ROMA D’ACCIAIO

La Roma rialza la testa e lo fa con autorità, nel modo migliore possibile: vincendo e convincendo. All’Ibrox Stadium i giallorossi si impongono 2-0 sui Rangers, tornando al successo in Europa League dopo due sconfitte interne e rimettendo in carreggiata il proprio cammino continentale. Una partita controllata dall’inizio alla fine, chiusa già nel primo tempo grazie ai gol di Soulé e Pellegrini.

La squadra di Gasperini, nonostante l’emergenza in attacco e l’assenza dei suoi uomini più talentuosi (la mancanza di Angelino si nota), ha mostrato personalità e compattezza. Pressing alto, intensità costante, lucidità nelle transizioni: la Roma corre e gioca da squadra vera, con idee chiare e convinzione nei propri mezzi.

I Rangers, quarti in Scozia e ultimi nel girone, hanno provato a compensare la minore qualità con il ritmo e il fisico, ma la differenza tecnica è apparsa evidente. I giallorossi hanno colpito al momento giusto, e poi gestito la gara con maturità, sfiorando anche il tris nella ripresa con Celik, fermato solo dalla traversa dopo un’azione da manuale.

Gasperini, a fine partita, applaude. Non solo per i tre punti, ma per i segnali di crescita costanti che la squadra sta dando sotto l’aspetto del gioco. La Roma è più fluida, più coraggiosa, più consapevole. E se Dovbyk non ha trovato il gol, il suo lavoro per la squadra è stato comunque prezioso.

Ora la testa va all’Udinese, ultimo ostacolo prima della sosta. Vincere domenica all’Olimpico significherebbe restare agganciati al treno di testa e dare un senso pieno alla serata di Glasgow. Poi, si spera, Gasperini potrà ritrovare qualcuno dei suoi uomini chiave. Perché questa Roma ha mostrato di avere un’identità precisa. E finalmente comincia a comportarsi da grande.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini