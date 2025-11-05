Arévalo, la Roma invita la famiglia a Trigoria: pronto l’assalto, c’è una clausola da 7 milioni

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani e mette nel mirino Jeremy Arévalo, attaccante classe 2005 del Racing Santander. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il club giallorosso avrebbe invitato a Roma la famiglia del calciatore per un incontro conoscitivo e per discutere di un possibile trasferimento futuro nella Capitale.
Arévalo è uno dei prospetti più interessanti della Segunda Division spagnola: in stagione ha già segnato 7 gol in 12 presenze, contribuendo al primato del Racing in classifica. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 7 milioni di euro, cifra che la Roma valuta attentamente in vista della prossima sessione di mercato.
Il giovane talento, nato in Spagna ma con origini ecuadoriane, è già nel giro della Nazionale Under 20 dell’Ecuador e ha attirato anche l’interesse di alcuni club di Bundesliga, pronti a inserirsi nella corsa.
A Trigoria, però, Arévalo piace molto: la Roma lo considera un profilo di prospettiva, capace di crescere alle spalle dei titolari e di integrarsi gradualmente nel progetto tecnico di Gasperini. La situazione resta in evoluzione, ma la mossa del club — invitare la famiglia del giocatore nella Capitale — è un segnale chiaro: la Roma fa sul serio per Jeremy Arévalo.
La Roma ha invitado a la Capital italiana a la familia de Jeremy Arévalo, joven delantero del Racing que tiene una cláusula de 7 millones de euros.
Arévalo gusta mucho al club italiano, pero también tiene admiradores en Bundesliga.
Situación que hay que seguir con atención. https://t.co/chd0w3Lhgp
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 5, 2025
Ma come non si era alla ricerca di titolari?
Se Dovbik tornasse a fare reti come nella Liga allora anche una giovane promessa alle spalle può andare bene. E’ evidente che per calciatori più importanti la Roma può solo prendere dei prestiti per via del FpF. Questo ragazzo invece costa poco e potrebbe essere una futura sorpresa sotto la guida del Gasp. Al momento la nostra situazione è questa.
@Alberto Dovbik per combinare qualcosa deve giocare ma non mi sembra goda della fiducia dell’allenatore. Domenica scorsa doveva entrare prima e dybala dove uscire prima poichè stremato.
Primo… e poi alle spalle di quali titolari dovrebbe crescere? Forse crescerebbero i Titolari dietro lui se è veramente forte..
Dobbiamo capire bene qual’è la situazione della Roma e metterci in testa che non ci sono soldi almeno fintanto che non si torna in champions.
Hai preso Gasperini che fa un calcio tutto corsa e pressing. Serve gente brava e forte fisicamente che non puoi comprare già bella e fatta perchè costa troppo. Quindi devi andarla a pescare anche nelle seconde divisioni. Potrà non piacere ma la nostra realtà è questa.
É che i “titolari ” costerebbero 5 volte di più e i soldi in cassa sono pochi.
cioè fateme capi…namo a pescà giovanotti dalla serie B spagnola e nun se guardamo in casa nostra? bo… eppure de giovani bravi in Italia ce ne so parecchi. sta cosa non la capirò mai…
L’unico vero talento della Serie B italiana è quel Cissè del Catanzaro di cui si è già parlato. Per il resto c’è il nulla compresso sotto vuoto spinto.
Ogni tanto sento qualcuno invocare giocatori italiani “bravi” che giocano in B.
Ma tolti forse Cissè e Popov dell’Empoli, non c’è nessuno.
Addirittura ho sentito nominare Gliozzi del Modena, uno che ha fatto 7 gol di cui 6 su rigore.
Mi fate i nomi che sono proprio curioso?
i giocatori italiani te li fanno pagare come fuoriclasse anche in serie b.. tra commissioni ai procuratori e costi dei cartellini non conviene a nessuno.. questo è il motivo x cui la nazionale italiana sta in queste condizioni.. i nostri talenti non li vuole nessuno x via dei costi
Chiudere immediatamente, chiunque può fare meglio di niente, perché di attaccanti non ce ne sono più
Chiudere per chiudere vai in sudamerica e paghi menl a sto punto, nessun sa chi è questo dunque 7 mil ne prendi 2 o 3 in sudamerica
Dovbik adesso deve giocare per forza di cose .sono tutti infortunati .meno male .non vorrei che gasp si inventi tipo baldanzi falso nove e mancini attaccante. come successo durante il goal contro il milan.
Crescera’ alle spalle degli altri attaccanti ma quali????
Che dice il Gasp? Si , solo con il consenso del mister.
20 anni, serie B spagnola.
Ok è proprio quello che non ci serve.
Bravo Massara
Che nessuno dimentichi come stanno i conti della ROMA.
Se arriva qualcuno di prospettiva o no è già tanto per come siamo messi!
Se qualcuno sospetta il colpo da 50 o 100 milioni non è adesso!
non é un grande profilo e non é una garanzia
ma chi so sti giocatori….serie b spagnola ma dai…massara quando e che lo cacciano…bailey ferguson acquisti inutili, el coso pagato un sproposito, tzimikas che nn da garanzie…sempre sti ds inutili che buttano risorse e tempo per portarci il nulla cosmico..
Questi sono i profili da Atalanta di Gasp che mi aspettavo sin dall’inizio. L’unico problema è che il DS non è lo stesso dei bergamaschi, Massara sarà in grado di fare un lavoro simile nello scovare talenti?
Mister Paletti ha il taccuino pieno di pagine vuote che resteranno tali.
ora c’è il banco di prova mercato gennaio…ci riporta altre prospettive che poi non diventano titolari…ci facciamo la stessa birra che tornera’ a prendersi ferguson in inghilterra.
Qua vogliamo lo scouting poi se lo fanno diciamo che nn è una garanzia…se tu vuoi sperare di trovare un Lookman un Castro o simili, devi farlo così, spendi una cifra contenuta grazie alla clausola ..e ci lavori!!!!
E niente…..l’articolo sotto “Gasperini vuole certezze, tutto su Zirkzee” e questa è la risposta della proprietà: un bambino che ha fatto qualche gol nella serie B spagnola, ove Dovbik è stato capocannoniere della Liga.
p&p come sempre.
Mentre l’attacco già deficitario perde altri pezzi.
Ma ci fanno o ci sono?
A me che ho visto la Roma di Viola e Sensi ì, e menomale, quella attuale e americana in generale mette una tristezza infinita.
Massara ha completamente perso la mia fiducia, quando se ne andrà via (o verrà mandato via) non sarà mai troppo tardi.
un ragazzo di 20 anni serie b spagnola può aumentare la potenza di fuoco de un attacco più che sterile??domando per un amico.
Con l’Udunese il minimo che mi aspetto e’ vedere alcuni nostri baby in panchina.
Dovbyk 281 min giocati quest’anno in seri A = 2 gol 1 assist.
costato 30,5 +5 bonus.
Openda 44 mln + bonus ? = 0 gol 0 assist
J David ( da molti invocato ) 12,5 mln commissioni + 6 mln ingaggio annuo +2 mln bonus ( costo lordo 15 mln annui ) minuti 416 gol 1 assist 1
Nkunku 37 mln + 5 bonus _ .Ingaggio 5 mln + bonus _ gol 0 assist 0
il tanto desiderato Kean 887 minuti in campo 2 gol ( di cui 1 su rigore )
fiorentina ultima in classifica.
NB
stranamente Shomurodov in Turchia 11 partite 7 gol.
venivano citati i gol di Icardi in Turchia , quelli di Dzeko , valhono anche quelli di Shomurodov
Schick in bundesliga 4 partite 3 gol.oppure ricordare 125 partite gol 67.
Comunque questo Arevalo è un attaccante di movimento, non un centravanti vero e proprio.
È un tipo alla Zirkzee per capirci, però ha un gran fisico strutturato, discretamente veloce, ottima tecnica e spesso parte da esterno destro.
Da quel poco che si vede sul tubo sembra interessante, poi nella realtà… chissà.
Questo giocatore va bene come prospetto, ma davanti deve avere 2 certezze, non nella situazione di oggi dove hai un titolare che non struscia una palla, un ragazzo che viene da un periodo di infortunio che si deve abituare ad una realtà completamente diversa di età 21 e ripeto, VENTUNO ANNI.
Se hai due certezze allora puoi prendere un ragazzo cosi, sennò è inutile.
