MASSARA: “Seguendo Gasp cresceremo. Niente calcoli, vogliamo competere in tutte le competizioni”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Rangers-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare all’Ibrox Stadium.

La Roma ha un problema di gol. Come lo state affrontando?

“Intanto buonasera. Certo, conosciamo i nostri numeri, nel bene e nel male. Sappiamo anche che l’unica maniera di migliorare è quella del lavoro quotidiano e, seguendo il lavoro di mister Gasperini, certamente cresceremo tanto in questo senso. Poi ci sono anche episodi da analizzare: se guardiamo le ultime partite, in particolare quella di Milano, abbiamo prodotto una buona mole offensiva e forse avremmo potuto concretizzare di più. Ma la strada, costruendo occasioni da gol, sarà quella che ci porterà poi a realizzarle”.

La Roma ha un percorso europeo di altissimo profilo negli ultimi anni. Queste due sconfitte consecutive che significano? Questa formula può togliere un pochino d’attenzione alla manifestazione europea?

“No. Chi indossa la maglia della Roma sa che certi calcoli non se li può permettere. Vogliamo competere in tutte le competizioni ed è così evidentemente anche in Europa League. Le sconfitte sono arrivate al termine di partite dove magari avremmo anche potuto ottenere risultati diversi, ma adesso abbiamo l’obbligo di invertire questa tendenza, già da stasera, su un campo che è tradizionalmente molto caldo”.

