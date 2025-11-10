Calciomercato Roma, da Trigoria pronti a informarsi per Lookman: serve l’ok di Gasp

Un nome fantasticato dai tifosi comincia a ronzare nei corridoi di Trigoria. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta a CMIT Live, la Roma avrebbe iniziato a riflettere sul profilo di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, oggi in un momento di tensione con l’ambiente nerazzurro.

“Io so che a Trigoria qualcuno si è interrogato sul valore di Lookman. C’è da convincere però l’allenatore. Quindi se Gasperini cambia idea, la Roma secondo me si informa sulle condizioni”, ha dichiarato Trotta.

L’indiscrezione arriva in un periodo in cui la Roma deve fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva: Dybala, Bailey, Ferguson e Dovbyk sono tutti fermi ai box, e gennaio si avvicina con l’urgenza di trovare rinforzi di livello.

Lookman, reduce da un avvio stagione tormentato e un acceso diverbio con Juric (oramai destinato all’esonero), potrebbe rappresentare un’occasione di mercato intrigante, soprattutto se la società bergamasca dovesse aprire a una cessione.

