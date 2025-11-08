Zirkzee, Amorim: “Merita di giocare, ma io devo fare delle scelte”. A gennaio andrà via, e la Roma…

Joshua Zirkzee resta l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco della Roma nel mercato di gennaio. L’olandese, poco utilizzato dal Manchester United, cerca spazio in vista del Mondiale 2026 e rappresenta il profilo ideale per Gasperini, che chiede un centravanti pronto e con caratteristiche compatibili al suo sistema di gioco.
La situazione del giocatore si è ulteriormente chiarita dopo le parole di Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, che ha ammesso pubblicamente le difficoltà di gestione per chi non trova spazio: “Ho bisogno di vedere Joshua, come tutti i ragazzi che non stanno giocando. Meritano di avere minuti, ma con una sola partita a settimana bisogna fare delle scelte”, ha dichiarato il portoghese, aggiungendo che diversi elementi — Zirkzee e Mainoo in primis — potranno chiedere la cessione nel mercato invernale.
LEGGI ANCHE – Roma, il Napoli torna su Pellegrini. E a gennaio si prospetta un duello per Mainoo
Una prospettiva che apre la porta alla Roma, pronta a tentare l’assalto in prestito: il direttore sportivo Massara lavora sotto traccia, confidando nel gradimento del giocatore e nella possibilità di offrirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico giallorosso.
Sul 23enne olandese resta anche il West Ham, ma secondo il Mirror il club londinese non convince Zirkzee, poco attratto dall’idea di unirsi a una squadra in difficoltà in Premier League. La Roma osserva e prepara la mossa: a gennaio, l’attaccante del Manchester United potrebbe diventare la pedina giusta per completare l’attacco di Gasperini.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: avviati i primi contatti con lo United per Zirkzee
Fonte: Mirror
speriamo di prenderlo, perché potrebbe farci comodo. Però scordiamoci che spacchi le porte perché non è un centravanti, ma è un regista avanzato. L’ideale sarebbe prenderlo insieme ad un vero centravanti, o farlo giocare assieme a Dovbyk.
anch io la penso come te ..
prendiamoli tutti e due in prestito…
Per migliorare la rosa secondo me,
Frendrup,Lookman e Zirkee da prendere con varie formule
Baldanzi,Pellegrini,Baley e Ferguson da cedere o restituire al mittente
a giugno valutare Dybala e Dovbik
Magari, ma mi sembra il mondo dei sogni. A me tutte queste interviste e articoli sembrano far pensare che dopo 9 anni agognati rinnoveranno ancora a Pellegrini e non saranno bruscolini … lui ha fatto solo una stagione buona, quella prima di rinnovare, proprio come sta facendo adesso.
Mia opinione.
Per diversi motivi tutti e 3 potrebbero essere presi,
Zirkee è stato messo sul mercato dal Manchester utd e presumo che possa essere preso in prestito con diritto di riscatto.
Lookman è ai ferri corti con l’allenatore e con la piazza e per non svalutarlo a giugno potrebbe essere ceduto in prestito con obbligo di riscatto,la cosa importante è che già conosce il gioco di Gasperini che lo ha lanciato a grandi livelli.
Frendrup adesso potrebbe essere preso in prestito con obbligo a prezzi non eccessivi visto l’andamento del Genoa,inoltre la chiave potrebbe risultare Pisilli che è apprezzato da Ddr e che può essere ceduto in prestito secco e andrebbe a sostituire Frendrup al Genoa per la seconda parte della stagione,così potrà anche giocare e fare esperienza senza rimanere ai margini come sta accadendo a Roma.
Per le cessioni,Baldanzi non è utile alla causa e cmq risulta appetibile a squadre di seconda fascia,
per quanto riguarda Ferguson attenderlo è un lusso che non possiamo permetterci in questo momento, stessa cosa dicasi per Baley,in merito a Pellegrini sono d’accordo con quanto hai scritto,talentuoso ma troppo incostante in questa piazza,inoltre già dirigenza e agente avevano convenuto per una cessione a gennaio,mi auguro che ciò possa avvenire anche per non perderlo a zero a giugno.
Come fai solo a pensare di dar via a gennaio Pellegrini che in questa prima parte di stagione ha dimostrato la sua utilità e ti ha risolto anche delle partite….
posso capire il discutere una sua cessione a giugno ma adesso sarebbe da veri incompetenti.
Mia opinione,
per vari motivi tutti e 3 posso essere presi a condizioni vantaggiose,
Zirkee è stato messo sul mercato dal Manchester utd e presumo che possa essere preso in prestito con diritto di riscatto.
Lookman è in rotta con allenatore e piazza,di questo passo potrebbero ritrovarselo svalutato a Giugno,quindi un prestito con obbligo non è da escludere,inoltre è un giocatore che conosce il gioco di Gasperini,lo definirei quasi una certezza.
Frendrup è giovane,24 anni,ha qualità utili per il gioco di Gasperini,visto l’andamento del Genoa potrebbe essere ceduto in prestito con obbligo a prezzi non eccessivi,inoltre la Roma potrebbe usare Pisilli in prestito secco per agevolare l’operazione e che andrebbe a sostituire Frendrup al Genoa,Pisilli è un giocatore apprezzato da Ddr e sicuramente potrebbe fare esperienza ulteriore senza rimanere ai margini come sta accadendo adesso con Gasperini.
Per quanto riguarda le cessioni,
attendere Ferguson è un lusso che in questo momento non possiamo permetterci,stessa cosa dicasi per Baley,
Baldanzi non è molto utile alla causa romanista e a parer mio può essere ceduto,ha estimatori in squadre di seconda fascia.
Riguardo Pellegrini condivido quanto hai scritto,giocatore talentuoso ma incostante in questa piazza,mi auguro che ciò che avevano concordato dirigenza e agente del giocatore mesi fa si realizzi,ovvero la cessione a gennaio del giocatore,anche per non perderlo a parametro zero a giugno.
Prendi un esterno è una mezza punta e dai via il centravanti? Ma il centravanti?
lo metterei sulla sinistra
Io semplicemente non me lo farei sfuggire, poi il Mr. saprà bene dove farlo giocare.
È un elemento che in serie A ha già dimostrato di fare la differenza e si può prendere.
Ci stavo pensando anche io… mi domando se potrebbe rendere lì
Copre la posizione di Pellegrini. Fate voi.
No, fai te.
Quindi?
Quanno giocava ar bologna me faceva sbavà de brutto…fosse vero
ovvio che a fine stagione bisognerà fare delle valutazioni su molti giocatori, ma intanto tutti sono utilissimi per la Roma, ci sono tanti impegni e vogliamo andare in Champions League. Zirkzee può essere che nelle mani di Gasperini torni a funzionare come a Bologna. A me preoccupa il fatto che Dovbyk non tiri più in porta, non è più pericoloso. Deve tornare ad esserlo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.