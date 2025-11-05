“ON AIR!” – CASANO: “Bailey? Mai più affari col distruttore spagnolo”, ROSSI: “A gennaio ridiamo indietro lui e Ferguson”, PRUZZO: “I nodi alla fine vengono sempre al pettine”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su Ferguson è sfiga, dopo 18 secondi prende un calcio e si fa male. I segnali bisogna coglierli: te ne devi andare, perchè quando è così il Padre eterno ti sta mandando un segnale, e tu Roma devi saperlo cogliere. E anche Bailey: si fa subito male, sta fuori quai tre mesi, torna e gioca male. Se va bene sembra che ti sta fa un favore, se fa male fa cose che capisce solo lui. Ma vogliamo fare che a gennaio sti due prestiti glieli ridiamo indietro e cerchiamo altro… Massara so che lavora in silenzio, e penso che ci stia già pensando da solo. La Roma deve fare scelte forti…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “L’abbondanza di scelte in attacco è durata pochissime settimane. Bailey? Ha quasi più infortuni che partite giocate da titolare… Davanti ora hai scelte obbligate con Pellegrini a supporto di Soulè e Dovbyk fino alla sosta… De Rossi allenatore del Genoa? Sfiderà subito il suo amico Galloppa, che al momento è sulla panchina della Fiorentina…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il problema fisico di Bailey? Mai fare più affari con quel distruttore spagnolo, di cui non faccio neppure il nome perchè porta sfiga…Gimenez ha annunciato di aver giocato per mesi con un problema alla caviglia che ora si è cronicizzata, e ora ha bisogno di fermarsi. Pensate, stavamo dando via uno che non segna (Dovbyk, ndr), per prenderne un altro rotto…Guardate che il mese d’agosto nel mercato della Roma è stato un dramma. Forse l’unico su cui ci rimane il dubbio è Tyrique George, gli altri sono spariti tutti. Anche Dominguez del Bologna non gioca mai…incredibile ragazzi…Il buon punto di partenza è che si può fare meglio…Konè? E’ un problema se non evolve con Gasperini, che ha fatto fare 21 gol a Koopmeiners. A oggi non mi sembra ci sia un’evoluzione straordinaria rispetto a qualche mese fa. In questo momento, come rendimento stagionale, Konè viene dopo Cristante ed El Aynaoui…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi al Genoa? Sono convinto che farà bene, anche se spero non contro la Roma, contro cui giocherà il prossimo 29 dicembre…Arevalo acquisto per gennaio? Spero di sì, perché se si presentano a giugno con un rinforzo di 20 anni mi prende un colpo…Potrebbe essere un acquisto per il futuro. Se è un fenomeno non va alla Roma, punto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Arevalo? Speriamo che piaccia a Gasperini. Sarebbe bello se potesse fare una settimana di prova con il mister prima di decidere se prenderlo o no, ma purtroppo non penso che si possa fare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io temo che Bailey non tornerà prima della sosta. Con lui e Soulè potevi pensare di replicare lo stesso schema tattico fatto con Dybala, a questo punto Dovbyk si giocherà le sue carte. Domani giocherà lui con Soulè e Pellegrini. Contro l’Udinese dovrai giocare con lo stesso attacco, e quindi dovrai stare attento. Negli altri reparti potrai fare qualche cambiamento, specie sulle corsie esterne…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Fare rotazioni domani è fondamentale perchè contro l’Udinese è una gara troppo importante. La qualificazione in Champions quest’anno è prioritaria per la Roma, e domenica sono tre punti da portare assolutissimamente a casa. Il Rangers è una squadra molto modesta, e se la Roma scende in campo con la testa giusta non perde. Siccome aleggia l’ombra del segno ics, che prima o poi dovrà arrivare, se devo scegliere una partita da pareggiare delle prossime due sceglierei di pareggiare quella di domani. Poi ovviamente spero di fare sei punti su sei…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io continuo a pensare che Dybala sia un giocatore che può dare qualcosa di più alla Roma, anche se gioca una partita su due. L’attacco ora è ridotto ai minimi termini, ti è rimasto solo Soulè e Dovbyk. Non so se Gasp proverà a mettere Pisilli trequartista, perchè i giocatori sono finiti… Alla Roma quando si infortunano i giocatori, molto spesso si fanno male tutti nello stesso reparto. Baldanzi in coppa ti avrebbe fatto comodo, ora sei costretto a giocare sempre con Soulè e Dovbyk…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Europa League? Questa storia dei 24 posti è fuorviante, perchè si dice sempre “eh, ma come si fa a non arrivare tra le prime 24, come si fa, come si fa…”, però se guardi la classifica c’è da essere preoccupati. E poi ci sono le assenze, i nodi piano piano vengono al pettine. Bailey è lontano dalla condizione, il centravanti non gioca ed è riserva di nessuno, perchè ora Dybala è infortunato…Ora è dura, bisogna vincere queste due partite che sono comunque alla portata. Il livello del nostro campionato è davvero basso, ti basta poco per vincere le partite…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma in Europa League è messa male. E’ vero, i Rangers sono decaduti, ma la Roma in Europa mi sembra messa peggio del Rangers…La Roma in coppa fino a ora è stata molto deludente, e bisogna stare attenti. Lì dentro è un bello stadio e non è facile giocarci, e per me è una partita complicata…”

