Arévalo, la Roma invita la famiglia a Trigoria: pronto l’assalto, c’è una clausola da 7 milioni

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani e mette nel mirino Jeremy Arévalo, attaccante classe 2005 del Racing Santander. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il club giallorosso avrebbe invitato a Roma la famiglia del calciatore per un incontro conoscitivo e per discutere di un possibile trasferimento futuro nella Capitale.

Arévalo è uno dei prospetti più interessanti della Segunda Division spagnola: in stagione ha già segnato 7 gol in 12 presenze, contribuendo al primato del Racing in classifica. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 7 milioni di euro, cifra che la Roma valuta attentamente in vista della prossima sessione di mercato.

Il giovane talento, nato in Spagna ma con origini ecuadoriane, è già nel giro della Nazionale Under 20 dell’Ecuador e ha attirato anche l’interesse di alcuni club di Bundesliga, pronti a inserirsi nella corsa.

A Trigoria, però, Arévalo piace molto: la Roma lo considera un profilo di prospettiva, capace di crescere alle spalle dei titolari e di integrarsi gradualmente nel progetto tecnico di Gasperini. La situazione resta in evoluzione, ma la mossa del club — invitare la famiglia del giocatore nella Capitale — è un segnale chiaro: la Roma fa sul serio per Jeremy Arévalo.

La Roma ha invitado a la Capital italiana a la familia de Jeremy Arévalo, joven delantero del Racing que tiene una cláusula de 7 millones de euros. Arévalo gusta mucho al club italiano, pero también tiene admiradores en Bundesliga. Situación que hay que seguir con atención. https://t.co/chd0w3Lhgp — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 5, 2025