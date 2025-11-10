Calciomercato Roma, da Trigoria pronti a informarsi per Lookman: serve l’ok di Gasp

Un nome fantasticato dai tifosi comincia a ronzare nei corridoi di Trigoria. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta a CMIT Live, la Roma avrebbe iniziato a riflettere sul profilo di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, oggi in un momento di tensione con l’ambiente nerazzurro.

“Io so che a Trigoria qualcuno si è interrogato sul valore di Lookman. C’è da convincere però l’allenatore. Quindi se Gasperini cambia idea, la Roma secondo me si informa sulle condizioni”, ha dichiarato Trotta.
L’indiscrezione arriva in un periodo in cui la Roma deve fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva: Dybala, Bailey, Ferguson e Dovbyk sono tutti fermi ai box, e gennaio si avvicina con l’urgenza di trovare rinforzi di livello.

Lookman, reduce da un avvio stagione tormentato e un acceso diverbio con Juric (oramai destinato all’esonero), potrebbe rappresentare un’occasione di mercato intrigante, soprattutto se la società bergamasca dovesse aprire a una cessione.
  1. Peccato che ora cacciano Juric e Lookam potrebbe non avere più voglia di andare via. Comunque se c’è una possibilità la Roma ci deve provare.

  3. Ma magari ce casca.
    Però obiettivamente, credo sia una bufala.
    L’unica ipotesi credibile, è un prestito a gennaio.
    Cosi come Zirkzee.
    Con questi due saremmo completi.
    Dico Zirkzee, perchè sa giocare a pallone ed è cedibile in prestito. Bomber a disposizione non ne vedo.
    E poi vediamo Ferguson, se adesso che dovrà giocare per forza magari si sveglia e si ricorda chi era.

  5. Quindi, si va su lookman a gennaio, che non te lo danno, che costa un botto, che va in coppa d’Africa e che gioca accanto o dietro alla prima punta, che ad oggi è baldanzi.
    Direi grande giornalismo

