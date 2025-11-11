Roma, il centravanti è una necessità: Friedkin dà il via libera, assalto a Zirkzee

L’infortunio di Artem Dovbyk, fermato da una lesione al tendine del retto femorale che lo terrà ai box per almeno un mese, ha acceso definitivamente l’allarme a Trigoria. Ora non è più solo una questione di opportunità, ma di necessità: la Roma deve prendere una punta a gennaio.
Negli ultimi giorni, come riportato dall’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, a Trigoria si è tenuto un vertice operativo tra Gian Piero Gasperini, Ryan Friedkin e il direttore sportivo Ricky Massara. Il vicepresidente giallorosso ha dato il via libera a un intervento concreto sul mercato invernale, a patto di trovare l’occasione giusta.
Il nome in cima alla lista resta quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United. Gasp lo conosce bene dai tempi di Bologna e lo considera il profilo ideale per il suo calcio: tecnico, dinamico e in grado di legare il gioco. Zirkzee ha già espresso la volontà di lasciare l’Inghilterra, anche per non perdere il treno Mondiale, dopo l’ennesima esclusione da parte del ct Koeman.
Il principale ostacolo è rappresentato dal suo entourage, che spingerebbe per mantenerlo in Premier League, attratto da ingaggi più alti. Ma Zirkzee preferirebbe tornare in Serie A e la prospettiva Roma lo affascina: il club giallorosso, che si è già informato con lo United, resta dunque in prima fila in caso di apertura del Manchester al prestito con diritto di riscatto.
Accanto al nome dell’olandese, la Roma monitora con attenzione anche altri due profili: Jeremy Arevalo, punta del Racing Santander (7 gol in 13 partite in Segunda División), valutato circa 6-7 milioni, e Said El Mala, esterno offensivo del Colonia, valutato intorno ai 20 milioni. Più defilato invece il nome di Gianluca Scamacca, che potrebbe tornare in orbita giallorossa solo se la nuova gestione di Raffaele Palladino dovesse cambiare gli equilibri a Bergamo.
La Roma dunque prepara l’assalto: Gasperini chiede certezze, Friedkin è pronto a dargliele. Il mercato di gennaio sarà il primo, vero banco di prova per capire fino a dove può spingersi questa Roma che ha imparato a sognare.
zirkzee propio no grazie..resta dove sei
Perché ?
io invece credo che Zirkzee, con la sola partenza di uno tra Ferguson/Dobvik, assieme a Dybala, Soulè, Pellegrini, Bailey e appunto Dobvik o Ferguson sarebbe giustissimo!
Nel Bologna lo ricordo in mezzo con Orsolini, Saelemaekers oppure Ndoye e Lewis Ferguson alle loro spalle (altro giocatore da prendere per gennaio) a centrocampo siamo corti tanto più se restiamo in lotta per coppa e campionato!
Lewis Ferguson da prendere subito, ora sta attraversando una fase complicata ma ha caratteristiche giuste per noi.
Con Koné, ElA e Ferguson avremmo un bel trio. Lo scozzese ha anche qualche gol nei piedi.
Non è il massimo (come ruolo) ma visto il costo sostenuto dal Man.U. per acquistarlo (42 + 10) è forse l’unico che ti darebbero in prestito con diritto. Visto come siamo messi per gli infortuni serve chiunque, anche per sei mesi e visto che c’è il mondiale alle porte non credo che lui tirerebbe a campare.
scavalca no per i problemi fisici che lo attanagliano periodicamente, zirzeke andrebbe bene soprattutto per come intende il mister il gioco di attacco.
“…a Trigoria si è tenuto un vertice operativo tra Gian Piero Gasperini, Ryan Friedkin e il direttore sportivo Ricky Massara. Il vicepresidente giallorosso ha dato il via libera a un intervento concreto sul mercato invernale, a patto di trovare l’occasione giusta.”
La notizia è verosimile…ma chi altri la riporta (chiedo)? E soprattutto, chi avrebbe spifferato, da dentro Trigoria, i contenuti delle conversazioni?
A me pare che si facciano deduzioni (probabilistiche): ma, deduzione per deduzione, perché non includere anche Kean? Forse che l’avversa (e rosicona) Gasport no ne parli, potrebbe essere un buon segno.
Ma ora c’è la sosta, grande disseminatrice di discorsi “riempitivi” (possibilmente evanescenti e destabilizzanti), e da qui a gennaio, sul campo, ne passerà di acqua sotto i ponti.
Con una Roma sempre più fastidiosa e sempre più attesa ad un crollo (da parte dei media strisciati, inclusi Dazn e Sky).
Qualsiasi ulteriore motivo di rosicamento – che poi è quando la Roma continua a fare punti – sarà una goduria in sé…
X Anno Zero
Se di semplici deduzioni si tratta, cosa che penso pure io, nel senso che come al solito credo che la stampa brancoli nel buio quando si parla del nostro mercato, direi che Kean possiamo escluderlo.
Ti ricordo che siamo ancora vincolati al settlement con la UEFA e sebbene sembra si possa spuntare una proroga di un anno per il raggiungimento dell’obbiettivo concordato, di certo non abbiamo la possibilità di sborsare 60 mln x un giocatore.
In senso contrario, il motivo per il quale Zirkzee appare verosimile è che nel Man Utd gioca col contagocce ed il mondiale si avvicina, pertanto lui spinge per andare a giocare altrove con continuità e dalle ultime dichiarazioni la società pare disponibile ad accontentarlo concedendolo in prestito.
Ma sì…Kean appare un’operazione più difficile di Zirkzee; ma non irrealizzabile, considerato che anche la Fiorentina ha i suoi bei grattacapi col FFP (Pioli non ha risolto e ingaggi e prestiti onerosi si sommano a fronte di entrate espanse ormai al limite). Un prestito oneroso (magari fino al 30.6.2027), con obbligo di riscatto e contropartite (anche in prestito) di giocatori su ruoli in cui sono in evidente difficoltà, sarebbe quantomeno intavolabile. Faccio un esempio di possibile accordo…Ed è pure venuto meno il fattore del “non rinforzare una rivale” per la Fiorentina.
Sono d’accordo con te, si tratta degli stessi ragionamenti che possiamo fare noi, penso che kean non te lo daranno mai, soprattutto a gennaio. Sulla punta che serve a gasp, a me sembra che Gasp sia fenomenale nel far rendere le punte che ha a disposizione. Con Gasp ha reso il papu, piccolo e veloce, zapata, grosso e potente, muriel, scamacca, ilic, retegui…. Insomma, non mi sembra uno che non riesca ad adattare la sua idea di gioco al materiale a disposizione, quindi ben venga chiunque si riesca a prendere.
Dovbyk potrebbe aver bisogno di tanto tempo per tornare in condizione, ferguson non sembra affidabile come del resto dybba.
Che venga uno sano e che soprattutto abbia voglia di farsi il mazzo.
Gasp chiede tantissimo ai suoi, se lo ripagano poi vengono premiati, giocano, crescono…
Ma Gift ORBAN non potrebbe interessare a Gasperini ?
Un grande dribbling , grande velocità , piede destro preferito ( potrebbe giocare anche alto a sx).
Contro di noi è,aldilà del gol sbagliato , è risultato spesso difficile da marcare.
Non ultimo , finora 2 gol e 1 assist in un Verona che , in totale , ha fatto 6 gol.
Orban è in prestito, come fai a prenderlo?
Eppoi è un altro incline all’infortunio.
Anche Salah era in prestito.
Magari come risarcimento al Verona si può dare Pisilli , Romano o anche Ziolkowski , giovani che hanno bisogno di giocare.
Prevengo critiche.Da centrale utilizzabili anche Rensch e Celik.
Anche se Celik sulla fascia sta facendo benissimo
Cari “Cazzettari”…
Noi non abbiamo mai sognato di proiettare l’immagine di Messi sul Colosseo per esaltarne l’imminente arrivo…
I sogni o voli pindarici li fate voi in quella di milan o turin….
comunque non è semplice trovare un centravanti che dia certezze, proprio complicato.
Tutti gli articoli e i servizi omettono che anche la sessione di gennaio sarà complicata per via del FFP, eppure Ranieri e Massara sono stati chiari al riguardo..
Non è esattamente cosi, sarebbe cosi senza risultati in Europa league e in Seria A, sarebbe cosi senza una programmazione mirata considerando anchebuna vendita importante.
Si può spendere con tutti questo scritto sopra e una vendita importante a giugno è plausibile.
Se questo servisse a vincere e fsre bene gia da quest’anno si potrebbe decidere di rischiare.
Il problema è chie prendi? A quanto?
Forza Roma sempre
Se vuoi vincere qualcosa subito, date Icardi a Gasperini. All in sull’argentino, ora anche libero dalla sanguisuga!
Zirkzee è perfetto per la Roma. Fa giocare bene tutti quelli che gli girano intorno. Di un centravanti, poi, va valutata la qualità dei gol. Li fa tutti belli, vuol dire che tecnicamente è forte. Magari fosse
Più se ne parla di Zirkzee e meno ci credo…
Sarebbe tanta roba se mai fosse.
P.S.
Mi piacerebbe sentire da chi aborra l’arrivo di Zirkzee che pensiero abbia di lui.
Perché scritto così, pare proprio na strun.ta!!!
FORZA ROMA
A gennaio possono ragionevolmente arrivare giocatori sulla carta utili alle nostre esigenze e che nel loro club trovano poco spazio.
Per motivi legati al FPF escludo che la disponibilità dei Friedkin comporti la possibilità di spendere i soldi necessari per acquistare un top in attacco come Kean e similia.
Tra i papabili nel ruolo di punta potrebbe arrivare Kalimuendo, oltre a Zirkzee.
Entrambi adatti alle richieste di Gasperin.
Kalimuendo è una punta che lavora molto per la squadra e che a dispetto di un altezza da normolineo si difende molto bene anche spalle alla porta, ma che è stato anche capace di totalizzare 17 gol e 4 assist nell’ultima League1. Pagato 30 milioni dal Nottingham ad ora ha totalizzato 60 minuti senza gol in Premier.
Zirkzee pure ad ora 80 minuti giocati in premier senza gol, ma lo ricordiamo tutti trascinatore a suon di gol, assist e prestazioni di livello del Bologna qualificatosi in Champions.
Oltre a giocatori più di questo tipo possono arrivarne altri in condizioni contrattuali particolari.
In Germania si vocifera di un nostro interesse per Julian Brandt, trequartista/esterno offensivo di piede destro veloce, tecnico e fisicato, in scadenza a giugno col Borussia Dortmund.
Per Zirkzee+Brandt a gennaio ci metterei la firma.
Considerato che Zirkzee NON È un centravanti, andrebbero presi entrambi, vista la penuria di alternative e la non affidabilità fisica cronica di alcuni.
Poi però ci sono i conti, e di questo non so
Zirkzee non è un centravanti per come pensi TU che debba essere un centravanti, se invece pensiamo a come potrebbe essere un centravanti nel gioco di Gasperini allora Zirkzee (che è proprio agli antipodi di Dovbyk e Ferguson) è il suo centravanti perfetto… immaginiamo se domenica scorsa invece di avere lassù il Baldanzi da scarsi 170 ci fosse stato uno altrettanto tecnico e mobile ma da oltre 190 cm…
E’ abbastanza ovvio che, quando scrivo, esprimo quello che penso IO, così come quando scrivi, sottolinei quello che pensi TU. Infatti anche tu hai scritto che Zirkzee E’ il suo centravanti perfetto…
Da tempo ho superato la fase del “secondo la mia opinione…”, perché do per scontato che, almeno in questo contesto, l’interlocutore sia in grado di capire che non stiamo parlando di verità assolute, ammesso che ne esistano.
la Roma crea molto ma fatica a tirare in porta non credo sia zirkee quello che ci serve….
Zirkzee non verrà perché quando segna fa il gesto delle freccette.
Kalimuendo non verrà perché è un gerundio vivente.
Orban non verrà perché ha problemi più pressanti sul fronte geopolitico.
…e potrei continuare… ma è solo per dire che in questo esatto momento quanto ho scritto io ha lo stesso peso di quanto scrivono i giornali 😉
Zirkzee daje…
Grande giocatore, ma non grandissimo goleador anche lui soggetto a vari infortuni. Non saprei?!?…Dato l’attuale momento della squadra mi piacerebbe un attaccante con numeri più importanti e conclamati.
Sono sicuro che non è lui ! secondo me arriverà dal campionato Saudita o sud AMERICANO. Cmq del centrocampista non esce un articolo o dell esterno meglio !vuol dire che saranno loro i primi acquisti.
dal sudamerica raramente la roma ha preso delle bufale
Ok per Zikzee, ma secondo me non basta, bisogna aquistare almeno un’altra punta, l’olandese è più una ottima spalla ma non mi sembra che possa garantire i gol di cui abbiamo bisogno, l’ideale secondo me come già scritto sarebbe Simeone del Torino,(anzi del Napoli) che mi sembra molto abile sottoporta(come abbiamo già visto a nostre spese) con questi due probabilmente il nostro attacco migliorerà sensibilmente, ma ci possono essere anche alternative migliori, anche se penso che Gasperini non ha certo dimenticato Scamacca…
Ma penso che ormai il centravanti non lo prendi a gennaio perché o prendi uno più scarso di Dovbyk e Ferguson o altrimenti devi sgancia 50 milioni che non abbiamo. Zirkzee in prestito sarebbe tanta roba per competere in tutte le competizioni. Prima o poi dovrà pur girarci bene con sti benedetti infortuni e all’occorrenza se ci dice proprio male puoi buttare dentro arena in qualche partita meno blasonata.. abbiamo giocato con baldanzi là davanti, allora vale tutto 😂. Se poi riesci a prendere anche un centrocampista per far rifiatare qualcuno allora è tanta roba perché comunque poi con sta coppa d’africa ti ritrovi un centrocampista in meno.. in difesa devi lavorare con quelli che hai perché poi quando va via ndicka devono rispondere all’appello o ghiliardi o zolkowski.. non puoi lavorare con un nuovo difensore già a gennaio.
fiducia a baldanzi , in fondo è alto quanto totò di natale , che di confusione ne fa tanta
peccato solo che c’è un abisso tra baldanzi e totòdinatale
Zirkee a sinistra e Dzeko per sei mesi centravanti
Said El Mala, è un talento assurdo. Lo conosco da quando era un ragazzino. Mio figlio ci si sente ogni tanto, è un giocatore che conosco benissimo. Ha una capacità di saltare l’uomo fuori dall’ ordinario. Però a noi ci serve anche una punta.
Fr
