Calciomercato Roma, da Trigoria pronti a informarsi per Lookman: serve l’ok di Gasp

Un nome fantasticato dai tifosi comincia a ronzare nei corridoi di Trigoria. Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta a CMIT Live, la Roma avrebbe iniziato a riflettere sul profilo di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, oggi in un momento di tensione con l’ambiente nerazzurro.
“Io so che a Trigoria qualcuno si è interrogato sul valore di Lookman. C’è da convincere però l’allenatore. Quindi se Gasperini cambia idea, la Roma secondo me si informa sulle condizioni”, ha dichiarato Trotta.
LEGGI ANCHE – Gasp chiede rinforzi, Massara si muove: gli obiettivi per gennaio
L’indiscrezione arriva in un periodo in cui la Roma deve fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva: Dybala, Bailey, Ferguson e Dovbyk sono tutti fermi ai box, e gennaio si avvicina con l’urgenza di trovare rinforzi di livello.
Lookman, reduce da un avvio stagione tormentato e un acceso diverbio con Juric (oramai destinato all’esonero), potrebbe rappresentare un’occasione di mercato intrigante, soprattutto se la società bergamasca dovesse aprire a una cessione.
LEGGI ANCHE – Lookman-Juric, alta tensione: scontro dopo il cambio in Marsiglia-Atalanta (VIDEO)
🎙️ @eleonora_trotta a CMIT Live: “Io so che a Trigoria qualcuno si è interrogato sul valore di #Lookman. C'è da convincere però l'allenatore. Quindi se Gasperini cambia idea, la Roma secondo me si informa sulle condizioni”.
— calciomercato.it (@calciomercatoit) November 10, 2025
Peccato che ora cacciano Juric e Lookam potrebbe non avere più voglia di andare via. Comunque se c’è una possibilità la Roma ci deve provare.
a parte che non ci credo, cmq il giocatore è forte, ma i 2 nigeriani sia lui che osimhen sono molto problematici
Tranquillo, è appena iniziata la sosta, quindi ripartono gli articoli insensati
Ma magari ce casca.
Però obiettivamente, credo sia una bufala.
L’unica ipotesi credibile, è un prestito a gennaio.
Cosi come Zirkzee.
Con questi due saremmo completi.
Dico Zirkzee, perchè sa giocare a pallone ed è cedibile in prestito. Bomber a disposizione non ne vedo.
E poi vediamo Ferguson, se adesso che dovrà giocare per forza magari si sveglia e si ricorda chi era.
Dovevano scrivere qualcosa. Brava La trotta Che ha trovato Una trama da scrivere.
Quindi, si va su lookman a gennaio, che non te lo danno, che costa un botto, che va in coppa d’Africa e che gioca accanto o dietro alla prima punta, che ad oggi è baldanzi.
Direi grande giornalismo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.