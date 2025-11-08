Conti: “De Rossi farà benissimo al Genoa, piazza cucita su misura per lui”

Bruno Conti, bandiera della Roma e anche ex calciatore del Genoa, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport e si è soffermato sull’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Grifone. Ecco le sue dichiarazioni.

Il Genoa può aiutare anche la carriera di De Rossi?
«Dani è già un allenatore importante, un leader carismatico e sono sicuro che farà benissimo in una piazza che sembra cucita su misura per lui. Ci metterà poco ad entrare in empatia con i ragazzi anche perché la squadra è buona e ha tutte le possibilità di fare bene…”

Perché per lei Genova fu così speciale? A distanza di cinquant’anni ne parla con molto affetto…
«Dopo il primo anno in cui dalla B passammo alla A, fui richiamato quando Pruzzo passò alla Roma e il Genoa chiese ad Anzalone di inserirmi di nuovo nel la trattativa: “Un altro anno di prestito o niente”, dissero. […] Ho trascorso due anni che mi hanno formato molto, poi sono tornato definitivamente a casa, e li ricordo con affetto e riconoscenza. Spero che Dani possa fare bene, anzi benissimo. Gli auguro tutte le migliori fortune».

E chissà che un giorno non torni a casa anche lui…
«L’importante è che adesso faccia il suo percorso, noi lo seguiremo con affetto, ripeto, gli auguro tutta la fortuna del mondo».
Fonte: Corriere dello Sport

3 Commenti

  1. adesso molti utenti pseudo tifosi , diranno che anche Conti non capisce di calcio perché ha espresso un giudizio positivo su De Rossi. poveracci 😂😂😂😂

