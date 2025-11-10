Ndicka, distorsione alla caviglia: si valuta la sua permanenza a Trigoria

Non c’è pace per la Roma sul fronte infortuni. Dopo gli stop di Dovbyk, Dybala, Bailey e Ferguson, arriva un’altra tegola per Gian Piero Gasperini: Evan Ndicka ha riportato una distorsione alla caviglia al termine della gara contro l’Udinese.

Il difensore ivoriano avrebbe dovuto raggiungere in queste ore il ritiro della Costa d’Avorio, ma a causa del problema fisico ha preferito restare a Roma in attesa di ulteriori valutazioni mediche.

Secondo quanto filtra da Trigoria, la situazione è in evoluzione: nei prossimi giorni, d’accordo con lo staff sanitario della nazionale ivoriana, verrà deciso se Ndicka potrà comunque unirsi ai compagni o se sarà meglio rimanere a Trigoria per iniziare subito le terapie di recupero.

