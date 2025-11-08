FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 8 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:10 – Primi dettagli sulla terza maglia 26/27: sarà grigia

Prime indiscrezioni sulla terza maglia della Roma per la stagione 2026/27, ancora firmata Adidas. La terza divisa per la prima volta presenterà una base di colore grigio scuro combinata con grafiche astratte nere. La maglia includerà dettagli in rosso e giallo. Sarà disponibile a partire da agosto 2026. (footyheadlines.com)

Ore 10:15 – Julio Sergio compie 47 anni, gli auguri della Roma

Giornata speciale per Julio Sergio, che oggi compie 47 anni. L’ex portiere brasiliano arrivò nella Capitale nell’estate del 2006, ma esordì soltanto nella stagione 2009/10 e successivamente divenne titolare. “Julio Sergio compie oggi 47 anni. 61 presenze in giallorosso. Buon compleanno, Julio!”, il messaggio del club su X.

Ore 9:00 – Più spazi e palloni senza Dybala: la Roma è di Mati

Matias Soulé è il giocatore più produttivo della Roma: 4 gol e 2 assist, con un’incidenza del 40% sulle reti giallorosse. Ma 5 delle sue 6 partecipazioni a gol sono arrivate quando Dybala non era in campo. Senza la Joya, l’argentino è più centrale nel gioco e riceve più palloni; con lui, invece, diventa meno catalizzatore. (Gazzetta dello Sport)



Ore 8:40 – Ferguson corre ma resta in dubbio per l’Irlanda

Evan Ferguson ha ripreso ad allenarsi in campo dopo il trauma alla caviglia subito contro il Parma, ma la sua convocazione in nazionale resta incerta. Il ct Hallgrimsson spera di averlo almeno per la seconda sfida con l’Ungheria, dopo il match col Portogallo. La decisione finale arriverà domani, ma dall’entourage del giocatore non trapela ottimismo. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Il nuovo Lorenzo: “Finalmente libero”

Il gol ai Rangers non cambia la storia di Pellegrini, ma segna un momento di svolta: dopo settimane difficili, il capitano è apparso più sereno e consapevole. “Mi sento finalmente libero”, ha detto dopo la gara di Glasgow. Con Dybala ai box, avrà spazio e continuità per ritrovare ritmo e fiducia, magari formando con Soulé quella coppia che con la Joya è rimasta solo un’idea. (Il Messaggero)

