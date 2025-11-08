Zirkzee, Amorim: “Merita di giocare, ma io devo fare delle scelte”. A gennaio andrà via, e la Roma…

Joshua Zirkzee resta l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco della Roma nel mercato di gennaio. L’olandese, poco utilizzato dal Manchester United, cerca spazio in vista del Mondiale 2026 e rappresenta il profilo ideale per Gasperini, che chiede un centravanti pronto e con caratteristiche compatibili al suo sistema di gioco.

La situazione del giocatore si è ulteriormente chiarita dopo le parole di Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, che ha ammesso pubblicamente le difficoltà di gestione per chi non trova spazio: “Ho bisogno di vedere Joshua, come tutti i ragazzi che non stanno giocando. Meritano di avere minuti, ma con una sola partita a settimana bisogna fare delle scelte”, ha dichiarato il portoghese, aggiungendo che diversi elementi — Zirkzee e Mainoo in primis — potranno chiedere la cessione nel mercato invernale.

LEGGI ANCHE – Roma, il Napoli torna su Pellegrini. E a gennaio si prospetta un duello per Mainoo

Una prospettiva che apre la porta alla Roma, pronta a tentare l’assalto in prestito: il direttore sportivo Massara lavora sotto traccia, confidando nel gradimento del giocatore e nella possibilità di offrirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico giallorosso.

Sul 23enne olandese resta anche il West Ham, ma secondo il Mirror il club londinese non convince Zirkzee, poco attratto dall’idea di unirsi a una squadra in difficoltà in Premier League. La Roma osserva e prepara la mossa: a gennaio, l’attaccante del Manchester United potrebbe diventare la pedina giusta per completare l’attacco di Gasperini.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: avviati i primi contatti con lo United per Zirkzee

Fonte: Mirror