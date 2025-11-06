GASPERINI: “Stiamo crescendo, sono le prestazioni a darci fiducia. Dovbyk in condizione migliore, i gol arriveranno”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Rangers-Roma, gara valida per quarta giornata dell’Europa League 2025/2025. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GAPSERINI A SKY SPORT

Gol e controllo del match.

“Direi di sì. Vincere su questi campi non è mai semplice. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto bene sul piano tecnico”.

Oggi gol e assist. Pellegrini dice che lavorate sulla comunicazione…

“E’ fondamentale fare reparto. Il secondo gol è stato un esempio. Se trovi fiducia facendo questi gol, poi sicuramente ne fai altri”.

Dove sei più soddisfatto e dove pensi debba migliorare questa Roma?

“Penso che siamo cresciuti sul piano delle prestazioni, anche se questo non coincide sempre con i risultati. Ma è la prestazione che ti dà fiducia. A volte servono più certe sconfitte che certe vittorie, non è un luogo comune”.

Come ha visto Dovbyk?

“Secondo me è in crescita, è in condizione fisica superiore, entra anche nel gol del due a zero. E’ andato vicino nelle conclusioni, prima o poi troverà anche il gol. Ma globalmente è in condizione molto migliore. Soffriamo la mancanza di tre giocatori nel reparto. Ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo, e poi di recuperare qualcuno”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

L’anno scorso la Roma faticava in trasferta.

“Non faccio paragoni con il passato. L’anno scorso, nel girone di ritorno, sono stati fatti tanti buoni risultati. Sto cercando di dare la mia impronta e devo ringraziare la squadra, che ha fatto una partita seria, perché non era facile vincere su questo campo e con questo ambiente. Poi abbiamo fatto due buoni gol. Sono molto soddisfatto, capisco la difficoltà”.

È soddisfatto della prova degli esterni?

“Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo abbiamo spinto meglio a destra, abbiamo corso pochi rischi. A inizio ripresa hanno messo degli attaccanti e, quando cambiano modulo, diventiamo più vulnerabili, ma non abbiamo pagato gli errori. Abbiamo anche avuto delle occasioni da gol, la più clamorosa è quella di Çelik. Abbiamo giocato bene la palla”.

Le è piaciuto Pellegrini?

“Ha fatto bene, tecnicamente è un giocatore di livello. Sul piano atletico il suo rendimento è sempre elevato. Ha fatto un bellissimo gol. Poi ha giocato in mezzo e lì è calato un pochino. Quando la partita diventa faticosa si isola un po’, ma la prestazione è stata di livello”.

Le prove di El Aynaoui e Dovbyk?

“Le pagelle fatele voi. Io, quando uno non fa una buona partita, non lo boccio. Hanno fatto tutte e due un’ottima gara”.