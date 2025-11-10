FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 10 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma sempre tre le prime tre dopo partenze così

La squadra di Gian Piero Gasperini ha conquistato almeno 24 punti dopo 11 gare stagionali in Serie A per la sesta volta nell’era dei tre punti a vittoria. Tutti campionati poi chiusi nelle prime tre posizioni della classifica. (Gazzetta dello Sport)

LEGGI ANCHE – A tutto Cristante: “Resto a vita alla Roma. Colpito da Wesley, Ghilardi dimostrerà il suo valore”



Ore 8:55 – Roma-Udinese, le pagelle dei giornali

La Roma supera 2-0 l’Udinese e torna in vetta con l’Inter a quota 24. Migliore in campo per i giornali è Pellegrini (7.43), glaciale dal dischetto e leader tecnico. Ottima prova di Celik (7.14), autore del raddoppio, e di Svilar (7.07), decisivo con il decimo clean sheet stagionale. Gasperini (7.28) esalta una squadra intensa, organizzata e feroce su ogni pallone. Qualche sporadica insufficienza solo a Ndicka e Dovbyk.

Ore 8:30 – Vigilessa investita fuori dall’Olimpico, è cosciente

Momenti di paura ieri sera fuori dallo Stadio Olimpico: una vigilessa 45enne del Gruppo Cassia, Elena Casoria, è stata investita in piazzale della Farnesina dopo Roma-Udinese. Colpita da un’auto, ha battuto la testa ma è rimasta cosciente. Soccorsa dai colleghi, è stata trasportata al policlinico Gemelli in codice arancione. Le sue condizioni non destano preoccupazione. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…