoffersen.

VAR: Van Driessche. AVAR: Delajod.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini