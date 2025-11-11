Roma, il centravanti è una necessità: Friedkin dà il via libera, assalto a Zirkzee

L’infortunio di Artem Dovbyk, fermato da una lesione al tendine del retto femorale che lo terrà ai box per almeno un mese, ha acceso definitivamente l’allarme a Trigoria. Ora non è più solo una questione di opportunità, ma di necessità: la Roma deve prendere una punta a gennaio.

Negli ultimi giorni, come riportato dall’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, a Trigoria si è tenuto un vertice operativo tra Gian Piero Gasperini, Ryan Friedkin e il direttore sportivo Ricky Massara. Il vicepresidente giallorosso ha dato il via libera a un intervento concreto sul mercato invernale, a patto di trovare l’occasione giusta.

Il nome in cima alla lista resta quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United. Gasp lo conosce bene dai tempi di Bologna e lo considera il profilo ideale per il suo calcio: tecnico, dinamico e in grado di legare il gioco. Zirkzee ha già espresso la volontà di lasciare l’Inghilterra, anche per non perdere il treno Mondiale, dopo l’ennesima esclusione da parte del ct Koeman.

Il principale ostacolo è rappresentato dal suo entourage, che spingerebbe per mantenerlo in Premier League, attratto da ingaggi più alti. Ma Zirkzee preferirebbe tornare in Serie A e la prospettiva Roma lo affascina: il club giallorosso, che si è già informato con lo United, resta dunque in prima fila in caso di apertura del Manchester al prestito con diritto di riscatto.

Accanto al nome dell’olandese, la Roma monitora con attenzione anche altri due profili: Jeremy Arevalo, punta del Racing Santander (7 gol in 13 partite in Segunda División), valutato circa 6-7 milioni, e Said El Mala, esterno offensivo del Colonia, valutato intorno ai 20 milioni. Più defilato invece il nome di Gianluca Scamacca, che potrebbe tornare in orbita giallorossa solo se la nuova gestione di Raffaele Palladino dovesse cambiare gli equilibri a Bergamo.

La Roma dunque prepara l’assalto: Gasperini chiede certezze, Friedkin è pronto a dargliele. Il mercato di gennaio sarà il primo, vero banco di prova per capire fino a dove può spingersi questa Roma che ha imparato a sognare.

Fonte: Gazzetta dello Sport