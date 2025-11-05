Udinese, Zaniolo: “Contro la Roma vogliamo i tre punti. Coi tifosi non è finita bene, spero si appiani tutto”

A pochi giorni da Roma-Udinese, Nicolò Zaniolo è tornato a parlare del suo passato giallorosso in un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto. Il numero 10 bianconero ha ripercorso i momenti più intensi vissuti con la Roma, dal trionfo europeo del 2022 fino alla separazione, che ammette essere stata tutt’altro che semplice.

“È stato incredibile. Alla vigilia sentivamo molto la partita, la Roma non vinceva un titolo da anni. Quella finale contro il Feyenoord è stata il coronamento di un’intera stagione, uno dei giorni più belli della mia vita”, ha ricordato Zaniolo parlando del gol decisivo in Conference League.

Un legame forte, quello con la Capitale, che non si è mai del tutto spezzato: “Andare via da lì per me è stata una botta molto dolorosa, non è finita benissimo ma mi auguro che col tempo tutto si appiani. La mia compagna è di Roma e mio figlio è nato là”.

Non mancano però i rimpianti. L’ex giallorosso ha parlato anche della discussa esultanza all’Olimpico dopo il gol segnato con la maglia dell’Atalanta, episodio che aveva fatto infuriare la tifoseria romanista: “Premetto che quella esultanza non la rifarei. Ho sbagliato. Non so come mi accoglieranno, immagino che molti siano rimasti offesi dal mio comportamento, ma li capisco. In campo, però, non ci sarà Zaniolo ma l’Udinese: vogliamo prenderci i tre punti”.

Infine un pensiero sulla Nazionale, obiettivo mai accantonato: “Tornare in azzurro è un traguardo che può arrivare solo attraverso le prestazioni con l’Udinese”. Dopo le ferite del passato, Zaniolo prova a guardare avanti. Ma il suo ritorno all’Olimpico promette di non essere una serata qualunque.

Fonte: Messaggero Veneto